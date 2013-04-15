《阳歌专栏》联想欲挑战苹果与三星

**汇丰继续剥离中国资产**

媒体最新报道称，银行业巨擘汇丰银行(0005.HK)(HSBA.L)很可能将出售更多在中国的资产，延续其剥离之路。全球银行业巨头们已厌倦了在中国市场的缓慢进展。这一最新报道并未引述内部人士透露关于即将发生的资产出售的消息，只是援引若干分析人士的话称，这一举动有可能发生。我认为，这一资产出售动作不仅看似可能，而且也符合逻辑。汇丰银行去年出售了持有的平安保险(2318.HK)(601318.SS)15.6%的股份，因无法从与平安保险的合作中获得任何战略回报。

在汇丰、花旗等全球银行业巨头重新调整在华策略之际，让我们再近距离观察下这则最新消息以及此事的大背景和反映的未来趋势。根据最新报道，分析人士认为汇丰银行很可能会在今年晚些时候出售其所持的上海银行的18.7%的股权。分析人士称，出售资产的大背景是，上海银行料将于今年晚些时候在上海和香港两地上市，筹集最高20亿美元资金，而汇丰所持股权约价值8亿美元。

汇丰是全球主要银行中最后一批在华持有大批股权的银行之一。过去两年中，高盛(GS.N)、美国银行(BAC.N)等国际金融巨擘纷纷抛售中国工行(601398.SS)、建行(601939.SS)(0939.HK)等中国同业者的股份。这些银行抛售股权部分是为了在全球金融危机之后筹集资本，但相当程度上也是出于对中国的失望，他们在华的大量投资并未帮助他们在进军中国银行业市场中实现任何重大进展。

汇丰银行一直是全球银行业者中最看好中国市场的机构之一，部分原因是亚洲是汇丰的发祥地，汇丰控股此前的总部位于亚洲。但当耐心也被消磨掉时，汇丰便在去年决定出售所持平安保险股份，并很可能在今年晚些时候出售更多资产。除了持有上海银行的股权，汇丰在华的其他主要资产包括持有交通银行(601328.SS)(3328.HK)8%的股权。汇丰与交行的合作可谓是其相对成功的合作之一。

所以接下来的问题是，谁将是汇丰银行资产出售的潜在买家呢？外国银行在未来五年将如何改变其在华经营策略？先回答第一个问题，我严重怀疑其他外国银行会争相购买上海银行的股权。国外多数大型银行还在忙于修复自身资产负债表，且似乎也最终意识到，购买中国同业者的股权并非进军中国市场的最佳途径。这种意愿的缺乏在去年汇丰向泰国卜峰集团出售其所持有的平安保险股权时表现得颇为明显。

关于外资银行将如何改变在华经营策略的问题，很多人或许在密切留意浦发银行和美国硅谷银行成立的合资公司。如果这二者合作成功，或许我们会在未来五年看到更多外资银行开始重返中国，成立类似的合资企业，再次进行开发中国银行业这个巨大而艰难市场的尝试。

一句话：在全球银行业者重新思考在华战略之际，汇丰可能于今年晚些时候出售所持上海银行股权的行动也是其剥离在华资产的举动之一。

**联想欲挑战苹果与三星**

多年来，联想集团(0992.HK)首席执行官杨元庆一直在谈论成为全球最大PC品牌，近期他则将重点转移到与苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)等智能手机和平板电脑生产商的竞争上来。一方面我要祝贺他终于将注意力集中到了正确的目标上，另一方面，我很怀疑联想能够挑战苹果或三星，尽管去年其一度超越惠普(HPQ.N)成为全球最大PC厂商。

报道称，杨元庆表示，联想正加速调整步伐，由PC厂商向拥有PC、平板电脑、智能手机和智能电视等多终端业务(PC+)转型。行业观察人士应该知道，这种转型并非联想特有，其他PC巨头也都试图迅速增强手机和平板电脑等移动产品业务。惠普、戴尔DELL.O和宏基(2353.TW)等都在进行类似的转型，不过在与苹果和三星的竞争中都没有取得多少成功。

去年第三季度，联想终于超越惠普成为全球最大的PC厂商，不过第四季又落在了惠普之后。我曾说过，联想成为全球PC王者值得称赞，但也不过是空洞的胜利，因为传统的个人电脑正迅速成为过时的产品。

杨元庆似乎也迅速认识到了这一点，1月在公布季度获利后的媒体会上提到了挑战苹果和三星。报道称，上周晚些时候，杨元庆在美国举行的公司高管会议上再次提到了他的观点；另一名高管则用诺基亚NOK1V.HE作为具体案例，诺基亚因未能完成类似的转型而处于危险中。

我乐意看到，联想终于将注意力从基本虚无的全球PC桂冠转移到更为重要的未来方向和存亡问题。联想能否成功实现转型是另外一个问题。虽然我非常希望联想能够成功，但我不确定联想拥有挑战苹果和三星的能力，我认为成功的概率只有50%。

几年前联想决定再度进军智能手机市场以后，迅速成为中国驰名品牌之一。但联想智能手机的成功目前主要在低端手机上，来自华为和中兴(0763.HK)(000063.SZ)的激烈竞争导致利润微薄。

联想已经认识到进军高端市场的重要性，正在开发从IBM收购的Think品牌高端产品。Think业务总部位于美国IBM旧总部，能够接触到很多最新的设计技术，也更为接近高端业务的主要客户西方消费者。

我还没听到联想开发Think品牌智能手机的计划，不过我认为随着联想加强高端战略，未来一年若有这样的进展也不足为奇。联想当然拥有资源开发和销售能够与苹果和三星竞争的产品，但只有时间能够告诉我们联想能否利用这些资产成为移动计算设备的真正领军企业。

一句话：联想注意力转向高端移动设备是明智之举，但是经验的缺乏将限制该公司成功的机会只有50%。（完）

编译：靳怡雯/李富强 发稿：张家伟

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