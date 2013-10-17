《阳歌专栏》雅虎与阿里巴巴藕断丝连？

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**雅虎与阿里巴巴藕断丝连？**

报道称，阿里巴巴上市后，雅虎所持有的股权中多部分会保留。我猜测两家公司的关系向好，两家公司去年达成协议将分道扬镳。长期看，两家公司未来几年仍可能维持战略联盟，未来阿里巴巴可能也会战略入股雅虎。

双方关系好转主要依赖雅虎新任CEO梅耶尔，她一年多以前上任，计划重振雅虎。去年12月，阿里巴巴宣布一名雅虎高管进入其董事会，显示出双方关系好转的迹象。

最新消息似乎表明双方的关系确实在改善。雅虎目前共计持有5.236亿股阿里巴巴股票，雅虎称阿里巴巴上市后，将出售其中2.08亿股。雅虎之前宣布计划售股数量为2.615亿股。

新的售股计划意味着阿里巴巴上市后雅虎将持有约13%的股份。雅虎目前持有阿里巴巴约24%股份，2005年出资10亿美元入股阿里巴巴时一度持有约40%股权。阿里巴巴目前的市值可能高达1,000亿美元甚至更多，雅虎目前持有的24%股权价值可能高达240亿美元。

雅虎称，减少售股的原因是对阿里巴巴长期的潜力和价值有信心。尽管雅虎入股阿里巴巴看起来是一笔不错的投资，我觉得如果阿里巴巴创始人马云不点头，雅虎也不会作出这样的重大决定。2005年，是马云与雅虎达成的入股协议，随后马云对Carol Bartz领导下的雅虎迅速失望。Bartz于2009年被任命为雅虎CEO，2011年被炒鱿鱼。

和马云类似，梅耶尔看起来也固执己见，上任以来进行了大量并购，采取了很多重大举措。和Bartz不同的是，梅耶尔明智地不插手阿里巴巴的管理。双方的合作能否持续下去还不得而知，但机会看起来五五开。如果双方试图进行战略合作，我觉得雅虎可能长期持有阿里巴巴10-13%左右的股权，而阿里巴巴也可能购买相应比例的雅虎股权。

一句话：雅虎最终可能持有10-13%的阿里巴巴股份，因为在CEO梅耶尔的带领下，雅虎与阿里巴巴的关系改善。

**网秦移动双喜临门：发债融资并跻身精英俱乐部**

今天，我暂时将大家都熟悉的公司搁在一边，来看看悄然壮大的网秦移动(NQ.N)，该公司刚刚发行了债券，还跻身进入了中国大型互联网企业精英俱乐部。事实是，网秦移动发行债券表明该公司对投资者的吸引力日渐增强，而这些投资者则十分看好中国安全软件市场。我没用过网秦移动的产品，不好多加评论，不过该公司似乎已做好准备，以便从目前由奇虎360QIHU.N主导的市场抢夺份额。奇虎360的免费安全软件益发成为争议的焦点。

近些日子，投资者对网秦移动宠爱有加，该公司股价目前已是年初水准的三倍有余。2011年5月进行首次公开募股（IPO）后，受与中国三大电信运营商存在冲突的消息影响，该公司股价走势受挫。网秦移动在去年12月达成了通过谷歌(GOOG.O)旗下摩托罗拉手机提供产品的协议，还签署了一系列前景不错的其他协议。在近期股价上涨后，网秦移动市值超过了10亿美元，跻身在美上市中国科技企业精英俱乐部，该俱乐部的企业数量不足20家。

接下来看看最新消息。据报，网秦移动发行可转换债券融资1.725亿美元，债券期限为5年，可以每份美国存托凭证（ADS）25.61美元的价格转换成股票，较发债定价时的股票收盘价高出30%。发债消息发布后，该公司股价上涨4%至21.67美元，投资者对该公司决定给予摩根士丹利和德意志银行额外购买2,250万美元债券选择权的决定表示欢迎。

网秦移动是众多近期发债的中国互联网企业之一。过去一年大规模发债的其他企业包括腾讯(0700.HK)、百度(BIDU.O)、以及本月早些时候发行7亿美元债券的携程网。网秦移动发债融资规模也远远小于其他公司，跻身这个精英俱乐部，无疑是身份的象征，若无其他意义。

该公司最新季度财报也是喜讯连连，当中包括营收翻翻、与中国移动(0941.HK)(CHL.N)和百度达成新协议、上调2013年营收预测等。正如我在上文所言，该公司可能还做好了从奇虎360抢夺市场份额的准备。

该公司在发债公告中称，发债收益部分将用于并购，从而加入到近期互联网大企业掀起的并购热潮中。我觉得，鉴于该公司试图从奇虎360、金山软件(3888.HK)等竞争对手手中抢夺市场份额，即便其进行并购，规模也可能相对较小，金额会在5,000万美元以下，涉及包括安全软件、移动游戏组合和国际业务等领域。

一句话：网秦移动发债融资1.72亿美元，是该公司快速壮大的最新迹象，或预示该公司可能进行规模介于2,000-5,000万美元的并购。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王燕焜/王凤昌

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