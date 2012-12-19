《阳歌专栏》高通TD芯片面世将照亮中移动业务前景

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**高通TD芯片面世将照亮中移动业务前景**

全球芯片制造龙头高通(QCOM.O)近期开始生产基于中国本土开发技术的手机芯片，似将极大提振中国移动(0941.HK)(CHL.N)的业务，并对中国移动在3G和4G网络上使用的本土TD技术具有重大意义。

TD技术基本上仅限于中国市场，绝大多数国际手机制造商仅投入很有限的资源为其开发产品。这导致当前市场上基于TD技术的高质量智能手机和其他产品数量稀少，该市场基本上由相对较小的市场参与者主导，中国移动3G网络的吸引力受限。苹果(AAPL.O)曾暗示将开发TD版iPhone，由于缺乏高质量、高性能的TD芯片，这一计划至今仍未实现。

介绍了上述背景之后，我们来看看最新消息。媒体报道称，高通的TD芯片终于进入市场，完成了该公司在年底前推出该型芯片的承诺。

据报道，在中国移动最新TD终端产品招标中，高通芯片占据了40%的份额，对于一款近期才进入市场的产品来说，这一份额堪称巨大。报道称，在中标的30款设备中，12款使用高通芯片。其他中标产品使用Sequans、SpreadtrumSPRD.O和Marvell(MRVL.O)等较小芯片商的芯片。

高通已经成为全球手机芯片制造的领头羊，且随着智能手机迅速打入曾被更传统的桌面电脑和笔记本电脑主导的领域，高通芯片业务急速扩张。该公司市值近期超越英特尔(INTC.O)成为世界最大芯片制造商，印证了这一事实。

我们再回到高通进入TD市场的消息上来，看它对中国移动的意义何在。对于苹果粉丝来说，高通TD芯片的上市意味着能够使用中国移动高速数据网的iPhone或将很快面世。但我要补充一点，中国移动最近释放的信号表明其可能更倾向于跳过为其3G网络引入iPhone，而等待未来直接为其4G网络引入该产品。中国移动仍在建设4G网络，明年底之前或能投入商用。

从更广的视角来看，高通进入TD市场意味着三星电子(005930.KS)和HTC(2498.TW)等多家国际手机巨头可能很快大幅增加资源，开发高性能TD智能手机。这将极大提振中国移动的业务前景，因为高质量TD手机的匮乏一直是制约该公司3G网络发展的最大障碍之一。也正因为如此，国外技术的中国联通(0762.HK)(CHU.N)和中国电信(0728.HK)(CHA.N)才能不断蚕食中国移动在3G市场的份额。

我之前曾预测，2013年TD技术将最终获得国际认可，高通芯片会很快上市的预期即是其中部分原因。高通芯片终于姗姗而来，我的预测距离现实又更进了一步。

一句话：高通推出基于TD技术的芯片，以及中国移动对该芯片的迅速采用，将极大提振2013年中国移动3G和4G网络业务前景。

**中国食品企业或掀起海外并购热潮**

上海光明食品集团并购英国谷类早餐制造商Weetabix才过去一个月，就有传出伊利进行国际性并购、收购新西兰乳品企业的消息。伊利此举或许标志中国食品企业将开始掀起一波并购热潮，而这些企业通过并购不仅能进军外国食品市场，同时还有望学到如何更好控制食品质量的经验。

过去五年来，食品安全一直都是中国的一大热门话题，最早可追溯至三聚氰胺丑闻，那起丑闻令伊利及其他多数中国乳品企业受到冲击。就在最近，光明食品还卷入到一系列相对小一些的质量问题丑闻中，导致上海市政府上月采取不同寻常的举措，对该公司违反食品安全规定开出罚单。

在进一步讨论食品安全问题前，我们先来看看关于伊利的相关消息。伊利宣布正在收购新西兰乳品企业Oceania Dairy。收购Oceania后，伊利将以该公司为投资跳板，在新西兰建立年产4.7万吨婴幼儿奶粉的项目，投资总额约为1.7亿美元。

与光明食品并购Weetabix交易带有广泛的战略性目的不同的是，伊利此举目标似乎十分明确，即生产能出口返销到中国市场的婴幼儿奶粉。简而言之，伊利建该项目生产婴幼儿奶粉，目的就是想吸引不信任国产奶粉的中国消费者。

如今，中国的许多新生儿的父母乐于花高价购买进口婴幼儿奶粉，这已导致香港和新西兰等市场出台限制措施，阻止太多相关产品经过非法途径流入中国市场，以确保本地市场的供应。我怀疑，伊利这个新项目几乎会将所产的婴幼儿奶粉全部出口到中国市场，而外包装肯定会打上生产商为新西兰Oceania Dairy的标签，对于该公司实际属于伊利却会只字不提。

我觉得这也不能全怪伊利，许多企业在同一市场针对不同消费群体推出多个品牌的做法早已司空见惯。理想一点看，对于像伊利和光明食品这样的企业，可通过与外国企业的合作学得一些食品安全的宝贵经验。但我却担心出现截然相反的情况，即这些中国企业会将一些原本松懈的质量管理习惯带到他们的外国企业中，从而对那些市场的消费者构成新的风险。

最后要说的是，鉴于新西兰和其他西方市场的当地政府十分重视食品安全问题，此类质量控制问题可能只是短期问题。此外，预计未来几年还会有更多中国食品企业寻找海外并购机会，其中以最终能向中国市场出口返销产品的企业为重点。

一句话：伊利投资在新西兰建乳品项目，是中国食品企业海外并购潮流的一部分，而能向中国市场出口返销产品的企业则是他们的并购目标。（完）

编译：张家伟/侯雪苹 发稿：王凤昌/王燕焜

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