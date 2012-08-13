《阳歌专栏》大众点评融资意在收购 中兴遇美国顾问辞任

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**大众点评获6,000万美元风投 或进行收购**

消息称，大众点评获得新一轮6,000万美元风投。我认为大众点评不缺钱，进行融资的目的可能是为了收购其他公司。原因很简单：目前中国电商和团购行业存在很多亏钱、处境艰难甚至濒临破产的企业，大众点评能够以较低的价格进行收购。此外，大众点评现有的业务能够带来强大的现金流，去年曾融资1亿美元，出资方包括红杉资本等，因此融资6,000万美元的看起来太少，也没必要。

新一轮风投中也出现了红杉资本的身影，资金将用於移动应用、团购业务及新业务拓展。我认为大众点评可能使用资金开发移动互联网业务，毕竟距离上次融资已经一年半，大众点评可能确实缺钱。不过，大众点评现有业务的现金流和获利良好，或许可以使用自有资金开发移动互联网业务。因此，我认为这6,000万美元更像是用於收购一家中等规模的电子商务或团购企业。

我上周曾说过，拉手网看似是个被收购目标。报导称，拉手网创始人可能出於投资者的压力，辞去了首席执行官职务。拉手网和很多同业一样，缺乏现金，可能很快关门。此前上市计划搁浅，该公司也无法从投资者那里获得更多投资。

窝窝团和团宝网也可能成为被收购目标。简而言之，估值低的公司很多。我猜大众点评可能正在与潜在的收购目标谈判，也许未来一两个月就会宣布中等规模的收购。

一句话：大众点评获6,000万美元风投，未来一两个月可能收购一家团购企业。

**中兴遇美国顾问卸任**

中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)的一名重要美国顾问卸任，可能预示着更多顾问将离开，因大家都试图与受争议的企业划清界限。中兴和华为在贸易和安全问题上面临艰难处境，上周美国调查中兴向伊朗出售禁运设备的消息令中兴的前景进一步蒙阴。

受接踵而来的调查拖累，中兴的股价今年几乎直线下跌，跌幅一度达到60%，截至上周，仍下跌一半。

报导称，前国会议员克里滕森（Jon Christensen）表示，於7月13日正式结束所担任的中兴顾问一职，之前一天美国联邦调查局(FBI)确认正在调查中兴涉嫌向伊朗出售禁运设备的指控。失去说客对中兴来说肯定不是好消息。中兴和华为都雇佣了一些前政坛人士作说客，说服美国政府其电信设备不会构成安全威胁。

令人担忧的是其他顾问也可能陆续离去。这些顾问对美国和欧洲市场都很重要。欧洲正在调查中兴是否获得了中国政府不公正的补贴。

美国和欧洲在伊朗问题上立场一致，因此我觉得若欧洲对中兴向伊朗出售禁运设备进行调查也不足为奇。届时美国和欧洲都可能最终判定中兴向伊朗出售禁运设备，并实施惩罚性措施。

尽管这种裁定对中兴北美市场电信设备销售的影响很小，销售本身就可以忽略不计，但是欧洲市场的销售下滑对中兴的冲击可能会大得多，因很多企业可能寻求与这家中国企业拉开距离。

此外，中兴的智能手机在美国和欧洲的销量都不错，如果买家担忧出现麻烦并不再购买中兴手机，中兴可能遭受巨大冲击。

总之，中兴的股票对投资者来说像是个烫手的山芋，至少未来六个月如此，直到情况趋於稳定。如果美国和欧洲决定对中兴采取强力行动，该公司的长期前景恐怕也不乐观。

一句话：中兴的一位重要美国说客去职，可能引发其他顾问相继离去。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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