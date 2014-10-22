《阳歌专栏》中国手机销售骤降 移动广告料将飙升

**中国手机销售骤降 移动广告料将飙升**

8月销售数据显示中国手机市场迅速降温，因为已经饱和，卷入价格战的国内手机厂商将面临更多压力。另外一则报告显示中国移动广告迅速发展，这几乎肯定会给百度(BIDU.O)和新浪(SINA.O)等十分依赖面向PC用户广告的企业带来很大影响。这些都凸显了科技和媒体领域可能发生迅速的变化，现有企业创新和通过投资在新兴领域继续领跑的压力很大。

智能手机技术迅速成熟，只要有1亿美元就可以进军该行业，这引来大批后来者，引发无休止的价格战。中国也已成为全球最大的智能手机市场，很多手机售价不足100美元。

最新数据显示，8月中国市场手机出货量下降20%至2,620万部，手机市场显然在迅速饱和。三星(005930.KS)是表现最差的企业之一，市场份额从20%下降至16%。三星市场占有率虽仍是老大，不过这样的日子恐怕有限了。

德国研究企业GDK的数据显示，酷派以11.3%的份额排名第二；联想(0992.HK)、华为和Vivo分列第三、四、五位，市场份额分别为9.5%、8.2%和7.1%。苹果排名第八。需要指出的是，该数据针对所有手机，而苹果生产的全部是智能手机。报告称，国内厂商控制中国手机市场70%的市场份额。

销售额大幅下降，这让每家厂商都面临压力，我估计没几家能卖到有利可图的价格。今年余下时间和2015年，销量和价格料出现类似的下滑，明年这个时候可能有一两家中小型厂商退出市场。

与此同时，全球广告企业ZenithOptimedia的报告显示中国移动广告市场的巨大潜力，称2013-2016年中国移动广告销售将大增834%。当然，由于市场很年轻，起点非常低；但这样的增长仍非常快，意味着其他领域的广告支出将减少。

印刷品广告收入同期料下滑38%，依然是最大的输家。传统的电脑互联网广告将仅增长119%，相比以往百度等行业龙头的增长速度逊色很多。当然，百度和新浪等企业也在试图迅速加强移动业务，抵消PC互联网业务的下滑。但他们能否在移动广告领域继续处于领军地位还是很大的未知数，未来两年营收增长速度可能大幅减缓。

一句话：中国手机市场饱和导致销售迅速放缓，明年可能有一两家厂商被迫退出；移动广告业务迅速崛起将对百度和新浪等企业构成压力。

**在线视频领头羊出手整合中小同业**

中国当局今年稍早对在线视频内容的整顿令该行业之前长期的乐观情绪嘎然而止，而眼下的几则消息则突显行业整合已经悄然开始。媒体报导称，社交网站人人网(RENN.N)正在将旗下在线视频业务56网售予搜狐(SOHU.O)。这可能预示着始于去年的行业整合已经进入第二轮。

另有报导称，百度(BIDU.O)旗下的爱奇艺在自制原创节目方面再次发力。在当局开始整顿在线视频市场以来，自制原创节目的趋势更加明显。治理整顿令采购热映的电视节目和影视剧的难度加大。这迫使视频经营网站找寻其他途径保持收视客户的规模。

去年，优酷土豆YOKU.N、爱奇艺和搜狐视频忽然成为投资者的最爱，并开始对传统卫视构成挑战。但是，传统卫视的反击引发了今年春季开始的市场整顿，迫使视频网站取消了互联网电视产品的计划，并大幅度削减了海外影视剧的采购规模。这导致在线视频业者股价大跌，优酷土豆和搜狐自年初以来已经跌去近一半市值。

未具名的消息人士称，人人网已经与搜狐达成协议，将56网售予搜狐。“出售”这个词在此几乎是夸张的说法，据悉搜狐仅支付了1,300万美元。我猜这部分资产让人人网赔钱不少，人人网很可能仅仅是为了脱手，实际上将56网相当于送予搜狐。投资者似乎对此无动于衷，人人网股价为此大体上并未出现变动。

爱奇艺创始人、CEO龚宇表示将发力网络自制剧。这种趋势在市场整顿之前已经出现，但是在线视频网站无法再依靠购入海外产品打败传统卫视的情况下，投资自制原创内容的脚步更快了。

他在最近的几次媒体采访中谈到了最近在自制内容方面的投资，称由欢瑞世纪与爱奇艺联合出品的网络电视剧《盗墓笔记》每集投入高达500万元（接近100万美元）。如果这是个一次性项目，这笔投资规模并不算大，但是若爱奇艺及其竞争者开始制作大量这类原创内容，那么总的投资规模将快速翻番。

爱奇艺能够负担得起这种开支，这得益于母公司百度的支持。优酷土豆也可以办到，该公司今年稍早曾将20%股份售予阿里巴巴(BABA.N)为首的买家，由此筹资12亿美元。搜狐可能也不成问题，该公司收购56网显示其短期内无意离开这个行业。但是，剩下的中等规模的公司，比如最近上市的迅雷(XNET.O)可能会发现未来的路并不好走，它们的资金毕竟有限。这可能在未来两年出现一轮中等规模公司向资金充裕的行业领头羊出售资产的活动。

一句话：人人网将56网卖给搜狐可能标志着在线视频行业开始新一轮整合，而行业三大领头羊加快自制内容开支将助推这轮整合潮。

编译：李富强/王凤昌 发稿：王琛/王燕焜

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