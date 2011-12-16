《阳歌专栏》中石化敌意收购碰壁

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见 (www.youngchinabizblog.com)，微博请见(www.weibo.com/youngchinabiz)。
**中石化试水敌意收购碰壁**
本周，我一直在饶有兴趣地留意中石化(0386.HK)，因该公司成为了所谓首家试水敌意收购的中国重量级国企，但很可惜中石化的收购要约遭到驳回。类似事件的快速发展显示出，中国企业依然是敌意收购的新手，但此案也说明他们希望更多地推进类似难度的收购协议，因其正寻找战略资产加大规模。
中石化本周初联手新奥能源(2688.HK)，对中国燃气提出22亿美元恶意收购要约，令市场大吃一惊。中国燃气也不甘示弱，还击称其出价太低，如此断然回绝显然出乎中石化和新奥能源的意料。事态的最新发展是，中石化董事长称眼下不是考虑更高出价的"时候"，暗示该公司不太可能在不久的未来给出更高的出价。
坦白说，我对中国企业首次试水敌意收购出现如此结果并不意外。相关方没有进行谈判，使得我们不得不揣测良多，但中石化和新奥能源发起敌意收购前，似乎并未尝试友好收购，这在友好路线通常优先敌意收购的全球并购领域极不常见。
另外看起来中石化和新奥能源对中国燃气的回绝也是毫无准备，这也让人颇感意外，因为敌意收购几乎从未被接受过，进行此类收购的企业通常都有後备方案，当中包括提高出价及更详细解释原委等措施，以备其初步方案遭拒之用。
此事如此瞬息万变，表明中国大型国企敌意收购经验不足，我怀疑中石化和新奥能源未来几周可能与中国燃气直接谈判，这最终或导致交易更合中国燃气的胃口。不论结果如何，中国企业未来几年在全球并购领域，无论是友善还是敌意并购，都可能还会遭遇更多坎坷。
一句话：中石化敌意收购中国燃气很快就流产，表明其缺乏敌意收购经验，未来几个月可能用友好收购取而代之。
**中国扩张太阳能行业发展 解决与美争端立场混乱**
有报导称，中国计划2015年太阳能发电达到1,500万千瓦，此前的目标为1,000万千瓦。市场认为1,000万千瓦的目标就已经很激进了。中国与美国的贸易战一触即发，然而中国政府发出的信号却相当混乱，中国政府真的需要找个太阳能政策顾问了。
我以前就说过，中国需要采取更多措施，促进其活跃的的太阳能电池生产商的发展。过去五年，中国政府精心培育这些生产商，他们目前产量占据世界半壁江山。对他们来说，太阳能行业遭受创伤，且当前正经历前所未有的下滑，新的太阳能发电计划是个好消息，也无疑会备受欢迎。
不过华尔街却对此消息没什麽反应，可能因为，美国政府或於明年初对中国太阳能电池商课征惩罚性关税，以满足美国太阳能电池商关於不公平贸易的诉求，投资者对此更为担心。
中国的反应比较混乱，显示出协作程度不足，浪费在其太阳能行业遭受重大损失前解决争端的机会。该行业不仅商业潜力巨大，而且对於中美这样的能源消耗大国来说意义非凡。
争端爆发後，中国有如下反应：1）愤怒，强烈否认指控；2）反击，宣布对美国企业展开反倾销调查；3）置若罔闻，继续公开给予太阳能电池生产商支持，给他们提供优惠贷款，而这正是美国企业不满之处。
最新的消息，可能备受中国太阳能电池生产商欢迎，但也是一个立场不清的信号。
我建议中国政府找个公共关系顾问，助其发出坚定且带有安抚意味的信号，显示中国不认同美国的指控，但是愿意尽快解决问题，以免争端失控造成重大影响。
一句话：中国需要简化其向美国传递的信号，以解决贸易争端，而其最新促进太阳能发展的举动，却再次表达了混乱的立场。（完）编译：靳怡雯/李富强 发稿：王燕焜/张家伟《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在於简单报导新闻事实与市场热谈，而在於用睿智点评挖掘新闻背後的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabizblog.com。路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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