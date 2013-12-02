《阳歌专栏》光伏企业迎圣诞：几家欢喜几家忧

**汽车之家削减赴美上市规模**

报道称，中国汽车互联网服务平台汽车之家削减赴美上市的规模。上个月赴美上市的四家中国企业股价表现非常好，但是上市规模迅速下降，而新上市企业在上市首日之后均出现成交量急剧减少的现象。这似乎表明市场上投机者很多，而长期投资兴趣要少得多。

这意味着这些公司的股价在未来几个月波动性会很高，因为低成交量意味着一些交易商可以通过大单影响股价。这意味着，未来几个月这些公司很容易被做空机构盯上。这些公司在上市最初几周股价表现很不错。

报道称，汽车之家将融资上限由1.2亿美元下调至1亿美元左右。该公司设定的IPO询价区间为12-14美元，计划发行780万股美国存托凭证。承销商为高盛和德意志银行。

上个月，500彩票网(WBAI.N)将IPO规模削减了逾一半。去哪儿网QUNR.O、58同城(WUBA.N)和久邦数码GOMO.O都达到了融资目标，去哪儿网和58同城实际融资都超过了最初的目标。

这四家企业上市后股价走势都非常不错，58同城表现最佳，目前股价是其IPO价格的近一倍。去哪儿网上涨了76%，500彩票网上扬了56%，久邦数码的涨幅也超过了三分之一。

但是这四只股票的成交量则迅速下降。58同城上市首日成交量为2,060万股，而发行量仅为1,100万股。不过在随后的一个月里，该公司只有八天成交量超过100万股，成交量大体维持在80万股左右。

上市首日成交量很大、随后成交量下降的现象并非罕见，但这些企业巨大的前后成交量差异似乎暗示市场投机性很高。我曾说过，承销这些企业的大型投行可能要求其财大气粗的客户帮忙，让这些上市看起来成功，从而说服更多中国企业赴美上市。

我认为这些企业的股价被投机商推高，这令其容易成为做空机构的目标。我猜测MuddyWaters等知名做空机构可能还不会攻击这些刚刚上市的企业。但是如果这些企业遭到一些小攻击，其股价未来几个月有所回调，将不令人感到意外。

一句话：汽车之家削减IPO规模，刚刚赴美上市的中国企业成交量较低，这反映出投资者对这些企业的兴趣正在下降，这些企业可能成为做空机构的目标。

**光伏企业迎圣诞：几家欢喜几家忧**

感恩节过后的第一个工作日，便有了浓浓的圣诞节气氛，那就来看看赛维LDKLDK.N和天合光能TSL.N圣诞节可能会得到什么礼物吧。赛维LDK的斩获似乎不会很多，有报道称该公司与阿特斯阳光电力(CSIQ.O)的商业纠纷案将被重新审理。关于天合光能的消息更好一些，随着光伏行业整合，该公司正在收购一家规模较小的光伏企业。

先来看看赛维LDK。我之前曾说过，在下周与债券持有人达成协议的截止期限到来之时，该公司将面临被迫破产的真正危险。如今，阿特斯宣布法院已同意对两家公司的纠纷案重新审理。之前的裁决对赛维LDK有利。

在光伏行业陷入低迷后，阿特斯终止了采购赛维LDK材料的合同，这是引起两家公司纠纷的原因。一年前的仲裁结果是阿特斯因终止合同，须向后者支付大约2.5亿元人民币（4,000万美元）的违约金。今年5月，赛维LDK向阿特斯所在地江苏的一家法院申请强制执行，但遭到驳回。更高一级法院目前下令对此案重新审理。

由于不了解详情，无法对此事过多置评，但从某些层面看此案似乎有地方政治的色彩。中国的法院通常偏袒本地企业，凸显了司法判决常会受到政治因素的影响。鉴于此，如果法院在5月份作出的决定，是因为阿特斯通过在当地的关系向司法系统施压后产生的，我觉得不足为奇。更高一级法院最近的决定或许会略微对赛维LDK有利。

不论裁决如何，这起纠纷中显而易见的结果是，即使赛维LDK能拿到钱，但也不会很快得到4,000万美元的违约金。这对该公司而言将是相当不利的消息，因为其可能希望尽快收到这笔资金，以便能渡过财务困难。在感恩节后的清淡交易中，赛维LDK股价对该消息反应不大，但我觉得随着投资者本周返回工作，该公司股价可能将会承压。

再来简单看看天合光能的消息。该公司宣布与亚邦投资控股集团组建合资公司，双方合资公司的主要生产资产是常州市东君光能科技发展有限公司，后者是亚邦集团旗下公司，生产光伏组件。合资公司投资规模为4,500万美元，光伏组件产能为500兆瓦，天合光能在合资公司的持股比例为51%。

细心的读者可能会发现，这其实是天合光能收购亚邦集团资产的交易，属于光伏行业重组的一部分。联想(0992.HK)曾在2011年与日本NEC(6701.T)组建类似合资公司，以便接手后者的个人电脑资产。该消息看起来对天合光能有利，表明该公司将成为光伏行业重组的主要收购企业之一。随着光伏行业逐渐回暖，加上一些企业扭亏为盈，预计明年还会出现更多类似交易。

一句话：赛维LDK可能至少半年内无法收到阿特斯的赔款，天合光能组建新的合资公司，表明该公司在中国光伏行业重组过程中有望成为主要收购企业之一。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：程芳

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