《阳歌专栏》凡客与盛大文学或於明年在美上市

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**凡客与盛大文学或於明年在美上市**

新迹象显示，很多等待在海外进行IPO的中国企业，将无法利用近期突然出现的正面市场情绪窗口，他们或需等到2013年第一季度末或者第二季度。这一窗口的突然出现，几乎令所有人措手不及，也鲜有企业已经完成12月中旬之前进行IPO所需的必要准备工作。

从圣诞节到中国农历新年这段时间，因为假期的关系，新股发行一向不活跃，这意味着，大部分新的IPO将需要等到明年3月，如果投资者的情绪依然积极，企业才能碰一下运气。

明年IPO潮积聚动能的最新迹象，来自我最常提起的两家企业，分别是盛大文学和凡客诚品。这两家公司之前都为在美国上市做了大量准备工作，盛大文学甚至还向美国证券监管机构提交了一些信息，但後来由於市况惨淡而放弃上市计划。

我们先来看一下关於盛大文学的最新消息。中国媒体援引未具名的投资银行和公司消息人士称，盛大文学计划明年4月在纽约上市。报导称还，该公司正为重启IPO程序做必要的准备工作，承销商仍是美银美林。

盛大文学毫无疑问希望在今年底前上市，但此前长期的负面投资者情绪看似不可能改变，因而基本上放弃了这一计划。

但在一周前，中国社交媒体平台YY(YY.O)在纽约上市，成为逾一年来首家在纽约成功上市的中国企业，市场情绪出人意料的转为正面。YY将IPO价格定在预估区间的低端，即便如此，这也是一个小小的成功，因为之前数家拟上市企业连这都做不到。自一周前上市以来，YY股价上涨了25%，当前交易价格高於其IPO定价预估区间上限。

在线折扣零售商唯品会(VIPS.N)是另外一家今年在美上市的企业，由於投资者对该行业重新恢复信心，其股价在过去两个月上涨逾一倍。

YY和盛大文学都于近期开始盈利，唯品会似乎也将於本季度实现盈利，这反映出在明年的IPO风潮中，投资者将强烈偏好已经盈利或者接近盈利的企业。

凡客也在试图加速走出亏损，消息称，该公司正进行裁员，并缩减表现较差的业务，以争取实现盈利。

凡客向媒体证实了裁员的消息，但表示裁员比例并非外界所传的25%，并称近期的裁员是年初架构调整的延续。凡客的确据报导於今年稍早进行了裁员，在当前对中国企业IPO的投资者情绪回暖之际，我对裁员加速的消息毫不感到意外。

如果一切按计划进行且投资者情绪保持正面，我预期凡客和盛大文学或於2月底或3月提交上市申请，且凡客未来的财报将显示其已经实现盈利，或者将於2013年底盈利。

一句话：凡客与盛大文学可能於明年3月或4月进行IPO，如果投资者情绪保持正面，这将引领中国科技企业在纽约上市风潮的复苏。

**英利获大单意味未来光明？**

陷入困境的太阳能面板厂商英利绿色能源(YGE.N)正在试图用好坏消息参半的这种方式来分散投资者对其最新糟糕盈利的注意力，该公司在发布三季度糟糕业绩的同一天，还宣布获得了有史以来最大的新订单。从投资者的反应看，这种方式可以说相当成功，上述两个消息发布後，英利股价周三上涨逾13%。显然，投资者关注的是新大订单，并憧憬英利能在交付这笔订单时实现盈利。

我们先来看看好消息，说的是英利签署了新的大订单，向美国加利福尼亚州圣地亚哥附近一个在建项目提供200兆瓦光伏组件，而这显然也是投资者的关注焦点。面对光伏产业因供应严重过剩陷入迄今最严重的低迷期，投资者迫切希望能看到该行业看到一点乐观迹象。

这个在建项目也是迄今全球最大的光伏电站之一。该项目位於美国这一事实也很重要，因为建设该电站的目的是要盈利，且其很容易与国家电网连接，而这些因素在中国的此类大项目中有时则会被忽略。

同样有趣的一个情况是，尽管近期美国决定向许多中国光伏产品徵收反倾销税，但该项目的建筑商却选择英利供应上述产品。至于订单涉及的光伏产品是否需要交纳高额关税，英利并没有发表评论，但我怀疑可能不需要，因这麽高的关税会令这项交易毫无利润可言。

既然说到利润，我们就再来看看英利的最新业绩，这可比上述新订单消息逊色很多。该公司最新财报中的糟糕数据太多，以致我都不知道从何说起。该公司的营收减少近半至约3.5亿美元，亏损增长逾五倍至超过1.5亿美元 。

英利的利润率也下滑为负值，意味着交付上述光伏组件订单时若情况还未好转，该公司则在亏损状态中出售这些产品。从英利股价走势看，投资者肯定认为，英利在接下来半年内能开始盈利，届时该公司可能开始交付新订单涉及的大部分组件。

依我之见，这种看法似乎有些过於乐观，不过如果中国政府在明年首季末之前开始援助光伏产业，这也许还是有可能的。据报导，光伏产业援助方案由政府推动，将利用国有银行对该行业进行重组，届时将启动围绕10-12家运营健康的大型企业的整合。英利签署的新大单似乎意味着，该公司很可能成为上述整合企业中的一员，如果光伏产品能走出困境，英利最终还有望成为一家领先的国际化光伏企业。

一句话：英利从美国获得大订单，暗示在中国政府援助光伏产业时，该公司可能会成为一个整合者，最终还有望成为一家领先的光伏企业。（完）

编译：张家伟/侯雪苹 发稿：程芳

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