《阳歌专栏》联通4G时代选定FDD 移动版iPhone近在眼前

作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**联通4G时代选定FDD 中移动版iPhone近在眼前**

中国发放4G移动运营牌照两周以来，中国联通(0762.HK)(CHU.N)长时间保持沉默，只是最近才透露出其4G战略的部分迹象。中国联通内部组织混乱且业务分散，我通常对该公司持非常负面的看法，不过这次我要赞赏其战略选择。此外，还有一条有关4G的新闻，那就是中国移动(0941.HK)(CHL.N)推出iPhone的倒计时可能即将结束，有传闻称中国移动最快本周三将宣布与苹果合作的消息。

有关中移动和苹果合作推出iPhone的传闻已绕梁三年而不绝，我也已经厌倦提及这方面的合作，因此先来说说中国联通。中国联通过去一年里传递出的4G发展战略自相矛盾，这也正反映了该公司内部的无序状态。今年夏季，中国联通给人的最新印象是要建设两套4G网络，分别基于国产技术TD-LTE和国际成熟技术FDD-LTE。

中国联通采取双网战略，因中国预计将首先发布基于TD-LTE技术的4G运营牌照，而基于FDD-LTE技术的牌照预计要明年年中才能发布。中国联通的3G网络能更好兼容于全球主流的FDD标准网络，但该公司原本希望先建设一个TD网络，抢占TD-LTE牌照提前发放后的服务先机。中国政府两周前率先发布了TD-LTE网络牌照，但对何时发布FDD牌照只字未提。

眼下，听说中国联通已经基本放弃了建设TD-LTE网络的计划，计划集中资源建设FDD-LTE网络。这个战略与中国电信(0728.HK)(CHA.N)选定的方向相似，后者最初就表示只建设FDD网络。

根据报道，中国联通仍计划建设一个规模有限的TD-LTE网络，为需求旺盛的一些城市提供数据服务。最近的一篇报道称，中国联通招标新建5.2万个4G基站，其中占大头的4.2万个安装FDD设备，1万个安装TD设备。

很高兴看到中国联通最终决定大体放弃TD-LTE网络，建设两套4G网络将耗资巨大，也会面临很多技术和融合方面的挑战。也许这是中国联通内部恢复稳定的迹象，并开始认识到自身的巨大潜力。

接下来说说有关iPhone的传闻，为本周可能稍后传出正式的消息做准备。最新报道称，中国移动可能最早在本周三宣布一项iPhone计划，届时也将启动其4G网络服务。这些报道看上去臆测成分很多，并未引述行业内部知情者的说法，只是称本周将有特别的iPhone发布活动。中国移动和苹果(AAPL.O)仅仅两周前才签订了iPhone协议，机型发布仍有可能需要等几周，而敲定物流和技术问题还需要更长时间。

一篇报道指出，新iPhone协议可能会为中国移动提供短时的提振，因为在过去一年里，中国移动受负面媒体宣传影响，折损了一些市场吸引力，且低价替代型智能手机市场兴旺。我在一定程度上同意这种观点，不过我仍认为，中国移动和苹果最终共同宣布合作消息时，将是媒体和消费者无法忽视的一件大事。

一句话：中国联通决定大体上放弃TD-LTE，并将资源集中在单一的FDD-LTE4G网络。这是个聪明的决定；中国移动的iPhone合作协议将在其启动4G服务后为其提供短期提振。

**华为对在美智能手机业务改走低调路线**

华为一周前宣布目前暂时放弃美国网络设备市场，但又补充说仍致力于争议较少的美国智能手机市场。与此同时，华为承认在竞争激烈、由苹果(AAPL.O)和三星(005930.KS)唱主角的美国智能手机市场上，该公司面临艰难的漫漫长路。依我之见，华为这种承认困难且低调的做法似乎是明智之举，因为在接下来的五年，该公司在美国智能手机市场夺取逾10%份额的几率实际为零。

从形象角度看，此类策略向世界发出一个明确信息，即华为希望追逐自己产品能公平竞争的市场。这与该公司上周宣布的策略吻合，当时该公司创始人任正非表示，华为将不在美国销售网络设备产品，但仍会致力于产品受欢迎的市场。

上述关于智能手机的最新言论，来自于华为高管科林·吉尔斯（ColinGiles）。吉尔斯与昔日手机大鳄、随后陷入困境并被微软(MSFT.O)收购的诺基亚NOK1V.HE关系密切，是协助诺基亚多年称雄中国手机市场的功臣之一，今年夏天离开诺基亚并高调加盟华为。华为试图走国际化路线，以摆脱中国企业的形象，吉尔斯则是近期加盟的外籍高管中最新一位为华为说话的高层人士。

吉尔斯沿袭以往的低调作风，称华为通过与T-Mobile和Leap等美国本地企业的合作，已然打入了美国市场。他还称，华为希望在美国市场上发展自己的品牌，已尝试了一些活动赞助和电影院线广告植入等营销手段。但他承认由于美国市场竞争激烈，该策略可能需数年才能见效。近期，华为在意大利为其智能手机发起了类似但声势更加浩大的广告攻势，以努力壮大其智能手机业务，从而在核心的网络设备业务以外寻求多元化发展。

依我之见，此类期望值低、走低调路线的做法是明智之举，能降低外界对华为的期望。过去10年间，华为发展势头如日中天，已成为全球第二大网络设备销售商。但在过去两年，该公司增速明显放缓，这在部分程度上与该公司的大规模有关，同时也与美国、澳大利亚等主要市场出于安全考虑限制该公司产品有关。

吉尔斯发出的上述信号是华为走低调路线的最新迹象，与该公司在欧美市场遇挫后发表的一些高调且愤怒的声明截然不同。这种做法的部分目的似乎是想降低外界的期望值，同时也是华为就国家安全争议发表看法的方式。国家安全争议是中美政府需要解决的问题，华为不想参与其中。

我之前就说过我认同这种观点，此事是中美安全事务辩论的核心议题，关系到中美政府之间的互信。简而言之，华盛顿不相信中国不干涉像华为这样的民营企业。而华为也明白，在中国政府让西方国家领导人相信其不干涉民营企业之前，一切都将如故。这种情况很久后才有望实现，华为在此之前可能不得不保持低调，为电信设备和智能手机业务设定更加温和的目标。

一句话：华为在美国智能手机市场上改走低调路线，这是该公司全新的全球策略的一部分，目的是在等待中国与西方国家政府建立信任期间降低外界的期望值。（完）

编译：王凤昌/侯雪苹 发稿：王燕焜/王琛

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