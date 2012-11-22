《阳歌专栏》联通向母公司收购固网资产 YY为中国企业赴美上市破冰

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)
**联通向母公司收购固网资产**
中国联通(0762.HK)(CHU.N)计划从其母公司收购固网资产的消息并没有引起太多关注，可能由於外界对该公司已经了无兴趣。在过去两年的多数时间内，联通饱受管理混乱之苦。尽管我对该公司的近期表现也有负面看法，但对其此举却是颇为赞许。此举令联通最终看起来有点按大公司战略行事的样子，而该公司已经很长时间没有过这样的动作了。
过去两年，联通沦为中国电信行业中不招人待见的弃子，该公司的管理混乱，导致大量机会白白流失，无法在与竞争对手中国移动(0941.HK)(CHL.N)和中国电信(0728.HK)(CHA.N)的竞争中获得优势。过去一年，随着投资者对联通逐渐失去兴趣，该公司H股下跌逾25%，股价走势与两家竞争对手相比逊色很多。
联通的最新举动几乎没有突破性，属於一桩内部的交易，涉及从母公司收购资产的事宜。但依我之见，这似乎是一个潜在的鼓舞人心的迹象，表明联通管理层经历一年多持续不断的震荡後，最终对公司有了长远的发展愿景。
我们来看看实际的交易。联通发布公告称，将从母公司收购涉及南方21省市的固网资产，交易作价122亿元人民币。该公司表示，这麽做是因为收购成本低於租赁费用。首先，单从估值角度看，这项交易可能对联通有利，中国大型国企向旗下上市子公司出售资产时，出售价通常会较实际价值折让很多。
从较大的战略角度看，我也看好这项交易。联通收购的固网资产，会对其现有的北方固网形成补充。长期关注中国电信行业的人应当记得，中国前固话垄断企业被分拆後，联通只继承了北方的固话网络，南方的则由中国电信运营，意味着联通必须在这些省市建设自己的固网，才能在这些地区提供相关服务。
面对这种情况，联通母公司建设了那些网络，并通过最新交易将这些资产转让给联通，意味着联通将拥有覆盖全国的固网。在中国正在努力打造更具竞争性的市场，以提供IPTV和视频点播（VOD）等固话宽带服务之际，这属於十分关键的动作。
这项交易应当不仅有助联通与中国电信展开竞争，还将能让其推出强大的全国性的宽带产品，以供需要在全国使用快速固话数据服务的大企业客户之用。此外，这还有助於联通与新的全国性的有线电视运营商进行竞争。中国政府正在对国内多家地区性有线电视公司进行整合，目标是推出一家全国性的有线电视运营商。
我要再次强调的是，对联通而言，这是一项简单易行的交易，就此断言该公司管理改善且有了长远的发展战略仍为时尚早。不过，如果之後还有更多类似大动作，联通可能最终成为中国电信行业很值得关注的企业。
一句话：联通向母公司收购固网资产，或许意味着该公司的重心将重回长远战略，可能还标志其将告别持续两年的管理混乱局面。
**YY为中国企业赴美上市破冰**
社交媒体网站YY(YY.O)赴美上市还算成功，暗示中国企业赴美上市的寒冬可能终於接近尾声。我这麽说是因为其IPO定价在询价区间的低端，上市首日也只涨了8%，这在大多数情况下只能算是还不错的成绩，但算不上非常好。不过考虑到美国投资者过去一年半对中国企业的冷淡，YY的表现或可被认为是很大的突破和胜利。
我猜测YY的表现或将引发年底前两三家中国企业赴美上市，迅雷和搜狐(SOHU.O)视频未来几周上市的可能性最大。而处於亏损状态的凡客诚品等公司或需要再等等，市场可能还没准备好接纳亏损而且短期内看不到盈利希望的企业。
先来仔细看看YY的情况。YY募集资金8,200万美元。年初至今，只有两家中国企业赴美上市，另外一家是3月上市的唯品会(VIPS.N)。因唯品会看起来有望在本季度实现盈利，该公司股价过去两个月强劲上涨，现在的价格远高於上市价，反映出投资者对中概股的信心终於重回正面。
YY处於盈利状态，其美国存托股份(ADS)询价区间为10.50-12.50美元，最终IPO定价为10.50美元。这可能听起来也不算很好，但是比唯品会上市时要好得多，唯品会的IPO价格远低於询价区间。
YY上市後股价一度上涨12%，最终收高7.7%报11.31美元。尽管收盘价也只是处在询价区间的中部，考虑到去年的大背景，表现仍可称得上是很大的进步。
判断投资者人气回升是短期的还是可持续的为时尚早，这也是我猜测已经等待了一年多的一两家公司可能很快上市的原因。不过中国企业赴美上市规模的增加料受限，因为大多数企业不会选择在12月中至2月中这段时间上市，这期间要经历西方假期和中国春节，市场会比较清淡。
一句话：YY赴美上市还算成功，或引发年底前一至三家中国企业赴美上市，因投资者对拥有盈利能力的中国企业信心提升。（完）
编译：侯雪苹/李富强 发稿：张家伟/程芳
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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