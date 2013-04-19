《阳歌专栏》雅虎将停止中国邮箱服务

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)
**雅虎将停止中国邮箱服务**
雅虎(YHOO.O)宣布将于今年8月19日停止中国雅虎邮箱服务，暗示该公司可能很快全面退出中国市场。雅虎此举也不是很让人意外，因为新任首席执行官作出了一些重大调整，其中一项是雅虎退出次要市场，专注于美国市场的核心运营。雅虎既不是第一个退出中国的互联网巨头，也不会是最后一个。
过去几年，谷歌(GOOG.O)关闭了在中国的大部分互联网服务，2010年高调退出中国搜索市场，2012年关闭中国音乐和线上购物搜索业务。招聘网站Monster WorldwideMWW.N今年早些时候也卖掉了中国业务，以专注美国市场的核心运营。
雅虎选择缓慢退出有些不同，也有些怪异。雅虎曾将一个反对中国政府的邮箱账户信息交给中国政府，引发中国以外人权组织的强烈谴责。
2005年，雅虎投资10亿美元购买阿里巴巴40%股权后，雅虎在中国的邮箱服务一直由阿里巴巴运营，中国搜索服务也交给了阿里巴巴。但是阿里巴巴未能扭转这些业务的颓势，中国媒体报道称阿里巴巴准备将整个雅虎中国运营交还给雅虎。
梅耶尔（Marissa Mayer）去年被任命为雅虎首席执行官后，雅虎宣布关闭中国音乐服务，进行战略方向的调整，我一直预测雅虎将退出中国。今年早些时候，雅虎卖出了部分阿里巴巴股权，开始了两家公司的分道扬镳。
一则报道称，阿里巴巴将试图把雅虎中国的邮箱用户转移到阿里云邮箱服务。我没有听说阿里巴巴准备正式将整个雅虎中国运营交还给雅虎，但阿里巴巴采取这种举动也在意料之中。
雅虎关闭中国邮箱服务后，什么时候会正式宣布退出中国呢？我猜测可能是一两个月以后，雅虎可能也会从其他大型市场退出。那将是雅虎在中国10年故事的结束。不过雅虎既不是第一个在中国落马的企业，也不会成为最后一个。中国既是全球最大的互联网市场，也是最难驾驭的。
一句话：雅虎将停止中国邮箱服务，可能在未来一两个月宣布正式退出中国。
**联想或收购IBM服务器业务**
上次关于联想(0992.HK)的并购传言出现在数周之前，对于喜好并购的该公司而言，如今再次传出国际并购消息似乎也很正常。这次联想的目标是IT服务巨头IBM(IBM.N)麾下的服务器业务。此类举动对IBM肯定是有意义的，该公司2005年将PC业务出售给联想后，就一直在推进从硬件制造业务中退出的进程。至于此举对联想是否为明智之举，我还不是很确定。但可以肯定的是，这与联想不断收购全球硬件资产的行为方式步调一致。
最新报道称，联想希望收购IBM的x86服务器业务，后者提出最高达60亿美元的要价。一些潜在买家曾表示有意收购，但据报联想是目前唯一仅剩的潜在买家。我怀疑报道所称的50-60亿美元只是IBM一厢情愿的要价，双方达成协议后的最终交易金额可能会低出很多。
不过，这仍可能是联想迄今进行的规模最大的国际并购。2005年，联想斥资12.5亿美元收购了IBM的PC业务，开始向全球市场进军，并于去年一度成为全球最大的PC销售商。需要承认的是，我对IBM服务器业务并不是很了解。但交易涉及的金额相对较高，可能反映出该业务对IBM来说是盈利的，而且与可能在10年内消失的传统PC相比，服务器业务的前景相对较好。
联想尚未证实双方进行任何具体磋商，只是发布公告称正在与一家公司就潜在的收购交易进行“初步”谈判。但媒体报道称双方的谈判进展相当顺利，IBM甚至已通知服务器产品工程实验室的员工，他们从6月开始将为联想工作。从地理位置来看，这一交易无疑十分便利，联想美国总部位于之前通过与IBM交易收购来的业务，与位于北卡罗莱纳州的该服务器业务非常接近。
联想此前曾进行过一连串并购交易，当中包括本月初有传言称该公司可能收购日本电气（NEC）(6701.T)智能手机业务。过去两年来，该公司在巴西、德国和日本进行了其他一些重大的PC业务并购交易，还与电脑储存业巨头易安信（EMC）EMC.N建立了合作关系。
鉴于服务器业务前景不错，还属于联想目前所缺的主要业务组合之一，因此该交易似乎拥有战略意义。从PC业务、手机、网络电视到游戏机等联想近期决定涉足的各类计算产品看，该公司已决定未来依赖硬件业务而非IT服务。
我主要担心的是，该公司以如此快的速度将太多全球资产收入麾下后，很快就面临一些业务整合难题。即使运营十分出色的公司，也很少每隔两三年就进行超过一宗的大型并购交易，而且他们也经常遇到整合问题。收购IBM服务器业务，很有可能成为联想历史上规模最大的交易，也给该公司带来新的问题去处理。
一句话：联想收购IBM的服务器业务，从战略角度看似乎为明智之举，但由于该公司在过去两年进行了太多并购交易，可能面临业务整合挑战。（完）
编译：李富强/侯雪苹 发稿：王燕焜/张家伟
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