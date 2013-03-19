《阳歌专栏》华为起诉中兴侵犯4G专利

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**华为起诉中兴通讯侵犯4G专利**

外界对中国两大电信设备巨头--华为和中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)之间的竞争加剧早已有所耳闻，目前这两家公司的激烈厮杀已扩展至欧洲市场，发起了一系列的诉讼。过去两年，全球电信设备市场低迷，华为和中兴通讯的增长陷入停滞，前者昔日快速增长的营收锐减，后者则因许多客户拖延付款已于去年底陷入亏损。

如今，这两家公司将他们之间的竞争战打到了欧洲，华为在德国、法国和匈牙利发起一系列诉讼，指控中兴通讯侵犯了其多项4G技术专利。有意思的是，华为甚至指控中兴通讯在上述市场销售的数据卡上非法含有华为标识，这令我颇感不解，但对于以山寨货闻名的中国企业来说，这一做法或许已是司空见惯。

华为称，自去年以来，其一直想方设法令中兴通讯停止侵犯专利的活动，但两家公司并未就此达成协议。中兴通讯发表声明称，认为自己的相关产品没有侵犯华为的任何专利，并指出相关诉讼不会影响其包括德国在内的任何全球业务。

我对诸如此类的冲突一点也不感到意外，而这也非华为首次起诉规模相对较小的中兴通讯。两年前，华为向中国法庭起诉中兴通讯，指控后者剽窃其知识产权，中国电信监管机构后来采取异常举措出面调停，才令两家公司的纠纷最终得以和解。

中国政府鼓励高科技行业更多创新，引发华为和中兴通讯掀起尽可能多地注册专利的疯狂竞争。2011年，两家公司总共注册了逾4,600项全球性专利，成为当年三大最活跃的专利申请企业之一。我之前就曾说过，这些专利中的多数可能都无实际用途，目的只是为了取悦政府。最新的一系列诉讼表明，华为似乎决定使用其中的部分专利，而且我觉得未来数月这两家公司还会在其他市场出现类似法律纠纷。

华为和中兴通讯经历过去10年几乎无间断地快速增长后，当前的这些纠纷可能无法避免。华为和中兴通讯起初都是深圳的小型网络设备供应商，两家公司通过向国内市场销售产品名声鹊起，然后才开始向新兴市场和欧洲市场拓展业务，与爱立信(ERICb.ST)和阿尔卡特-朗讯ALUA.PA等全球性巨头进行竞争。

但与其他巨头企业一样，随着电信设备销售在过去两年明显放缓，华为和中兴通讯也发现现实其实很残酷。两家公司采取重大举措进军智能手机业务，以抵消电信设备业务增速放缓的影响，但为了快速获得市场份额，他们均以低价销售产品，从而令其利润受损。此外，美国去年以国家安全为由在美国禁售华为和中兴通讯的产品，也令这两家公司遭遇重挫。由于华为和中兴通讯为了高度重叠的客户而竞争，意味着今后两年他们还可能在国内外市场出现更多此类冲突。

一句话：华为在欧洲市场起诉中兴通讯后，未来两年他们还可能出现更多的全球性冲突，原因是这两家公司争取的用户群互相重叠。

**马化腾身价超越李彦宏**

我想暂时放下之前一直关注的硬新闻，来看一条较为软性的消息，它反映了中国互联网行业变化中的格局。新浪(SINA.O)与优酷土豆YOKU.N专注于将各自的市值维持在10-50亿美元的范围，而网络搜索巨擘百度(BIDU.O)与线上游戏领头羊腾讯(0700.HK)对于市值为数百亿美元的定位则更让人羡慕，他们轻易跻身跻中国最大的上市互联网企业行列。

腾讯的财富积累在过去两年稳步上升，但百度的市值则受其核心的网络搜索业务增长放缓的影响而面临压力。令百度的处境雪上加霜的是，搜狐(SOHU.O)与奇虎360QIHU.N等竞争对手近期在网络搜索领域份额增加，且百度在经历多次高调尝试后，仍未发展出较强的新业务增长点。

相比之下，腾讯则展示出利用其在社交网络领域的主导地位而进入其他领域的强大能力。该公司充分利用了QQ的巨大用户群优势，成为中国最大的线上游戏运营商。而现在，腾讯看似将在微信上旧计重施。微信发布仅两年后即拥有逾3亿用户。

这两种全然不同的发展路径，也让腾讯与百度的股价在过去两年走势截然相反。在这期间，百度股价跌去超过40%，而腾讯股价则差不多上涨了这么多。

腾讯当前市值约为630亿美元，与国际社交网络巨头Facebook(FB.O)相当。相比之下，百度约300亿美元的市值仅为腾讯的一半，规模与昔日的美国互联网巨擘雅虎(YHOO.O)相当。

看完这些再来看一下最新消息，报道称腾讯创始人兼首席执行官马化腾的个人财富近期超过百度首席执行官李彦宏。据媒体报道，截止3月15日，41岁的马化腾位居中国富豪榜第三名，根据他所持腾讯股票，他的身价为72亿美元。据“彭博亿万富翁指数”(Bloomberg Billionaires Index)，李彦宏身价63亿美元，在富豪榜上排名第五。

那么问题就是：这两位影响巨大的人以及他们的公司是否会延续当前的发展趋势？从股价来看，这两家公司在未来数月股价将有短期走势逆转，因基于他们当前的市盈率，腾讯股价当前似乎过高，而百度股价则较低。

但从长期来看，腾讯则看似仍坚定地朝有利方向行进，且没有减缓的迹象。腾讯正以微信为其主要武器，蓄势待发要将其当前在游戏与社交领域的主导地位复制到移动互联网领域。

百度则显然在寻找新的方向，这从李彦宏去年底呼吁百度重拾“狼性”可见一斑。百度近期在网络视频、旅游及移动服务等领域作出一些有意思的动作，这些从较长期来看可能有潜力。但基于百度过去在发展新业务上的不良成绩来看，未来的征途将比较困难。

一句话：马化腾的个人财富近期超越李彦宏，反映出了互联网巨头腾讯和百度的发展趋势，而这种势头看似将要持续。（完）

编译：侯雪苹/张家伟 发稿：王燕焜

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