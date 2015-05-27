《阳歌专栏》华为斩获手机大单 奇虎增资360酷派合资企业

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**华为斩获手机大单 奇虎增资360酷派合资企业**

一句话：华为与京东签订战略采购协议预示华为的智能手机业务市占率年底可能超过小米；奇虎360提高在其与酷派合资企业中的持股，可能是最终整体买断股份的前奏。

华为荣耀和京东商城日前宣布双方达成价值100亿元的战略采购协议。这可能有助于华为超越小米，成为中国市场上第二大智能手机制造商。奇虎360近期与酷派达成协议，360旗下公司Tech Time以4500万美元的价格增持了360酷派合资公司的股权。

这两则消息显示中国智能手机市场正在发生重要变化。全球智能手机巨擘苹果(AAPL.O)在中国市场重拾升势，华为的地位也在迅速上升。小米和酷派则看似在走下坡路。

华为最近的强势显示其在中高端智能手机市场获得成功，这里的竞争激烈程度远低于低端机市场。华为的较高端手机包括原有华为品牌的Ascend系列和2013年稍晚开始独立运营的荣耀系列。

媒体报导称，华为与中国第二大电商企业京东签订了价值100亿元的手机采购协议。这是京东目前手机品类最大采购协议，京东之前也和酷派及阿里巴巴部分持股的魅族签过大单。

华为在中国智能手机市场的占有率持续上升，第一季度以11.4%市占率夺得第三名。小米以13.7%市占率居于第二位，仅次于苹果的14.7%。华为这次与京东签约似乎表明华为获得更广泛的上升动能，若在今年晚些时候超越小米也不会令人感到意外。

根据协议，奇虎360增持在360酷派合资企业的股份，从原先的45%提高至49.5%。奇虎360和酷派去年年底成立了该合资公司，我之前也说过此举在于帮助酷派在市场中生存下来。简单来看，这次增资实为向酷派提供维持运营所需的资金，奇虎360借助酷派进入了手机市场。

这次增资对奇虎360来说不算什么大事，其仍持有少数股权。不过，我猜测这次增资旨在给酷派提供更多资金，维持其运营，也表明酷派的境况仍在恶化。酷派去年下半年获利大幅下滑，很可能其业务现在已在亏钱。奇虎则荷包满满，并决心涉足智能手机市场。这促使我预测，这次增资可能是奇虎360最终接管合资企业或是将酷派完全纳入麾下的前奏。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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