《阳歌专栏》招行试水微信服务 传统短信前景堪忧

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**招行试水微信服务 传统短信前景堪忧**

腾讯(0700.HK)与中国移动(0941.HK)(CHL.N)的微信服务之争中，我基本站在腾讯一边。不过，今天的一篇报道让我认识到中国移动的观点有一些道理，尽管我不认同中国移动处理问题的方式。报道称，招商银行(3968.HK)(600036.SS)一名高管表示，该行正在测试微信服务，寻求将一些服务转移到微信平台。

这对寻求将微信商业化的腾讯来说当然是个好消息。如果微信能够助其推广业务，招行等大企业毫无疑问将愿意花大价钱，而普通消费者则不愿意为目前免费的服务买单。

我最为关注的是，该高管表示，微信是免费的，可以节省大量成本。报道提到招行目前的短信提醒支出巨大。普通用户发一条短信要1毛钱，我估计大型企业客户应该能够从电信运营商那里拿到很大折扣。不过将部分或全部短信改为发送微信或使用其他类似服务，仍可能每个月为招行节省数百万元。

微信替代传统短信是中国移动主要抱怨的地方，因为中国移动从微信上获得的收入远低于传统短信。去年底双方就这一问题开始针锋相对。中国移动抱怨微信是其网络的最大用户之一，希望腾讯开始收费，并与其进行收入分成。而腾讯则数次表示没有对微信收费的打算。微信目前的用户超过了3亿。

招行的评论暗示，如果大型企业用户突然开始放弃传统的短信而转向使用微信等类似服务，短信业务下滑的速度可能比很多人预想得还要快。这对三大电信巨头来说不是好消息，因为三家的短信营收比例都不小。

像短信这样的某项业务迅速萎缩也不是什么新鲜事，移动电话的迅速兴起就导致传统的固定电话业务迅速失宠。但西方固话运营商并未对移动电话企业提出抱怨，而是升级了自己的网络，推出了视频流媒体、视频电话和高速宽带等新服务。

中国移动的抱怨和威胁态度是我偏向腾讯的主要原因。我仍认为中国移动需要采取更具调和与前瞻态度的策略。同时，随着招行等大客户的离去，传统的短信业务下滑可能继续，甚至加速。

一句话：招商银行尝试提供微信通知服务，表明传统短信业务的下滑可能很快加速。

**搜狐或与PPTV联姻**

尽管近期已谈了许多关于搜狐(SOHU.O)的话题，但在传出该公司可能与PPTV联姻的消息时，我还是无法做到视而不见。据传，搜狐洽商将旗下在线视频业务与PPTV合并，以打造一家实力可居国内前三的网络视频公司。两周前，搜索引擎龙头企业百度(BIDU.O)以3.7亿美元收购PPS，另有迹象显示中国互联网领域出现的新一波整合潮可能正在加速。

正如我在开头所言，搜狐突然成为多个并购传言的主角，导致我在上周谈了许多关于该公司的话题。这是因为搜狐虽未能跻身中国互联网企业第一集团，但仍拥有许多实力不俗，可成为大型企业并购目标的二级资产，当中包括视频业务、在线游戏业务、搜索引擎及中国较早的、且知名度颇高的门户网站。

搜狐拥有这么多充满吸引力的资产，加上有观点认为该公司创始人张朝阳可能厌倦了经营企业，导致我在本周早些时候揣测该公司可能走向拆分之路。搜狐与PPTV联姻的最新传言相当含糊，消息似乎来自PPTV旗下的PPLive，而非搜狐。

据报道称，PPTV正在为旗下业务寻求多种选择，与搜狐视频业务合并则是选择之一。报道只是援引该公司CEO陶闯的说法称，PPTV可能考虑进行首次公开募股（IPO），但也可能寻求战略投资伙伴。陶闯还透露，该公司已于去年四季度停止亏损，并有望在2013年全年实现盈利。

我的直觉显示，搜狐与PPTV可能正在进行某种谈判，但就此断言两家公司是否联姻明显为时过早。我怀疑双方实际上正在运作合作事宜，有可能会在下月或下下个月宣布相关交易，而搜狐可能通过投资1-3亿美元拥有PPTV的控股股权。

搜狐可能会让旗下的视频业务与PPTV合并组建成一个独立的在线视频公司，并会在今年年底前让新公司作为独立业务进行IPO。搜狐之前曾说过，希望分拆在线视频业务并令其在美国单独上市，但由于过去一段时间投资者对中国概念股不感兴趣，该计划一直未能进行。搜狐若与PPTV联姻，可打造实力强大的新公司，而且新公司甚至有望在今年盈利。

此类举动与我之前说的搜狐可能分拆的情况吻合。搜狐一位高层上周称，该公司洽商出售旗下的搜索引擎搜狗，奇虎360QIHU.N目前在竞购企业中领跑。搜狐旗下的在线游戏业务畅游(CYOU.O)已是独立的上市公司。

上述最新举动可能属于近期中国互联网领域并购大潮的一部分，阿里巴巴过去三周宣布的两项交易以及百度收购PPS并暗示会进行更多相关交易，也属于这股并购潮的一部分。搜狐与PPTV联姻若属实，意味着这样的趋势仍在继续，那么在接下来数月可能还会出现一些令人兴奋的合并交易。

一句话：有传言称搜狐可能与PPTV联姻，以打造一个实力不俗的在线视频公司，而中国互联网领域出现的新一波并购潮也在加速。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：张家伟/王燕焜

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