《阳歌专栏》任正非如离职将有助华为走向世界

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见 (www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**任正非或准备告别华为**

这些日子，中国电信设备制造商华为似乎处在一种持续变动的过程中，旨在摆脱一家政府控制公司的笨拙形象。华为总裁任正非的最新表态意味着，他或许正在为下台做准备。如果任正非当真离职，他的离开或许为华为在赢得全球尊重过程中移除一个最大的公关障碍，因很多关於华为政府和军事背景的疑问都源自于他个人曾作为军方工程师的历史。

根据中国媒体的报导，任正非表示，如果有一天员工认为不需要他了，希望他离开，他认为这是好事。这种措辞有点尴尬，但任正非此番表态背後的意义似乎暗示着，他或许将很快离任，让位给更为年轻、更懂公共技巧的专业人士，包括允许管理层出现更多外籍人士，作为其在西方市场，尤其是美国寻求更多突破的一种途径。

任正非去年也曾发表类似言论，此次表态可能预示着他或在今年年中真正离任。类似举动只是华为的最新动态，华为此前不仅引入了新一代领导层，而且开始进军相对不那麽敏感的智能手机行业。

华为去年多数时间一直在寻求获得西方政府的认可，在海外建立众多的当地咨询董事会，聘用拥有良好人脉的当地顾问，帮助其说服外国政府，使其相信该公司并非中国的间谍组织。

作为一名长期关注华为动态的人，我个人认为，任正非的离职的确会为国外接受华为清除障碍，因任个人的军队经历很明显是影响该公司形象的最大问题之一，而其工程师和从政背景也不应成为华为这种公司向世界展示其形象的第一印象。当然，任正非的离开并不会立刻解决华为的信用问题，但应该会在长期内有所帮助。

因此，我还会重复之前的断言，华为目前的公关障碍可能最早会在明年开花结果。

一句话：如果任正非今年离职，这将为华为在获得全球信用度上移除一个重要障碍。

**百度业绩持续强劲增长将投资者期望抬升过高**

在什麽情况下，80%的业绩增长还不值得兴奋？答案是，如果你是百度(BIDU.O)。百度发布的最新财报显示，其营收和利润分别增长82.5%和77%，但对预期该公司业绩高速增长的投资者而言，这并不值得兴奋。百度对第一季度前景展望同样乐观，该公司预计当前财季营收将增长75%左右。财报发布後，百度股价小幅上涨2.5%，表明其业绩增长与市场预期基本相仿。

我看过这份财报，真的没有太多引人关注的地方。该公司继续重复以往的故事，其所有收入几乎都来自核心的网络广告业务，该业务营收增长82%。百度平均每名客户带来的营收增长似乎正在放缓，较第三季仅增长5%，可能表明用户已开始对百度通过挤压他们获得利润的做法感到厌倦。

当然，在投资者开始期望你每一财季都能带来80%的业绩增长时，最大危险是若增长低於这一数字，他们将会对你加以惩罚，而增速放缓几乎是不可避免的。新浪网(SINA.O)去年在这方面就有惨痛教训，当时市场对该公司炙手可热的微博业务增长期望很高，带动其股价快速上涨，但当微博业务遭遇一些监管障碍并显示出无法很快盈利的迹象时，新浪股价则又以同样的速度回落。

我依然认为，今年晚些时候中国的互联网泡沫会开始破裂，届时中国的网络广告市场也会迅速滑坡。此外，百度的竞争对手搜狐(SOHU.O)的搜狗业务和腾讯(0700.HK)的搜搜等其他搜索引擎，也开始获得增长动力。搜搜近期似乎增长强势。

综合考虑各种因素，若百度的强劲增势在年底有所放缓，增幅降至50%甚至更低，那也不足为奇。这种情况要是真的出现，就等着看投资者像去年打击新浪股价那样惩罚百度股价吧。

一句话：百度的持续强劲增长已将投资者期望抬升过高，若增速放缓其股价将遭重创，时间可能就在年底。（完）

编译：靳怡雯/侯雪苹 发稿：王燕焜/张家伟

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