《阳歌专栏》中国电商巨头纷纷联姻 耶鲁大学或投资格力集团

**中国电商巨头纷纷联姻**

我通常不会在一周内两次谈及同样的消息，但对于涉及中国四大电商巨头联姻的最新报道，似乎觉得有必要继续跟进。最新报道称，腾讯(0700.HK)入股京东的交易接近成事，前者将收购后者6-20%的股权。如果这两家公司联姻，会打造一家可叫板阿里巴巴的大型电商企业。与此同时，一号店和当当网DANG.N表示将在3月5日宣布双方的重大合作交易，从而证实了稍早的报道。

本周初我谈及这两起交易时曾说，腾讯和京东联姻的几率为50%，一号店与当当网携手的几率为20%左右。鉴于一号店和当当网证实双方将合作，因此我之前对两家公司合作几率的看法是错误的。腾讯和京东方面对相关消息未予证实，但各种报道铺天盖地，而且说得有板有眼，从而极大地提升了双方宣布交易的可能性。

先来看看腾讯和京东联姻的最新消息。有报道称，腾讯入股京东的交易接近成事，前者将收购后者6%股权。另有报道称，这可能是涉及20%股权的交易，不过报道的措辞隐晦不明，暗示腾讯起初可能先收购少量股权，同时拥有随后增持至20%股权的选项。此类投资涉及金额的范围较广，取决于以哪家公司的估值而定，我觉得入股6%的金额介于5-10亿美元之间。

还有报道称，腾讯届时会将旗下易迅网等电商网站与京东自己的网站合并。若果真如此，那么则可打造一家在中国B2C电商市场占据四分之一左右份额的企业，以挑战阿里巴巴。阿里巴巴在该市场大约占据半壁江山。新企业可能还会拥有微信这样的全新利器。这可能是中国电商领域迄今规模最大的并购交易。该领域发展过热，亟待整合。

再来看看当当网与一号店的最新消息。两家公司证实将在3月5日宣布合作，这是最新消息的关键所在。之前的报道很是粗略，这也是导致我认为两家公司合作几率只有20%左右的原因之一。

一号店对双方合作情况未作详细说明，我觉得可能涉及收购当当网战略股权，收购股权规模或许为10-20%。相关传言本月早些时候刚传出时，一号店股价大涨，随后有所回吐。此类交易在行业会打造一家拥有3-5%市占率的企业，但分析师人士认为双方在客户基础方面没有太多的重叠。不过，这对于发展过热的电商行业而言算是受欢迎的发展，预计随后还会出现一些更多的类似合作交易。

一句话：腾讯和京东可能宣布双方进行战略联姻，前者将收购后者6%股权；一号店将与当当网携手合作，对后者进行更大规模的投资。

**耶鲁大学或投资格力集团**

有传言称，耶鲁大学可能对格力电器(000651.SZ)的母公司格力集团进行战略投资。作为耶鲁的毕业生，我对耶鲁大学在中国的任何消息自然感兴趣。如果传言属实，可能暗示保守的西方大型机构买家正在考虑更加直接地投资中国。去年一家西方养老基金对中国第二大电子商务企业京东商城进行了投资。

多年来，中国一直是受西方投资者欢迎的投资选择，吸引着大多数全球风险投资和私募股权巨头。但中国仍被认为是风险非常大的投资地，因此养老基金等更加保守的投资机构基本不会直接购买中国企业的股权。他们大多通过专注于中国的私募股权和风险投资机构间接投资中国。

如果耶鲁投资格力集团，将标志着旧模式的改变。报道援引业内人士称，耶鲁大学基金会有可能会成为格力集团的战略投资者。格力电器本周发布公告称，其大股东格力集团将进行重大股权改革，引入战略投资者。

耶鲁入股格力集团将能够接触到后者核心的家电业务。分析师指出，此举也将有助于格力集团的全球化；我认为这大体是一厢情愿，耶鲁目前的投资大体还是被动的。

去年安大略教师退休基金参与了京东商城4亿美元融资。我相信还有其他类似的投资没有公开披露，因为大多数大型机构投资者并不需要进行披露。这些似乎预示着一个新的趋势，更多保守的投资机构可能考虑投资中国。这对中国国企和私企来说都可能是好消息，他们可能获得来自西方投资机构的大量新资金。

一句话：耶鲁大学可能投资格力集团，反映更加保守的西方投资机构考虑投资中国的增长。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王燕焜/王琛

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