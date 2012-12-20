《阳歌专栏》雅虎关闭在华音乐搜索服务 全面撤离即将来临？

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**雅虎关闭在华音乐搜索服务 全面撤离即将来临？**

本周一直有媒体报导称，昔日的互联网巨头雅虎(YHOO.O)将关闭其在中国的音乐搜索服务，很多人指出，雅虎此举反映了在线音乐领域重新洗牌的大趋势。但依我之见，雅虎此举是否代表该公司为彻底退出中国市场而迈出的第一小步，才是更值得玩味的问题。随着雅虎致力于重振其核心的美国搜索业务，这种可能性似乎越来越大。

如果雅虎真的退出中国市场，将标志该公司在中国漫长且多彩的篇章画上句点。雅虎是首批进军中国互联网市场的全球性企业之一，而该市场如今按用户数量算已雄踞全球第一，拥有超过5亿的用户。

我们来看看相关的消息。媒体最新报导称，雅虎已悄然宣布从明年1月20日开始关闭中国音乐搜索服务。

雅虎对此举的解释含糊不清，只是说是由于产品策略的调整。音乐搜索服务关闭后，该公司在中国的搜索、新闻、电子邮件和地图服务等业务将照常运营。还有媒体报导称，雅虎此举与谷歌(GOOG.O)今年早些时候关闭音乐搜索服务的举动极为相似。作为中国搜索领域的龙头企业，百度(BIDU.O)近期也在淡化旗下的音乐共享服务，转而重点力推可提供正版音乐的新服务。百度的音乐共享服务因为给盗版歌曲提供平台而饱受诟病。

这一切看起来不仅有趣而且合情合理，但从我的观点看，雅虎这一特别举动似乎是其在新首席执行官（CEO）带领下对全球业务进行战略性重估这一大策略的一部分。今年早些时候，雅虎新任CEO梅耶尔（Marissa Mayer）走马上任，承担起重振公司雄风的重任。雅虎曾是互联网搜索领域的先驱，但该公司在过去五年却迷失了方向，地位也被谷歌超越。

大约在10年前，就曾发生过类似的重估情况，当时时代华纳(TWX.N)旗下美国在线（AOL）于互联网泡沫破裂后突然从中国和亚洲市场退出。也是大约在10年前，雅虎大张旗鼓地进入中国市场，之后立即就成了中国领先的搜索企业，同时还收购了中国国内知名的搜索引擎企业。

但雅虎的份额迅速被谷歌和快速崛起的百度侵蚀，百度后来主导了中国的网络搜索市场，并占据超过三分之二的份额。同时，雅虎与中国电子商务领头羊阿里巴巴结盟，但这一举动最终也未能重振雅虎的搜索业务。

当前，雅虎在中国市场基本已被边缘化。坦白地说，我不太明白，既然该公司似乎并没有作出改善在中国市场地位的努力，为何又要苦苦存在于这一市场。除了中国市场业务外，对于全球其他占用资源但又不能对业绩带来帮助的表现不佳的资产，梅耶尔很可能也有类似的想法。鉴于此，如果雅虎明年低调退出中国市场，那么也不足为奇，它将标志着该公司在中国漫长且艰难的篇章画上句点。

一句话：雅虎关闭其在中国的音乐搜索服务，或反映出该公司重估其全球资产的大策略，而在这一策略下，雅虎可能于明年彻底退出中国市场。

**乐视网加入机顶盒大战**

活力四射但竞争激烈的中国互联网市场也在酝酿着新一轮的“跟风”大战。有消息称，乐视网推出了名为C1的新款3D云视频智能机顶盒，这种机顶盒可以使消费者利用电视实现网上冲浪。一个月之前，后来居上的智能手机制造商小米发布了自有的机顶盒产品——小米盒子，不久前，联想(0992.HK)也进入了这一看似前景广阔但迄今尚无重大用户的领域。

这种“跟风”现象在中国变得很普遍，大大小小的公司都蜂拥进入各种看似拥有巨大增长潜力的新领域。电视机顶盒领域的这种一拥而上在某种程度上是被苹果公司(AAPL.O)所激发。苹果在今年早些时候推出了自有的互联网电视产品，但迄今尚没有大的推动。苹果此前推出的iPhone和iPad可谓是智能手机和平板电脑领域的革命性产品，现在很多中国企业似乎押注苹果电视也将颠覆人们的电视观看方式。所以，没人希望坐以待毙，隔岸观火，冒着错失最新热门产品的风险。

但在此事中，我们实际上看到了一个罕见的案例，即便苹果产品最终未能打动观众，中国的很多跟风企业还是有成功的机会。这是因为中国企业可以利用中国丰富而快速发展的网络视频内容资源库。土豆网TUDO.O、迅雷、乐视网及百度(BIDU.O)、腾讯(0700.HK)等众多资金充裕的企业都是类似资源的供应商。相形之下，绝大部分的西方市场远远没有如此多元化的互联网内容供应商。以美国为例，谷歌(GOOG.O)的YouTube在美国市场一家独大。

在我们话题跑远之前，让我们先回来看看这则最新的媒体报道。报道称，乐视网将很快推出基于安卓4.1智能操作系统的云视频智能机顶盒。这款产品的售价为399元（65美元左右），与小米11月份推出的小米盒子同等售价。乐视网的高管指出，这款机顶盒产品实际上是免费赠送，因399元包括一年的乐视网TV版独家内容服务费。

乐视网的官员还指出，该公司获得了互联网电视牌照，间接意指小米在推出机顶盒产品不久后很快暂停视频内容服务，有人认为停播原因与牌照有关。

我总说，由于国内充足的视频内容供应商，这些机顶盒可能会在中国拥有巨大的成功潜力，所以让我们迅速审视下目前进入这一领域的三家主要企业的优劣之处。乐视网的状态似乎最好，因其具有作为一家视频内容供应商的丰富经验。但如果它希望纳入其他内容供应商，这种优势或将成为障碍，因这种供应商或许不愿与一家直接的竞争对手合作。联想的优势在于在计算机行业的经验以及强大的全国分销网络。小米遭遇的监管问题反映出它是互联网视频企业中最没有经验的一个。缺乏强大的全国销售网络意味着其产品可能面临一段严峻时光。根据以往的经验，百度、腾讯或搜狐等更多大型互联网企业可能会很快进军机顶盒领域，使得这一领域变得更加拥挤、竞争更加激烈。

一句话：乐视网推出的最新互联网电视产品意味着这一拥有巨大成功潜力的行业正有越来越多企业进入，但该行业也可能会在明年出现竞争升温的局面。（完）

编译：侯雪萍/靳怡雯 发稿：张家伟/王燕焜

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