《阳歌专栏》工信部将对智能手机软件预装加强管理

**苏宁和弘毅联合入股PPTV**

苏宁云商(002024.SZ)和弘毅投资联合入股PPTV终于尘埃落定，我也不用再写各种各样的传言了；但我要承认，我对于该并购并不十分看好。

不过PPTV及其投资者终于可以长舒一口气了。根据协议，苏宁和弘毅将出资4.2亿美元收购PPTV的44%股份，其中苏宁出资2.5亿美元。双方称，给予PPTV的估值为5.68亿美元；而按照出资额和占股比例，给予PPTV的估值约为10亿美元，协议中似乎包含债务偿还或是减值。

但愿PPTV筹集资金的旅程暂告一个段落了，该公司据信仍在亏钱。早在5月，就有报道称搜狐(SOHU.O)可能大笔投资PPTV，但谈判随后破裂。8月出现了阿里巴巴可能入股的报道。

本周有报道称，搜狐接近对迅雷看看进行战略投资。如果达成协议，中国视频分享市场将出现优酷土豆YOKU.O、百度(BIDU.O)和搜狐三大巨头；苏宁虽位列第四，但和前三的差距很大。

我认为，从PPTV的角度讲，苏宁的入股肯定是好事。苏宁作为中国最大的传统零售商之一，正在大量投资于电商和其他互联网业务。这意味着PPTV可能成为苏宁未来视频分享业务的基础，应能获得大量资金，而新东家的监管则可能相对较松。

我觉得并购对苏宁意义不大，因为苏宁在互联网领域目前主要关注电商。社交网络和在线搜索对苏宁来说像是合乎逻辑的新领域，因这两个领域与其电商业务更相关，但视频分享看起来偏离过大，因为该行业的营收主要靠广告。

苏宁可能试图通过销售更多在线电影和电视以及开发更多原创内容来扩大PPTV的付费视频服务。但是该领域所有的巨头都曾对此进行尝试，迄今都没取得太大成功。视频分享网站YouTube没从付费用户那里赚到多少钱，不过美国Hulu的付费观赏业务模式取得了更大的成功。

苏宁会如何与PPTV合作值得期待。或许PPTV会得到所需的资源和帮助，迅速成长为“中国的Hulu”。但我觉得苏宁投资失败的可能性更大，如果未来两三年PPTV不能盈利，苏宁可能卖出所持有的股份。

一句话：苏宁入股PPTV有些奇怪，或将以失望告终。

**工信部将对智能手机软件预装加强管理**

我通常对中国官僚气十足的电信监管机构没什么好感，但工信部最近要求智能手机厂商公示手机预装软件信息，我今天要大加赞赏这一突破性举动，并且我认为其他国家如果跟进也是明智之举。工信部要求智能手机厂商列出所有预装在手机中的应用，就像食品商需要列出其产品的配料一样。尽管此举对消费者以及整个行业的发展有利，但智能手机厂商不太可能拥护这个举措，因为这意味着它们需要告诉消费者所有的预装软件信息。

这一举动是工信部近期整顿中国智能手机领域的举措之一，中国今年将超越美国成为世界最大智能手机市场。新一代低价智能手机推动了中国智能手机市场的爆炸式增长。这种廉价智能机最便宜的仅有100美元，且多数装有无用、恶意应用软件，而这种应用往往会骚扰用户，甚至会监视用户。最近一份调查显示，质量问题是用户投诉国产智能手机的最大问题之一。

工信部的通知要求在华所有智能手机制造商要进行更多披露。根据最新报道，所有智能手机品牌都需要公布清单，列出他们在机型中预装了哪些应用。这些信息应通过说明书或者网站等方式向社会公示。

我对工信部的这个要求感到高兴，但我认为应该要求其将这部分信息印在装新手机的盒子上。这正是食品厂商的做法：列出产品的配料，便于消费者查找。如果让企业将这部分信息公布在说明书或网站上，很多消费者或许永远都不会看到这些信息，也不会意识到到底有多少无用、甚至有害的应用被预装到他们的新智能手机上。

两周前有媒体报道称，所有智能手机制造商都需要提交他们计划预装到新手机中的应用清单，供工信部审批。后者随后有权批准或否决每项应用。有人或许会说，此举看似有点过了，但我完全支持类似举措，因为这是为该行业长期发展创造健康环境的重要一步。

为迅速在新兴行业获得市场份额，中国企业常常会有不道德的商业行径。尽管很多这种做法从理论上讲是合法的，但它们常常会影响消费者的信心，并导致市场动荡，这从长远来看不利于任何人。我怀疑，这些软件的开发者需要支付巨额费用，以让其软件能被安装到新的智能手机上，结果却常常给消费者带来干扰。

该新举措应是工信部朝向整顿智能手机业迈出的良好一步，但我认为我们会在未来1-2年看到更多市场化的治理举措，因消费者会日渐避开那些有质量问题和不良应用的手机品牌。

一句话：工信部要求公开预装至新手机中的应用，这看似是朝向治理该行业乱象迈出的良好一步。（完）

编译：李富强/靳怡雯 发稿：程芳

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