道格拉斯与泽塔-琼斯分居--报道

路透纽约8月28日 - 美国《人物》杂志周三报道称，好莱坞影星迈克尔·道格拉斯与凯瑟琳·泽塔-琼斯已分居，两人近13年的婚姻可能结束。泽塔-琼斯的发言人确认了分居报道。

“凯瑟琳和迈克尔决定分开一段时间，考虑他们的婚姻，”泽塔-琼斯的发言人在向路透提供的声明中称，并表示她不会进一步置评。

《人物》杂志称，两人近几个月分开度假，参加红毯活动时也不带着对方，看似已分居。

报道引述了夫妇两人的两位密友，其中一位称：“他们决定分开一段时间。”报道称，两人都没有提交离婚申请或准备合法分居。

道格拉斯的纽约办公室对该报道没有置评。

道格拉斯现年68岁，泽塔-琼斯现年43岁，他们都获得过奥斯卡奖。两人2000年结婚，育有两个孩子。两人近几年都面临健康问题。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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