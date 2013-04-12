《阳歌专栏》戴尔在华遭遇身份危机

**戴尔在华遭遇身份危机**

个人电脑制造商戴尔DELL.O最近的动荡蔓延至该公司在中国的业务。在戴尔一亚太区高管讨论将在华进行新的战略布局之际，该公司大中华区总裁杨超离职。所有这些都离不开一个大背景，即全球的PC销量在今年一季度录得史上最糟跌幅，因越来越多的消费者更喜欢使用体积更小、更方便的平板电脑和智能手机。

戴尔在华动荡的同时，其竞争对手惠普(HPQ.N)的业绩也出现下滑，惠普过去三年在华表现大幅缩水。戴尔和惠普不仅要面对智能手机和平板电脑在中国迅速崛起的事实，还要应对联想(0992.HK)的不断壮大。

让我们先看看戴尔的最新消息。中国媒体报道称，戴尔大中华区总裁杨超突然离职，戴尔亚太区总裁闵毅达(Amit Midha)将暂时接管具体工作。报道称，杨超因为个人原因提出辞职，且有些突然。杨超在戴尔任职5年，帮助戴尔拓展了消费市场的渠道。

这些解释似乎都出自戴尔公司，这说明一些其他因素或掺杂其中，例如对战略方向的不同意见。就在杨超离职消息传出的同一天，外媒援引戴尔另一位地区高管的话报道称，该公司正计划扩展在中国中小城市的业务。

戴尔负责亚太区终端用户计算销售业务的执行董事Peter Marrs表示，戴尔将积极进军中国四至六线城市。这些城市相对不那么富裕，在计算设备潮流上将跟在北京、上海等大城市的步伐之后。

因此，即便较大市场放弃了传统桌面电脑和笔记本电脑，转而使用平板电脑和智能手机，这些较小城市或许依然是传统产品的销售沃土。尽管这种战略转变定然有意义，但似乎与戴尔之前宣称的目标自相矛盾。戴尔之前曾表示要聚焦更为高端的市场，而非追逐那些较低端市场。再者，追逐低端市场的策略不会延续很长时间，因为即便是较小市场，也很可能在未来2-3年迎来平板电脑和智能手机使用潮流。

尽管中国已超过美国，成为世界最大的PC市场，但不难理解起先是惠普、而现又是戴尔在华表现下滑的原因。据市场研究公司IDC的数据，惠普近几年在中国的市场份额从10%左右跌至去年年底的6.6%。戴尔的状况要好些，但其市场份额也从两位数下滑至去年年底的8%左右。

这些来自戴尔的混合信号似乎说明，戴尔内部在关于如何扭转在华业绩颓势的问题上存在分歧。根据戴尔大中华区总裁的离职以及亚太区高管Peter Marrs的战略转变声明来判断，地区管理层似乎掌控了形势。

正如我以上所述，戴尔这种向中国中小城市挺进的计划，或有助于在未来一两年稳定戴尔的市场份额。而当这些较小市场也开始放弃传统PC，转而使用移动性更好的设备时，戴尔的颓势可能会重新继续。

一句话：戴尔大中华区总裁的离职表明，该公司内部对如何扭转其在华颓势存有分歧，而这一颓势很可能还将继续。

**游戏推动移动应用市场发展**

一则媒体报道凸显了游戏对中国移动应用开发者未来的重要性，这些开发者正在竭力寻找将开发此类应用投资兑现的方式。在这方面，新浪(SINA.O)微博、腾讯(0700.HK)和人人网(RENN.N)堪称典范，他们通过开发热门桌面和移动应用，很快就聚集了大量用户。但想从这些用户身上赚钱却非易事，这些企业很快也发现了这一事实。在这样的环境下，游戏成了用户愿意花钱使用的为数不多的此类热门应用之一。

我们先来仔细看看相关的最新消息。中国媒体援引中国移动(0941.HK)(CHL.N)高层的话报道称，移动游戏目前在该公司应用商店的总下载中约占25%。该高层很快又补充说，中国移动应用商店88%的收入来自移动游戏下载。该高层还称，多达30%的移动应用用户愿意付费下载游戏应用，这较愿意付费下载其他类型应用的比例相对较高。

这表明与移动社区的整体情况相比，游戏应用收入在移动应用收入中占相当大的比例。这似乎也表明当前用户下载的很多应用都是免费，几乎不存在盈利的潜力。说起这些，我对自己也偏好免费应用有些惭愧，我手机上的几个应用也全都是免费的。

新浪、腾讯和人人网似乎也都发现了这样的事实，即游戏应用用户是为数不多的愿意为应用付费且愿意花时间玩的群体之一。这三家公司正积极开发这一领域，如果百度(BIDU.O)、阿里巴巴及京东也跟进采取类似举措提振其移动业务，那么也将不足为奇。

腾讯已借助QQ成为中国最大的在线游戏运营商，目前则正试图利用快速壮大的微信来复制这一成功。新浪也在推动其微博平台上移动游戏的发展。与此同时，人人网也在快速转型成为致力于发展在线游戏的企业，在线游戏目前在该公司总收入中约占半壁江山。

有意思的是，像盛大游戏GAME.O、网易(NTES.O)等传统在线游戏企业，对加入移动游戏潮流似乎有些迟缓。这或许是因为很多这样的企业依赖的是从第三方开发者获得授权的大型游戏，意味着他们可能无权接触此类游戏的移动版。如果情况真是如此，随着许多拥有更好资源的非传统游戏企业加入，这些企业的未来前景或将不妙。

最后要说的是，企业纷纷进军移动游戏业务，最终的结果或许各有不同，根据之前在QQ中引入在线游戏大获成功的经验来看，最可能取得成功的是腾讯微信；鉴于人人网之前发展游戏业务的成功，该公司可能也将取得不错的成绩。

毫无疑问，百度和阿里巴巴拥有发展该业务的规模和资源，但迄今为止，这两家公司在远离各自核心业务的领域并未取得多少成功。当一切尘埃落定时，我预计其他一些大型企业将会在该领域脱颖而出，而传统的在线游戏企业中，有些可能因缺乏竞争资源而沦为牺牲品。

一句话：移动游戏领域接下来三年可能在中国快速增长，吸引大量大型互联网企业进军该领域，而规模较小的游戏运营商则会被淘汰出局。（完）

编译：靳怡雯/侯雪苹 发稿：张家伟

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