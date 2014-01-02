《阳歌专栏》2014年中国六大行业猜想

**露华浓退出中国**

报道称，化妆品巨头露华浓(REV.N)正式退出中国市场，这可能成为2014年的一大主题。在年底前宣布这样的举动可能与财务有关，该公司可能希望在四季度部分或全部提取由此产生的2,200万美元减计。露华浓的退出凸显中国消费品市场的严峻，因为经济放缓导致很多人削减化妆品等非必需日用品的支出。

有关去年中国经济迅速放缓的报道很多，但很少具体提到这对消费者和企业的影响。我的中外朋友们经常跟我说他们所在企业看到的迅速放缓，很多一直爆满的饭馆和商铺现在常常几乎空无一人。这和中国领导人希望看到的截然相反，中国试图通过增加国内消费抵消出口和投资的减弱。

国内需求低迷以及竞争高度激烈无疑是露华浓退出中国的重要原因。中国市场仅占该公司总营收的2%，因此对其影响不大。露华浓的退出将导致1,100人失业，每年仅能为公司节省1,100万美元左右。

退出中国是露华浓重组的一部分，该公司从很多二线地区退出，以专注核心市场。在线招聘网站MonsterWorldwideMWW.N约一年前也卖掉了表现低迷的中国部门，以专注提升核心的美国市场表现。

我并不特别关注中国化妆品和个人护理市场，但我知道宝洁(PG.N)和联合利华(ULVR.L)等全球巨头在中国市场非常活跃。我还知道传统零售商在与成长迅速的电子商务企业竞争时面临重重困难。传统零售商可能是露华浓的主要销售渠道。法国家乐福CA.PA去年曾一度考虑撤出中国或成立合资企业，而英国乐购TECO.L则选择了成立合资企业。

和很多在华投资并不多的较小规模外企相似，露华浓也可能意识到，如果想在中国做生意，要么得更加认真，要么就需要放弃所有传统零售计划。尽管该公司退出了中国，仍可能很快在阿里巴巴、京东商城和苏宁易购等电商平台上开网店。

露华浓的举动可能暗示中国零售商和消费产品生产商2014年的日子仍不好过。中国经济增长目标依然是7.5%，对此我有信心。不过这和过去10年里大多数时候达到10%的增速相距甚远，意味着消费者口袋里的钱可能变少，没那么多钱购买家居和化妆品等产品。

一句话：露华浓正式退出中国，随后可能会开网店，暗示2014年消费产品生产商的日子可能仍不好过。

**2014年中国六大行业猜想**

新年过后第一个工作日市场重新开放，外界消息不是很多，所以我想不如来谈谈我对自己所跟踪行业的展望。总的来说，我认为，很多行业2013年年底开始的强劲势头将在2014年上半年持续，但到年中时这种强劲势头将会逐渐放缓，而随着中国经济持续放缓以及中国政府追求更高质量的经济增长，2014年料难完美收官。

电子商务：电商在过去两年获得了爆炸式增长，成为中国网络经济最大看点，也帮助行业领头羊阿里巴巴成为中国最有价值的私营企业之一。2014年电商领域的一件大事将会是阿里巴巴的重磅上市，届时阿里巴巴的市值将达到1000亿美元，且该公司几乎肯定会在香港上市。其他重磅消息将包括京东商城或在纽约上市。我们还可能会看到一起或多起电商领域的重大并购案，可能涉及的企业包括当当网DANG.N、国美电器(0493.HK)，甚或京东商城等。

在线搜索：在互联网搜索这一竞争非常激烈的行业中，2014年将涌现出“三巨头”，分别是传统领军企业百度(BIDU.O)、后起之秀奇虎360QIHU.N和搜狐(SOHU.O)。我预测，经历了2013年的爆炸式增长后，奇虎360的市场份额将会扩大到25%-30%，而随着搜狐旗下搜索业务搜狗与腾讯搜搜的合作，搜狐的市场份额可能会扩大至20%。百度依然将拥有大约一半的市场份额。

其他互联网：2014年很可能会有一些重要的中型企业关闭或被收购，因其难以与大企业抗衡。我预计，在线服装零售商凡客诚品与团购网站拉手网到年底时可能不再是独立企业。与此同时，很多旨在挑战腾讯微信服务的新的即时通讯服务将很难吸引到客户。其中最有名的是阿里巴巴的“来往”，尽管进行了积极的推广工作，但2014年可能表现不会很好。其他的社交网络服务，例如新浪微博将最终实现盈利，并于年内在纽约上市。

智能手机业：在走向全球化的过程中，时尚智能手机制造商小米科技达成了若干新的分销协议，这将帮助它继续飞速崛起。但华为、中兴通讯(000063.SZ)和联想(0992.HK)的全球扩张计划可能受挫，而随着国内价格战的持续，他们的利润也将大幅受到侵蚀。

零售业：面对激烈的竞争、电商的挑战以及过去几年的过度扩张，传统零售业者将继续举步维艰。沃尔玛(WMT.N)和家乐福(CARR.PA)等全球知名连锁零售商很可能会加速关闭其业绩不好的门店，可能也会放缓新门店的开设。肯德基(YUM.N)和麦当劳(MCD.N)等快餐连锁巨头很可能也会有类似趋势。中国一些主要本土企业也可能会出现一宗或多宗并购案，李宁(2331.HK)和联华超市(0980.HK)都是并购的可能对象。

汽车业：中国汽车市场将以强劲增长开始新的一年，增速可达两位数，但可能会在下半年降至个位数，因中国各大城市为缓解交通拥堵、解决空气污染问题，将会限制汽车牌照发放。吉利和奇瑞等国内汽车厂商面临的困境或最大，而大型国外汽车厂商也会被迫采取有力刺激举措，以保持其增速。（完）

编译：李富强/靳怡雯 发稿：程芳

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