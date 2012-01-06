《阳歌专栏》联想新年新气象：聘用新高管并推互联网电视

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见 (www.youngchinabiz.com)，微博请见(www.weibo.com/youngchinabiz)。

联想新年新气象：聘用新高管并推互联网电视

雄心勃勃的中国个人电脑制造商——联想(0992.HK)新年伊始便有若干积极举动：聘用了一个优秀新高管领导其欧洲业务，并又推出互联网电视。

我们先来看前者。联想集团重组其地区业务，任命宏基前CEO蒋凡可·兰奇(Gianfranco Lanci)主管欧洲区业务。事实上，此事不算大，因联想实际上在去年9月就已聘用兰奇担任顾问，所以，很明显，他们对兰奇加盟後的表现很满意。

我是兰奇的"粉丝"，他曾成功看出移动计算领域的重要性，并强调大力发展笔记本电脑，成为若干年前宏基崛起的重要力量。当然，因缺乏侧重点和创新，宏基此後陷入了艰难时期，兰奇也因与其他高管意见不合而在去年离职。至于兰奇能否在联想重现他往日在宏基的辉煌还不清楚，但联想在去年收购德国PC制造商Medion之後，且在努力扩大其在欧洲和北美的市场份额之际，很明显需要一名强有力的欧洲领导人。

同时，联想还与上海东方传媒集团有限公司(SMG)旗下的百视通新媒体股份有限公司(BesTV)合作，推出互联网电视机顶盒。根据二者合作协议，联想提供的机顶盒可使百视通用户在其电视上实现上网功能。

像宏基一样，联想有时候似乎也会在当前的数码世界中迷失重点，往往会跟风发展智能手机或游戏机等流行产品，而非努力创新以开发新的热门产品领域。所以从这个角度看，互联网电视的想法看起来让人耳目一新，此举是一个领导者而非跟风者所为。我也很认可联想将SMG作为其合作夥伴，因SMG很明显是中国顶尖媒体集团之一，并可能成为中国新兴数字电视市场的领头羊。

也就是说，联想的上述两个新举动，使其2012年有个不错的开头。

一句话：联想任命经验丰富的兰奇担任欧洲业务主管，以及推出互联网电视，似乎都是其迈入新年的积极进展。

**广电总局或限制视频网站广告**

有报导称，中国国家广播电影电视总局一官员暗示，电视剧广告限播令可能扩展至视频网站。几个月前，优酷YOKU.N、搜狐(SOHU.O)和土豆TUDO.O等视频网站领军企业刚刚签署一系列标志性协议，提供合法视频内容，远离盗版。

如果广电总局禁播广告，看起来似乎是对这一积极进展的惩罚。尽管我不知道视频网站对广告的依赖度有多高，广告总是潜在的收入来源。目前这些视频网站提供的部分电影和电视剧是需要付费的。监管机构如果采取对其实行严格的广告限播，可能严重影响视频分享行业的发展。

这与北京市推出的微博实名制规定类似，都是对快速发展的新兴行业进行过度干预，尽管两者可能没什麽联系。中国历来如此，结果经常是新兴行业发展受阻，或是立刻完蛋。

一句话：如果推出限制视频网站广告的新规，该行业发展可能受到严重影响。（完）

编译：靳怡雯/李富强 发稿：张家伟/王燕焜

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在於简单报导新闻事实与市场热谈，而在於用睿智点评挖掘新闻背後的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabizblog.com。

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。