《阳歌专栏》eBay与腾讯组建合资公司

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

在大约10年前首次试图开发中国电子商务市场遭遇惨败后，美国互联网巨擘eBay(EBAY.O)如今则采取一些更加聪明的做法，选择更好的合作伙伴，且更加渐进地推进业务发展。据媒体报道，eBay与中国互联网巨头腾讯(0700.HK)组建了合资公司。同时，另有报道称，eBay或许无法成为在中国提供电子支付服务的首家外资企业。

eBay的最新举动值得关注，因为它们有可能会最终在中国拥挤不堪的电子商务领域打造出一家新的强力竞争者，与京东及阿里巴巴等竞争。eBay多年前首次进入中国后灰溜溜退出，主要因为败给阿里巴巴的竞争。

最新报道都很模糊，只是提到eBay和腾讯的新合资企业将由走秀网运营。走秀网出售服装以及时尚产品，也是eBay目前在中国的合作伙伴。走秀网与eBay去年11月宣布合作关系，二者当时推出“eBay Style 秀”平台，标志着eBay在缺席中国市场五年后重新回归。

最新报道所说的结盟如果属实，将集合eBay在电子商务领域的丰富经验以及腾讯成为中国电商市场主要参与者的雄心。尽管进入电子商务市场较晚，但腾讯在过去一年大部分时间里都在电商领域积极布局。在中国快速增长的电子商务市场，腾讯目前还无足轻重。

这两家企业都未对上述报道作出评论，所以很难判断新合资公司的情况。我认为，eBay可能会将其与走秀网的合资全部转到与腾讯的合资名下，从而令后者成为eBay在中国的主要平台。新的合资企业可能最初会专注于服装，从而利用走秀网的电子商务运营商经验以及eBay与大约5,000个服装、包、鞋子以及其他保健和美容产品销售商的联系。

如果双方合作进展顺利，腾讯可能会逐渐将其一些电子商务产品线注入新的合资企业，而eBay则通过其全球供应商网络提供支持。我曾说过，我看好eBay与走秀网合资企业的结构，因为走秀网是网站运营商，而eBay则专注于供应商和战略顾问这一角色。同样，腾讯在这一新的合作中似乎也是很好的伙伴，因为该公司希望加强其电子商务业务，愿意为其目标提供巨大的财力支持。

eBay重返中国的另一看点是，该公司极力游说，希望旗下PayPal成为首个在中国提供电子支付服务的外资牌照获得者。阿里巴巴已经通过旗下支付宝提供这一服务，腾讯也可以通过财付通开展相同业务。

eBay首席执行官多纳霍（John Donahoe）上月称，他看到外资公司可能很快获得电子支付牌照的“令人鼓舞的迹象”，并预计eBay和PayPal可能成为首个外资牌照获得者。最新中文报道引述未具名监管部门人士的话称，这种牌照的确很快会发放，可能就在本月。但该人士也表示，eBay不会成为首家获得支付牌照的外资机构。

一些人可能认为这一最新信号有警示意味，我认为该人士可能只是对多纳霍上个月的乐观言论作出回应。我仍然认为，eBay可能很快会拿到牌照，即便不是第一家。若eBay的目标实现，该公司将迅速加强在中国的业务，追赶阿里巴巴和京东等中国国内竞争对手以及沃尔玛(WMT.N)和亚马逊(AMZN.O)等国际对手。

一句话：eBay与腾讯的新合资企业似乎前景光明，而该公司可能很快会拿到在中国的电子支付牌照，但可能不会是第一家外资牌照获得者。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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