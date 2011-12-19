《阳歌专栏》实名制重创新浪微博 土豆优酷成打盗版民间警察

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见 (www.youngchinabizblog.com)，微博请见(www.weibo.com/youngchinabiz)。

**微博实名重创新浪 即时信息服务有望受益**

北京市政府上周五宣布，新浪微博等微博平台的用户，必须在三个月之内使用个人真实身份信息注册。一名高官10月曾表示正在考虑微博实名制。我觉得监管机构能够在采取行动前给出信号就值得称赞。

大家都在揣度新规意味着什麽。新浪(SINA.O)微博明显首当其冲，新规全面执行後，新浪微博可能失去很多用户，目前新浪微博的用户数量超过2亿。

至少我的一些朋友表示，如果他们必须注册真实姓名，他们将不会再使用新浪微博。我觉得新浪微博失去一半活跃用户也不足为奇。

新浪称正在研究新规可能的影响，该公司本就处境艰难，受累于房地产和电子商务投资上的大幅减值。

新浪微博常被称为中国的Twitter，新浪正在试图将其独立上市，但是进程缓慢。新规可能导致新浪重新考虑是否应该如此看重微博，有可能导致此前的独立上市计划破产。

一名消息人士表示，其他城市可能追随北京市政府的脚步，这意味着网易(NTES.O)等竞争对手的微博服务也可能受到影响，不过程度有限，毕竟他们的微博用户数量与新浪微博相去甚远。

还不清楚与微博有很多相似之处的即时信息服务是否会受到影响，比如腾讯(0700.HK)的微信服务。我猜测即时信息服务可能不会受此新规影响，甚至可能在未来数月中，因微博用户放弃使用新浪微博和其他微博而受益。

一句话：北京市要求微博用户实名制明显令新浪微博首当其冲，腾讯等即时信息服务提供商却可能因此受益。

**土豆和优酷：中国打击盗版的民间警察**

中国两大视频分享网站——土豆网TUDO.O和优酷网YOKU.N发生了一场有趣的口角。中国第二大视频分享网站土豆指控优酷侵犯其版权，而优酷也以类似指控回击。

从钱的角度来看，这一系列举动没多大意思，但从另一个角度来看就有意思多了。中国政府数年来一直努力遏制盗版问题，土豆和优酷的举动，显示中国私营部门可能最终介入，并成为在版权保护上比政府更为有效的警察。

让我们先来看看这则新闻，土豆向监管部门指控，土豆网拥有台湾流行综艺节目《康熙来了》在大陆的独家授权，而优酷盗播了此节目，且一再忽视其要求撤下该节目的请求。优酷回应称，土豆盗播优酷60余部热播电视剧。除了向监管部门投诉外，双方均表示将采取法律行动。

当然，多数人都知道，将此类纠纷诉诸中国法庭可谓费时费力，因这场官司或将旷日持久，而最终惩罚力度通常小到几乎没有威慑效应。也就是说，有意思的地方在於，土豆和优酷很可能成为中国亟需的打击盗版的民间警察。例如，那些依靠盗版电影和电视节目来增加网站流量的较小互联网企业，日後或许会三思而後行，因他们担心，优酷、土豆、搜狐(SOHU.O)等业界老大可能采取针对他们的法律行动，或向监管当局投诉，监管当局有权将这些较小企业关闭。

所有这些，都只会有利於视频制作公司本身，像好莱坞影视公司以及华谊兄弟(300027.SZ)等国内影视企业。这不仅能让他们在中国赚取更多利润，且能使其将重心更多放在对中国的发行上，而将打击盗版的事留给那些也深受盗版侵权所害的民间企业。

一句话：中国两大视频分享网站的纠纷，显示此类网站很可能成为帮助中国打击视频盗版的强力民间力量。

（完）编译：李富强/靳怡雯 发稿：王燕焜/张家伟

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