《阳歌专栏》百胜集团在中国高速扩张料终结

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**百胜集团在中国的高速扩张终结？**

旗下拥有肯德基与必胜客等品牌的百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)过去10年的业绩增长很大程度上依赖中国，中国市场占其营收的一半还多。因此，中国市场开始停滞几乎必然对百胜集团造成很大冲击，这与百胜集团最新公布的业绩一致。业绩报告显示，第四季中国同店销售同比下降近4%。

百胜集团曾预估该季销售额将下降，而之前的同店销售几乎总是上升，经常会是两位数的增长。股东显然不喜欢百胜集团的业绩，预估公布後该公司股价大跌10%，录得10年来最大单日跌幅。尽管股价大跌，长期投资者仍持有相当不错的浮赢，主要得益於中国市场的发展。2000年买入百胜集团股票的投资者目前已经获得八倍的收益，尽管百胜集团在美国的销售下滑。

过去10年，百胜集团在中国新开肯德基店面的速度惊人，目前在中国已经拥有4,000家店面，占中国快餐市场40%的份额。而排名第二的麦当劳(MCD.N)在中国只拥有1,300家店面，市场份额约16%。

分析师称，中国经济增长放缓对麦当劳和味千拉面(0538.HK)等快餐连锁店也产生了类似影响。不过我猜测百胜集团受到的冲击或许更大，该公司在中国长达10年的强劲增长或接近尾声，短期内很难恢复。

过去一年里，百胜集团的一些举措已经暗示其中国增长正在失去动力，主要原因是市场饱和。该公司5月宣布在苏宁电器(002024.SZ)零售店开店。去年，百胜集团宣布与中石化(0386.HK)(SNP.N)(600028.SS)联手，在加油站内开店。

我曾说过，这些举措显示百胜集团越来越渴求新的业务机会，因最为有利可图的地点大多已经完成开店。我怀疑加油站、电子产品零售店和小城市开设的店面对百胜集团的整体表现构成拖累，甚至要不了多久就不得不关门大吉。

这种情况的发生也不会令人意外，毕竟40%的市场份额已经非常高，不太容易继续增长。因此，即使中国经济很快开始回暖，百胜集团的艰难光景仍可能持续一段时间。

我认为百胜集团在中国的扩张很可能已经触顶，至少未来三四年肯德基店面的数量将维持在4,500家或以下。未来几年，在次佳地段新开的店面料拖累该公司的整体表现，随着中国经济回暖，明年同店销售料回到增长轨道上来，但是增长率要比之前低得多。

未来几年，百胜集团在中国的表现仍对该公司的整体表现至关重要，因为中国市场占总营收和营运获利的比例都超过一半。不过中国市场提振该公司营收、获利和股价上升的局面料已经结束。

一句话：百胜集团在中国的迅速扩张很可能已经结束，其在中国市场的表现料和美国等成熟市场相近。

**小米斥资百万美元购买金山云股权**

中国高调的智能手机制造商小米再次成为媒体头条，有消息称，该公司与金山软件旗下子公司金山云达成一项股权购买协议，将向後者购买大约10%的股权。这或许是小米新一波合作潮的首例。

我必须承认，我不太确定小米此举意欲何为。收购的价格不高，小米将斥资182万美元购买金山云10%的股权。报导没有提及太多的其他信息，但指出小米创始人雷军是金山软件是大股东。所以，我该如何看待这一最新的股权购买行动呢？这宗交易看起来确实有趣，金额也相对较低。云服务可能成为小米两大产品领域的关键因素，即最初的智能手机业务和11月刚刚推出的电视机顶盒。

不同于其他智能手机制造商和电视机顶盒生产商，小米似乎在采取一种更为全面的方式，即不仅生产硬件，而且还提供专为其产品开发的即时通讯等服务。某种程度上而言，这种业务模式看似明智，因这可为公司提供更多稳定的营收流。相形之下，华为和中兴通讯(000063.SZ) (0763.HK)等智能手机厂商是更为传统的硬件公司，每次都是通过卖手机赚取营收。

此次购买金山云股权的行动看似在支持小米提供产品和服务的大战略，因该公司希望提供的很多服务都将借助这种云计算中心。就合作夥伴而言，金山软件似乎是小米一个不错的选择，不仅因为雷军此前与该公司的渊源，而且因为其作为中国本土领先软件制造商之一的地位。

中国云计算领域的竞争依然相当激烈，IBM(IBM.N)、微软(MSFT.O)等国际巨头以及华为和阿里巴巴等均涉足该领域。媒体报导称，金山云今年前三季度亏损1,900万元，反映出该领域的新兴和竞争性。

从一个更广的角度来看，我认为小米在未来一年将与更多相关服务公司达成类似的合作关系，因小米正致力於海外IPO准备。这种投资肯定十分有趣，因这将使小米成为一家提供硬件和服务双重产品的较为独特的企业。

但这种渗入服务领域的举动也存在着巨大风险，因这将使小米直接面对腾讯(0700.HK)、阿里巴巴和谷歌(GOOG.O)等本土及全球巨头的竞争。进军服务领域还存在监管风险，正如小米在推出电视机顶盒时才发现的那样，只因其没能拿到所有必要的政府批准，所以不得不暂时关闭。

最後，我可能要说，我喜欢小米的战略，因这有助於把小米与市场上其他硬件制造商区分开来。但随着小米的发展，该公司向服务业的进军会一直存在风险。如果或者当公司的某些服务不可避免地失败了，小米将面临巨大的损失。

一句话：小米希望不仅提供高科技产品，还提供基於这些产品的服务，而投资金山云似乎正是延伸这一想法的明智之举。（完）

编译：李富强/靳怡雯 发稿：王燕焜/张家伟

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