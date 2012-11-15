《阳歌专栏》工行拓展中东业务 小米押注互联网电视

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**工行拓展中东业务**

工商银行(1398.HK)(601398.SS)无疑是中国最外向型的银行，有消息称该行计划在中东的沙特和科威特开设分行，这再次展示了其全球化发展的宏伟战略。最新公告显示，工行在沙特和科威特开设分行已获这两个国家监管机构的批准。而就在一周前，工行宣布收购南非Standard Bank阿根廷分行控股股权的交易已获当地监管机构的批准。Standard Bank是工行在非洲的长期合作夥伴。

对於看重中国银行业长远发展的人而言，工行无疑是值得下注的一家银行，该行主攻新兴市场、贸易融资和人民币相关服务，而与西方同业相比，中国的银行在这三个领域拥有得天独厚的优势。但从短期看，工行和其他国内银行在本土市场面临严重的问题，而本土市场又在他们的业务中占很大的比重。

在2009-2010年全球金融危机最盛之际，中国政府出台4万亿元刺激方案，中国的银行大规模放贷，导致他们的坏账日渐膨胀，如今不得不面对这一问题。眼下，政府也在帮助银行应对该问题，出台了一些具有创新性的措施，比如像延期收回贷款、放宽界定坏账空间等措施。但不论如何掩盖或推後，坏账问题依然存在，并可能在未来2-3年内反映在工行及其他大型国有银行的业绩中。

但投资者若愿意放长线，从工行的外向型发展战略和其重点关注拥有优势的业务领域看，该行无疑是不错的选择。

工行在沙特和科威特开设分行，可为中国每年从该地区购买的巨量石油提供人民币结算服务，从而有助於该行向这些市场拓展业务。目前，大多数石油交易都用美元结算，但面对美元持续贬值，沙特和科威特肯定欢迎其中一些交易用人民币结算，以便多元化他们的外汇储备。此外，中国的工程和基建企业在中东也是日渐活跃，意味着工行新开的分行也能向这些企业在那里的活动提供服务。

工行在沙特和科威特开设分行，只是该行向海外拓展的最新举动。除此之外，该行近期还进军拉美和亚洲市场，甚至通过与东亚银行(0023.HK)的合作试水难啃的北美市场。在非洲市场，工行通过与该地区最大银行Standard Bank的合作，在该地区的影响力正在逐渐增强。

工行的这些举措看起来都不错，但都需要一些时间才能结出硕果，而且我确信在推进过程中肯定会遇到一些阻力。不过，只要大多数海外发展战略能顺利实施，凭借着在本土市场的领先地位以及在新兴市场和人民币相关业务方面的经验，工行有望在未来5-10年成为中国首个真正的全球化银行。

一句话：工行拓展中东业务的最新举动，标志该行全球化战略向前推进，有助其在未来5-10年成为一个顶级全球化银行。

**小米押注互联网电视**

智能手机业界宠儿小米发布了新的互联网电视产品，其创始人雷军还暗示，打算在这一领域投入大笔资金，令该公司再次成为媒体关注焦点。

媒体报导，雷军在小米盒子发布现场透露，收购小米盒子开发商多看科技涉资超过1亿元。对於小米这样一家业务规模还相对较小的新兴企业而言，这一金额非常大。

我们需要等待新产品的测评出来以後，才能讨论该产品从长期来看成功的机会。不过，我们可以先来看一下小米提供的一些细节。

在小米寻找新产品为其增长提供支撑之际，上个月关於小米盒子的消息就泄露出来，泄露者很可能是小米自己。小米进军互联网电视与苹果(AAPL.O)做法类似，後者今年早些时候推出了自己的互联网电视产品。

小米盒子售价相对适中，为399元，而在小米官方网站购买过小米手机的用户优惠价是299元。该产品将於11月16日发售600台工程机，12月正式发售。小米盒子的内存和处理器看起来都比较寻常，系统基於谷歌(GOOG.O)的安卓。

小米盒子在内容方面看起来准备充分，而这对於该产品的成功很关键。媒体报导，小米已经与腾讯(0700.HK)和搜狐(SOHU.O)视频等很多国内大型流媒体网站签约，使用户可以在电视机上观看相关内容，而不需要电脑。

大多数国内大型流媒体网站都在积极引进最新的好莱坞电影和电视节目，能够在电视上观看这些节目或成为小米盒子的强劲卖点。小米盒子的定价看起来也很容易接受，应能吸引资金并不富裕的年轻用户。

产品设计也是关键因素，特别在於是否对用户友好。初期投资的规模显示，雷军显然对小米盒子下了大赌注。鉴於小米手机的成功和雷军强大的市场营销能力，我觉得如果小米盒子设计良好，应能卖得不错。如果真是这样，小米在互联网电视领域设法取得成功的努力，应能使其成为一家很值得关注的企业。而苹果在该领域获得的反响平平。

一句话：在未来数月，小米盒子若能获得用户的正面评价，或能取得一定的成功。（完）

编译：侯雪苹/李富强 发稿：程芳/张家伟

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