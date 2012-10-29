《阳歌专栏》上汽对海外投资风险承受能力弱

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**网罗天下：团购行业的整合者**

期待已久的中国混乱团购业的整合进程似乎正在加速，最新报导称，网罗天下(GroupNet)正以业界整合者的身份出现。今年早些时候，F团与高朋合并成立了网罗天下。

最新报导称，网罗天下刚刚完成新一轮4,000万美元的融资，这笔款项将主要用於收购该行业其他公司。很多团购企业在过去两年烧钱无数，现在前景岌岌可危。

行业观察人士应该还记得，另一家名为24券的团购网站因管理层和投资人之间的一场纷争於上周停止运营。该公司网站公告称，在问题解决前，公司将暂时进入一段时间的“长假期”。当周晚些时候，有报导称，网罗天下CEO林宁表示，24券的投资方之一与他接触，希望其考虑收购24券，他也正在就这一潜在的收购交易进行会谈。

最新报导援引林宁的说法称，网罗天下刚刚完成新一轮4,000万美元的融资，24券也的确是该公司眼中的并购对象之一。我之前就曾表示，网罗天下可能成为团购业的整合者，因其最大股东是财大气粗的腾讯(0700.HK)。以市值计，腾讯是中国最大的互联网企业。

在网罗天下的原始资产中，qq团和F团的控股方均为腾讯，而高朋则是腾讯和美国团购巨擘Groupon各自持股50%的合资企业。

媒体的最新报导没有指出这笔4,000万美元的最新融资来自何处，但如果多数款项或者全部来自腾讯，我一点都不感到意外。腾讯财大气粗，现在能够以网罗天下为基础，尝试打造中国首个能实现盈利的团购企业。

讽刺的是，相比过去两年团购网站获得的巨额投资，网罗天下这笔4,000万美元的融资微不足道。这股投资潮在2011年初达到峰值，当时，行业领头羊——拉手网和窝窝团分别融资1.11亿美元和2亿美元。当时的投资者不乏投资窝窝团的高盛(GS.N)和投资拉手网的麦顿投资(Milestone Capital Partners)等大名鼎鼎的投行。

随後情况大变，拉手网多次试图通过首次公开募股(IPO)筹集亟需的资金，而窝窝团则一度曝出无法向供应商付款。不清楚像拉手网和窝窝团这样的知名团购网站现在能卖多少钱，但我认为这两家公司基本没剩什麽现金，或许也就值2,000万美元。

这对网罗天下和大众点评网或许是好消息，後者也是中国少有的几家可能在团购市场寻找收购机会的盈利企业之一。大众点评今年8月曾获得6,000万美元融资，但该公司没有说明对这笔资金的打算。

显然， 网罗天下、大众点评或其他收购者都需要小心行动，以避免购买那些无力回天且可能最终会拖累其自身业务的资产。但我认为，24券、拉手网和窝窝团均有被收购的可取之处，我们可能会在年底前看到两到三个重要协议达成。

一句话：在腾讯以及4,000万美元新融资的支持下，网罗天下作为中国团购业整合者的身份将得到加强。

**上汽对海外投资风险承受能力弱**

上汽集团(600104.SS)可能是中国汽车市场的王者，但对海外活动的风险承受能力明显比较脆弱，这从该公司近期决定基本放弃与通用汽车(GM.N)的印度合资公司便可见一斑。

必须要说的是，对於来自上汽的最新消息，我可以说是五味杂陈。这则消息称，该集团将所持印度合资公司的大多数股份出售给了通用汽车，而这距该合资公司的成立仅3年。上汽和通用汽车各持该合资公司一半股份。

从一方面看，我能理解上汽对持续投资於一家业绩不佳海外合资公司的不情愿；但从一方面看，像上汽这样的中国企业需要明白，海外投资通常不会立刻就能带来丰厚利润，如果他们真想取得成功，有时就需要对此类扩张看得长远。

媒体报导称，上汽的举动会令通用汽车持有印度合资公司93%的股份。报导没有披露交易金额，但上汽收回的资金想必会远低於2009年12月双方合作时投入的5亿美元。

我们先来看看相关报导的详情。这些报导显示，上汽的决定除了因为该合资公司业绩表现逊色外，还与其没有生产任何上汽品牌车型有关。显然，业绩不佳是主要原因，如果这家公司经营状况不错还能带来丰厚利润，上汽肯定不会将其抛弃。

截至10月的六个月期间，通用汽车在中国市场的销售下降21%，而印度汽车市场则萎缩0.3%。长期以来，该公司一直在印度组装汽车，今年其增长的乏力，很大程度上归咎於未组建合资公司前的经营。

事实上，就在上汽决定放弃的同时，该合资公司正在生产两款中国市场反响不错的车型。上月，该合资公司开始生产雪佛兰赛欧（Chevy Sail），这是通用汽车为中国市场量身打造的低端车型，上市後很快就成为中国市场的最畅销车型。此外，该合资公司还计划年底前引入上汽研发的小型货车，这款车型也属於雪佛兰品牌。

在这些中国研发的新车型即将引入的背景下，上汽此时决定退出该合资公司，这实在让人有些费解。上汽此举似乎还与大趋势背道而驰，近期许多其他中国汽车厂商纷纷提高出口并加大海外投资，以对冲国内市场增速放缓的影响。

媒体援引上汽高层的话报导称，他们觉得这家印度合资公司近期几乎没有盈利潜能，而该合资公司生产的车型又都将贴上通用汽车的标牌。依我之见，上汽退出的似乎有些太早，应在观察其能否坚持一段时间後再作定夺。

我觉得，经历2004年收购韩国汽车厂商双龙（Ssangyong）那场灾难後，上汽对海外投资可能仍有过於敏感。双龙在被收购五年後申请了破产。贴牌问题可能也是合理的理由，因该集团迄今的所有成功，几乎都与通用汽车和大众汽车(VOWG.DE)合资公司所产的相关品牌车型分不开。上汽一直尝试研发自有品牌以提振合资公司以外的自有业务，但通用汽车却坚持将在中国研发、印度合资公司首批生产的两个车型贴上雪佛兰品牌。

不论原因为何，我必须要说的是，对上汽而言此类举动无疑并非正面迹象，更广泛一点看对中国企业海外扩张之路亦是如此。

要承认的是，对於过去许多中国企业进行的全球扩张交易，我并非强烈的支持者，主要原因是那些交易的并购对象几乎全是陷入困境、回天乏力的外国品牌。但我却较为看好上述这家印度合资公司，因与上汽合作的是能力强大的通用汽车，销售的是在中国市场运作十分成功的品牌。

如果上汽想以真正的全球企业身份取得成功，就需要能够能承受住此类短期挫折，更加专注可取得成功的长远机会。否则，面对勇于挑战风险的国内竞争对手时，该集团将会发现自己永远居於人後，只能依赖国内市场与合资公司。

一句话：上汽从其与通用汽车组建的印度合资公司中退出的决定似乎并不成熟，反映出该集团缺乏远见，风险承受能力较弱。（完）

编译：靳怡雯/侯雪苹 发稿：张家伟

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