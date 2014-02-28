《阳歌专栏》百事可乐与康师傅牵手上海迪士尼

**百事可乐和康师傅牵手上海迪士尼**

刊登在《中国日报》上的一篇软文吸引了我的注意，文章称百事可乐(PEP.N)和台湾康师傅(0322.HK)与将于2015年开张的上海迪士尼乐园签署战略联盟协议，这对中国饮料市场和行业巨头可口可乐(KO.N)有重大影响。2012年初康师傅与百事可乐结成联盟，之后关于该联盟的报道大多针对生产和物流，这次是有关销售。可口可乐在中国饮料市场的主导地位可能受到严重挑战。

百事可乐和可口可乐一直是碳酸饮料的领军企业，百事可乐、七喜和纯果乐都是中国畅销品牌。康师傅更加擅长更为传统的非碳酸饮料，比如茶和果汁。可口可乐2010年试图收购汇源果汁(1886.HK)，但被中国商务部否决。

报道称，百事可乐和康师傅将成为上海迪士尼的主要饮料供应商。迪士尼(DIS.N)全球的主题公园在过去25年里一直只与可口可乐合作。迪士尼发言人称，目前没有讨论与可口可乐结束联盟关系。

可口可乐和百事可乐估计都在幕后做了很多游说工作。百事可乐与康师傅的关系几乎肯定是吸引迪士尼的一大重点，因为很多中国人，尤其是岁数大一些的，更喜欢茶饮料和果汁饮料，而不是西方的软饮，西方软饮进入中国的时间不过30年。

中国饮料市场规模约700亿美元，可口可乐拥有约15.7%份额，百事可乐只拥有4.5%的份额。我曾说过，百事可乐需要加强在华市场营销，目前其积极程度远不及可口可乐。上海迪士尼的声明显示百事可乐似乎终于意识到了，百事可乐与康师傅的联盟可能开始产生效果，未来两年市场份额大幅提升。

一句话：百事可乐和康师傅成为上海迪士尼的主要饮料供应商，是双方合作两年来的首个重大成果，未来两年可能获得更多市场份额。

**中国移动大力发展4G业务 目标对准腾讯**

在巴塞罗那举行的移动世界通信大会（MWC）上，中国移动(0941.HK)(CHL.N)畅谈了公司发展4G业务的宏伟规划，以迎接腾讯(0700.HK)微信的强势挑战。我以前曾批评中国移动缺乏创新，过度依赖在中国电信市场的垄断地位。但这一系列新声明似乎凸显中国移动有了新的姿态，暗示其可能最终开始变得更加积极，以应对来自民营企业越来越多的威胁。

中国移动总裁李跃透露，公司今年晚些时候将推出一款直接叫板微信的产品，这是该公司宣布的一系列举措中最有看点的消息。行业观察人士应当记得，中国移动和腾讯大约在一年前陷入一宗高调的纠纷，前者指控微信占用信令资源，原因是微信作为OTT应用被大量中国移动的用户使用。这场纠纷最终以中国移动勉强放弃迫使腾讯签署营收共享协议的努力而告终。

中国移动没有像中国联通(0762.HK)(CHU.N)那样与腾讯进行更友好的合作，而是采取更具竞争性的举措，努力研发相应的产品。据李跃透露，今年晚些时候会有许多新的、特别设计的手机开始进入市场，以吸引用户从微信的各种服务转移到自己相应的服务上。

由于空间有限，我就不赘述相关产品及服务的详细情况了。但单从战略角度看，不得不说我相当喜欢中国移动这样的举措，如果该公司能打造出相关产品，我认为其有很不错的成功机会。中国移动在本土移动市场占主导地位，拥有三分之二的市场份额，用户超过七亿，这是该公司最大的优势。用户必须购买支持中国移动网络的手机，这就让中国移动拥有了向这些手机预安装对其有利的软件的自然切入点。

中国移动似乎有意借助大刀阔斧的扩大4G服务，来将用户导向自己的新产品。该公司另外发布新闻稿对扩大4G服务进行详细介绍，称年内将建50万个TD-LTE基站，有340个城市的用户将享受到4G服务。此外，该公司还计划推出成本只有100-150美元的低成本4G手机。这两项举措双管齐下，料会很快推动中国移动的当前用户升级使用4G服务。

中国移动不仅计划扩大4G服务，还计划推出低成本手机，这些看起来都是可使该公司更快地从微信夺取市场份额的明智之举。鉴于中国移动在开发良好的应用软件方面并没有很好的记录，那就还得看新推的产品质量如何。如果新推的产品设计不错，中国移动则可轻松地借助其得天独厚的优势，从微信及其他类似产品夺取市场份额，其止步不前的利润和股价也可能因此得到提振。

一句话：中国移动大力推动4G业务发展，加上自身得天独厚的优势，可令该公司在今年晚些时候推出新产品时从微信夺取市场份额。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王燕焜/程芳

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