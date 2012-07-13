《阳歌专栏》TOM集团或失去Skype在华代理权

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabiz.com），微博请见（weibo.com/youngchinabiz）。

**TOM集团或失去Skype在华代理权**

对於互联网企业来说，五、六年或许就是永远。这显然是前互联网巨头TOM集团在进一步接近衰落时学到的经验。有传言称，该公司与Skype的长期合作关系濒临瓦解。这意味着该公司与西方主要传媒企业仅存的合作案例再次落败，後者帮助TOM集团在近十年前声名鹊起。

中国媒体今日纷纷报导称，因Skype目前在华的“惨淡”经营，TOM在线或失去Skype在中国业务的代理权。这些报导对真实情况还不太清楚，主要原因是TOM在线并未证实任何事，但报导称，双方最初的合同在去年到期，Tom集团也裁减了部分人员，TOM在线还在与Skype总部讨论续约事宜。

TOM在线称裁员只是例行调整，但业界消息人士称去年刚刚从eBay<EBAY. O>手中收购Skype的微软(MSFT.O)希望自己运营Skype，将其并入自己的产品中，而不是与Tom在线合作。

作为香港富豪李嘉诚旗下TOM集团的子公司，TOM在线在六年前还是媒体的“红人”。随着它与美国媒体巨头时代华纳(TWX.N)在华合作运营一家电视台，TOM在线当时似乎有望成为中国下一代互联网巨擎。在此之前，TOM在线拥有了Skype在国内的代理运营权并与eBay在华合作运营一家在线拍卖网站。

TOM集团在线运营也基於手机短信相关业务而获得了蓬勃发展。但大约从2007年开始，TOM集团似乎同时遭遇多重障碍，旗下的TOM在线开始衰退。它与时代华纳的合作也令人失望，我怀疑两公司已悄然放弃该项目，尽管双方从未公开证实此事。

同时，TOM集团与eBay的合作也不尽人意。双方的排他性条款在去年年底悄然结束。消息人士对我说，eBay目前正寻求其他合作夥伴，希望在华成立新的电商企业，而根据之前的排他性条款，这种另觅他人的行动是不被允许的。

若果然与Skype终结合作关系，或意味着Tom集团开始走向末日。在过去五年中，该公司的股价多时徘徊在0.60港元附近，最近也未吸引过多的交易量。如果双方解除合约，TOM集团将失去投资人最後一个关注点，未来1-2年或将看到该公司提出私有化申请。

一句话：TOM集团与Skype之间或将解除合作关系，意味着TOM集团在走向衰落的路上再遭致命一击，该公司或在未来1-2年内发起私有化申请。

**中国政府为有线电视网络升级提供补贴**

中国政府准备通过建立单一的国有运营商整合分散的有线电视行业，目前推出了一轮新的补贴推广该计划，此举最终可能不止让该运营商受益，无线运营商中国移动(0941.HK)(CHL.N)也可能从中获益。中国移动可能从新的补贴计划中获益看起来有些具有讽刺意味，因为该公司已经是中国最富有的国有企业之一，因此政府的这种现金补贴基本没必要。

我觉得这个新的补贴计划看起来既明智又有些愚蠢。根据媒体报导，中国政府将向有线电视运营商提供补贴，帮助他们升级网络，从而也加入提供宽带服务的行列。中国政府也在执行其整合有线电视网络至单一国有运营商的计划。该网络将在宽带领域成为中国电信(0728.HK)(CHA.N)和中国联通(0762.HK)(CHU.N)的竞争对手。发改委正在对这两家运营商的垄断行为进行调查。

那中国移动的角色是什麽呢？作为中国唯一一家不拥有固网宽带的主要电信运营商，中国移动非常迫切进入固网宽带领域，形成新的潜在增长点，并在积极做电信监管部门的工作，希望改变阻碍中国移动提供固网宽带服务的规定。同时，中国移动知道中国政府正在整合有线电视运营商，并认识到与该单一国有运营商结盟将打开进入固网宽带市场的大门，并能节省建设新的全国宽带网络所需的大量时间和金钱。

因此，媒体报导中国移动一直在与这一有线电视国有运营商讨论合作事宜，尽管还未宣布任何官方的消息。我个人认为，中国政府应允许这种合作，从而让中国移动将大量的现金投入新的有线电视运营商，帮助其升级网络，提供宽带服务。

中国政府向有线电视运营商提供补贴的行为看起来暗示其尚未决定是否允许中国移动进入固网宽带领域。或是中国政府希望升级立即开始，而不是等到该运营商与中国移动的合作正式达成。如果中国移动最终真的可以和有线电视运营商结盟，最大的赢家可能是中国移动，既进入了升级後的固网宽带领域，又借用了政府的资金。

一句话：中国政府向有线电视运营商提供补助升级网络从而提供宽带服务，如果中国移动与新的单一有线电视运营商达成合作，最终可能受益。（完）

编译：靳怡雯/李富强 发稿：王凤昌/王燕焜

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