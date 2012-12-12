《阳歌专栏》中兴、华为收缩战线 微软可能结盟联想？

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中兴、华为收缩战线**

几个月前在美国遭遇重创的电信设备巨头华为和中兴(0763.HK)(000063.SZ)试图通过新的投资彰显其在西方国家扩张的决心。不过两笔投资的规模都相对较小，而且两家公司似乎都不愿承认全球扩张放缓的现实。

中兴宣布，将在美国市场再注资3,000万美元，以表明该公司致力于美国市场长期发展的决心。中兴并未明确指出资金将如何使用，不过暗示将用于产品开发。

华为宣布，将投资约9,000万美元在芬兰首都赫尔辛基建立一个产品研发中心。虽然华为的投资规模比中兴大，但跟公司规模相比仍相形见绌。诺基亚NOK1V.HE的总部恰好设在赫尔辛基。

过去两年，诺基亚宣布了一轮又一轮的裁员，华为的新研发中心显然会吸引很多诺基亚的员工。华为称，该研发中心最初将拥有30名员工，未来几年员工人数料升至70左右。

如果读者感到乏味，我一点都不意外。毕竟两家公司2月刚刚宣布大规模海外支出计划：未来三四年，华为承诺在美国购买60亿美元的部件，而中兴承诺购买50亿美元部件。

不过时过境迁，10月美国确定华为和中兴的通信设备对国家安全构成威胁，因两家公司都可能在产品中设置后门，允许中国政府进行监视。随后有迹象显示，其他西方大国或很快效仿，不过尚未有正式声明发布。

两家公司今年的增长都大幅放缓，因国内外需求走弱。因为此前的增长速度很高，同比放缓几乎难以避免，而且西方主要的竞争对手也受到了冲击。中兴还面临额外的问题，包括与美国网络设备巨头思科(CSCO.O)的关系突然终结。

两家公司的声明或反映他们在情况好转前将更为谨慎的支出。短期内还看不到好转的原因，因此两家公司未来几年料不会进行大规模扩张。

一句话：华为和中兴宣布小规模新投资，料成为未来两年的普通情况，因两家公司在目前不确定的商业环境下试图保有现金。

**微软可能结盟联想？**

昨天我还对微软(MSFT.O)与中国联通(0762.HK)(CHU.N)联手成立Windows产业联盟的消息不以为然，今天又有迹象显示，微软可能与个人电脑巨擘联想(0992.HK)展开合作，而这似乎更有成功迹象。

从多个方面来看，微软与中国联通的联盟有可能以失败告终，但其与联想未来可能展开的合作则胜算更大，因为双方都有很强的动力。微软与联想在各自主打领域均为全球领头羊，但在可能成为电脑生产商未来出路的移动计算领域，二者势力依然较弱。

我们仔细看一下关于这两家公司的最新消息。报道称，微软首席执行官（CEO）鲍尔默上周到北京与联想多位高管，包括联想集团董事长杨元庆，进行了私人会谈。鲍尔默还参观了联想移动互联和数字家庭业务集团。报道还称，鲍尔默与杨元庆讨论了在智能手机和平板电脑等移动计算领域展开合作的方式。

与此似乎有一定联系的另一个消息说，联想刚刚正式发布了为微软Windows 8系统进行触屏优化的ThinkPad触控屏电脑。该款电脑的发布有点像一场公关的彩排，因为这一ThinkPad系列很可能已经拥有搭载其他主要操作系统的型号，包括搭载Windows 8之前版本的微软系统以及谷歌(GOOG.O)的Chrome系统。

联想发布最新ThinkPad电脑的消息看似与微软上周宣布同中国联通结盟的消息相像，与实际意义相比听起来更像公关彩排。微软与中国联通结盟，旨在推广其与谷歌安卓及苹果(AAPL.O)iOS竞争的智能手机操作系统Windows Phone 8。

但若联系上鲍尔默的近期访问，联想发布最新ThinkPad电脑的消息暗示，这两家公司可能组建更强大的联盟，从而让二者均大为受益。尽管联想是世界PC制造业领头羊，但在智能手机和平板电脑市场，该公司依然是较小角色。微软也面临同样问题，其主导着PC操作系统市场，但在移动设备市场控制的份额很小。

两家公司都有大量可以注入新联盟的资源，这将提升二者合作成功的可能性。他们都要面临的主要问题是，二者在移动计算领域的地位都较为弱小，因为他们在这一领域都未发展成熟。但是，微软也在开发自有的移动设备产品线，对于需要同微软竞争这一事实，联想可能并不希望看到。

不过，若微软与联想对组建联盟一事都付出认真态度，那么它将非常强大。届时这一新联盟或将带来一些不仅有意思、有创新，而且价格很有吸引力的产品。

一句话：若微软与联想结盟，将强力助推二者在移动计算领域的发展。（完）

编译：李富强/张家伟 发稿：王燕焜

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