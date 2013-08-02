《阳歌专栏》新华与人民日报合并旗下搜索网站 仍难有作为

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**新华社和人民日报合并旗下搜索网站**

什么情况下两家主流媒体和一个大型电信企业的搜索网站合并不是大消息呢？答案是当三家企业都是大型国营机构的时候，他们在互联网行业的创新记录不佳。这是我对盘古搜索和即刻搜索合并消息的解读。有报道称，新华社旗下的盘古搜索和人民日报旗下的即刻搜索合并业务，组建新的公司。盘古搜索的另外一个大股东是中国移动(0941.HK)(CHL.N)。

我认为，几乎所有中国互联网行业的创新都来自阿里巴巴和腾讯(0700.HK)等民营企业；几乎所有大型传统国家媒体的合作或行动都以失败告终，主要因为这些传统企业不知道如何创新，其核心业务仍在国家保护的垄断下。

两家搜索网站合并后，中国移动可能会卖出所持有的盘古搜索股权，这两家搜索网站都没有取得什么成功。报道称，新华社高管将负责新公司。即刻搜索总经理邓亚萍和盘古搜索负责人王宏宇将离开。

三年前邓亚萍被选为即刻搜索负责人就反映出为什么大型国企的这种互联网行动主要以失败告终。邓亚萍虽然是中国乒乓球巨星，但这并不能让她胜任一个大型搜索网站的负责人。很多人猜测邓亚萍的任命是对其体育成就的奖励。

今年早些时候，中国互联网知名人物、前谷歌(GOOG.O)和微软(MSFT.O)高管李开复在微博上多次批评即刻搜索和邓亚萍，指责该公司无望盈利，浪费纳税人的钱。李开复因此事被新浪(SINA.O)微博屏蔽了几天，他拥有几百万粉丝。

我承认不了解邓亚萍，她或许是个不错的人，也有一些能力。但是她显然不具备管理一家大型搜索网站的能力，即刻搜索大多数时间业绩不佳，有传言称今年早些时候李开复批评该公司的时候正值该公司大规模裁员。

如果我是百度(BIDU.O)、360搜索或搜狗的领导者，我应该担忧盘古搜索和即刻搜索的合并吗？答案显然是“不”。我觉得人民日报和新华社意识到搜索业务不成功，通过合并业务试图回收投资，至少这一点值得称赞。两个失败的企业合并后仍将是个失败的企业，我觉得新公司不会成为中国搜索市场的成功者。

一句话：新华社和人民日报旗下的两家搜索网站合并成一家新公司，料仍没有效率。

**优酷土豆有意进军互联网电视领域**

中国领先的在线视频网站优酷土豆YOKU.N多数时间都在寻求有潜在利润的各种项目，我很高兴地看到该公司最终提出了一个看似很有前景的互联网电视计划。在我对其潜力进行过多置评前，我们需要看到这个计划的更多细节以及该计划能否真正落实。但向电视市场的挺进可能对寻求可持续利润的优酷土豆是个推动因素。

尽管优酷土豆、PPTV、迅雷等在线视频网站在拉拢用户方面做得很成功，但在创造利润方面存在更多困难。很多其他的新闻和社交网站也存在类似的困境，他们的用户都乐于注册，但却不愿为服务花钱，因为类似服务他们可通过其他渠道免费获得。

优酷土豆及其竞争对手的多数营收来自广告收入。通过与好莱坞和中国影视剧公司达成授权协议，多数公司尝试推出付费节目，但发现收效甚微。一个更有前景的渠道是通过自我研发的互联网频道向观众提供服务，有点类似于传统的电视频道。电视频道因巨大的受众群而获得巨大的广告收入。但由于技术限制，迄今仅有少数企业开发出类似的渠道。而且我认为创设这种频道比较困难，因为传统的电视台运营商会要求相关机构设立监管路障。

所有这些都正在开始随着最新一代机顶盒的推出而开始改变。最新一代机顶盒可以使用户在电视上观看基于互联网的节目。PC巨擘联想(0992.HK)和新晋企业乐视(300104.SZ)以及小米科技均在过去一年推出了类似产品，现在优酷土豆看似也在准备类似的计划。

关于优酷最新的互联网电视计划的细节非常罕见，而且该计划看似刚刚推出。报道只是说该项目将在优酷土豆的核心视频分享业务之外单独运行。优酷土豆首席技术官姚键负责该项目运营。

这种具有很强盈利潜力的项目对于优酷土豆的未来十分关键。优酷土豆在美上市股票曾深受投资者青睐，但因无法盈利而在过去两年陷入低迷。最新一季财报显示，优酷土豆亏损3,700万美元，优酷土豆CEO古永锵(ictor Koo)在最近几次的采访中也拒绝作出盈利预测。在2010年首次公开募股(IPO)后，优酷土豆的股票一度飙升，因投资者看好视频分享行业。但随后回吐多数涨幅，虽然该公司股价依然在12.80美元的IPO价格之上。上述消息宣布后，当天优酷土豆纽约股价上涨7.2%，说明投资者或许对这一最新的互联网电视项目持谨慎乐观。

正如我上述所言，我喜欢这一互联网电视计划，因该计划可能最终会为优酷土豆带来它所需要的广大受众，以吸引重要广告商。最大风险来自传统电视台，因为所有这些电视台都是国有，他们或许与监管机构联手设置障碍，防止或限制任何新的竞争对手进入高度被控制的电视市场。

因未能取得合法许可证，小米科技去年在刚刚推出其互联网电视产品不久后，被迫暂停发行。尽管这个问题看似只是小米公司一个简单的疏忽。我预计，未来几年传统媒体在扞卫新兴互联网电视竞争对手的挑战时会更加积极主动，当然还有一种可能是，更加开放的监管部门或许将这一最新竞争视为是一种推动该行业创新的必要力量。

一句话：优酷土豆的最新互联网电视计划可能有助于该公司实现可持续盈利的目标，但可能会面对来自传统电视台的抵抗。（完）

编译：李富强/靳怡雯 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。