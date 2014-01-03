《阳歌专栏》中国光伏业新年展望：有波折也有意外

**小米、华为设新一年目标 中兴寻求变革**

新年伊始，智能手机生产商小米和电信设备生产商华为都公布了今年的新目标，小米计划保持高速增长，而华为的目标则保守很多。电信设备巨头中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)公布了重大重组细节，试图进行多元化，以重振增长。这些公司的计划都和之前的信号一致，并不令人意外。不过暗示出了明年的重点在哪里。

小米目前的迅速增长和华为与中兴10多年前的情况类似，当时正值华为和中兴开始大举进军国际市场。我记得那时华为和中兴经常公布两位数甚至三位数的营收和获利增长，借助低成本的优势挑战瑞典爱立信(ERICb.ST)、北电网络和摩托罗拉等竞争对手。

不过华为和中兴现在发现，在成为全球巨头之后，很难再维持如此高速的增长。华为已正视这一事实，计划未来几年维持10%左右的营收增速。最新的媒体报道称，华为2013年营收超过385亿美元，达到了该目标。据报道，华为轮值CEO徐直军表示，2014年将成为华为变革的一年，公司将进一步推进组织变革并进行多元化。

中兴也发出了类似的变革信息。2012年中兴表现很差，去年第三季度再次实现盈利。不过2013年前三个季度里，中兴的营收仍下滑了10%，尽管下滑的速度继续减缓。

中兴宣布，从2014年起，终端业务、政企网业务和原有运营商业务将构成公司的三大业务支柱。终端业务主要专注于智能手机，智能手机业务过去两年里迅速增长，但在海外市场品牌认知度有限，仍被认为是可信赖的低成本品牌。

小米计划今年销售4,000万部智能手机，增长一倍还多。小米CEO雷军透露的数字显示增长呈爆发式。2012年，小米卖出了720万部智能手机，2013年料卖出超过1,500万部。海外销售可能是2014年增长的一个重要部分，小米目前正在和一家全球私人手机分销巨头进行谈判。

我认为中兴的计划最精明，公司专注于运营问题，这是未来回归良好表现的关键。华为专注于10%的增长看起来不错，中国近期颁发4G牌照对华为应有提振作用。但如果全球新网络市场继续低迷，而且新的企业和智能手机业务不能取得巨大成功，达到目标可能比较困难。小米的目标似乎有些过高，尤其是该公司的全球扩张可能比预想的慢。

一句话：中兴通讯的结构调整看起来是继续复苏的明智策略，华为和小米达到2014年的增长目标可能有难度。

**中国光伏企业新年展望：有波折也有意外**

新年伊始，已有信号显示2014年对于光伏行业而言，将是充满波折和意外的一年。根据德国光伏企业SolarWorldSWVG.DE宣布的在美最新行动，西方光伏企业指责中国同业获得国家不公正扶持的纠纷似乎进入全新阶段。与此同时，英利绿色能源(YGE.N)宣布与大同煤矿集团成立合资公司似乎是明智之举，表明中国在2014年将成为光伏电站建设的主力军。

中国之前大建光伏产能，不仅引发行业供应严重过剩，令整个行业陷入长期低迷态势，还招致西方同业的不满，他们认为中国光伏产业蓬勃发展，基本上是政府通过税收优惠、低息贷款等措施给予不公正扶持的结果。美国和欧盟已经对此进行过调查，美国去年还认定这种说法属实，并对中国光伏产品征收惩罚性关税。目前中国光伏企业的产量占到全球的一半以上。

SolarWorld目前表示，将向美国国际贸易委员会（ITC）提出新的申诉，要求填补可让许多中国光伏企业规避惩罚性关税的漏洞。相关漏洞指的是如果中国制造的光伏组件包括在中国以外生产的太阳能电池，则可不用缴纳惩罚性关税。太阳能电池是光伏组件的重要元件。

在美国去年宣布对中国光伏产品征收惩罚性关税时，相关漏洞就曾引起过热议，许多中国光伏企业也称他们通过使用海外生产太阳能电池就可规避惩罚性关税。鉴于此事当时就引起过热议，我很难相信美国方面在宣布最初制裁时对此漏洞毫不知情。此外，我对SolarWorld新的申诉会导致ITC采取任何新举动也表示怀疑。不过，该问题在2014年可能会引起关注，促使美国推出新的惩罚性关税以填补漏洞也不是没有可能。

英利绿色能源宣布与大同煤矿集团成立合资公司，此事并无太多争议，在中国大力发展光伏发电之际似乎也是明智的业务模式。根据中国政府计划，到2015年光伏发电总装机容量将达到3,500万千瓦。受此影响，许多光伏企业近期纷纷宣布新的大型项目，当中包括天合光能TSL.N和ReneSola(SOL.N)。

英利绿色能源的最新合作交易看起来更明智一些，是因为大同煤矿集团是中国第三大煤炭企业，可以说是行业的资深企业，这一点与以往的大多数合作伙伴鲜有业内从业经验不同。此外，同煤拥有实实在在的业务，这意味着该公司拥有充裕的现金流来资助新项目，这与许多其它新的项目开发商相比也截然不同。因许多其它新的项目开发商似乎是国有组织设立的特别实体，旨在实施政府光伏电站建设项目。

以上种种表明，英利与同煤的上述合作交易似乎是明智之举，可成为其它光伏企业效仿的模板。我之前说过，真正的危险是许多新项目可能因缺少资金和走向成功所需的经营技能而陷入困境。但至少从表面看，英利绿色能源的这项合作交易成功几率较高，可为该公司带来一个全新的可靠业务来源。

一句话：SolarWorld在美国将提出针对中国光伏企业的最新申诉，但胜算可能性不大；英利绿色能源与大同煤矿集团成立合资公司似乎为明智之举，可成为其它光伏发电项目的效仿模板。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：程芳/王琛

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