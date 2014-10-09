《阳歌专栏》iPhone 6在华销售火爆

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**iPhone 6在华销售火爆 中欧接近达成电信协议**

随着国庆长假的结束，电信行业的多条重磅消息成为媒体头条。首当其冲的是iPhone 6在中国大陆的销售迎来开门红。另外一条有趣的新闻是中国和欧盟接近在月底达成一项协议，以解决长期以来的电信贸易争端，这可能会让欧洲的电信设备制造商能更好地进入利润丰厚的中国市场。最后是终于迎来了一条监管方面颇具正面的新闻，显示中国正试图“精兵简政”，让电信产品制造商更容易进入市场。

iPhone 6推迟在华上市的主要因素就是中国的官僚主义。 IPhone 6推迟上市不仅让苹果公司(AAPL.O)尴尬，同样尴尬的还有中国的工信部。由于工信部对于新iPhone的过度监管，导致其晚于全球其他地区上市，这让中国民众不得不多等3-4周。每种手机在华销售前都必须获得工信部的入网许可。

这种过度监管在西方市场十分罕见，此举经常会让在手机在中国的上市日期额外退后几周。尽管姗姗来迟，但iPhone 6在中国大陆的销售迎来开门红，在三大运营商接受预订后的6个小时内，预订量已经超过了100万部。苹果公司将从本月10号起开放预订iPhone 6，并将于10月17日正式销售。

最新报导称，新iPhone在中国市场的起步价为5,288元，首批铺货量达650万部。火爆的预售说明，尽管之前有过针对苹果公司的负面宣传，但苹果用户依然有很强的品牌忠诚度。所以，我相信，当iPhone 6最终登陆苹果连锁店时，它的销售会十分强劲。

下一条新闻是，中国和欧盟接近在月底达成一项协议，以解决长期以来的电信贸易争端，两大贸易伙伴间争议的一个重要问题可能得以了结。之前，欧盟指责中国政府给予华为和中兴通讯(000063.SZ)不公平的支持。过去十年，华为和中兴通讯从包括爱立信(ERICb.ST)和阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent)ALU.PA手中抢夺大量的欧洲市场份额。

报导称，中国政府考虑在协议中承诺限制对华为和中兴通讯的出口信贷支持，双方希望在本月底前达成协议。这个问题多年来纠缠着中欧关系，导致欧洲方面不断传出贸易保护主义者的威胁，称要“同归于尽”。所以这种协议的达成看似是有助于平息紧张关系的良好举动。

最后让我们说下中国工信部的监管举措。工信部近日发布关于废止和修改部分规章的决定，对十几项文件进行修改，其中包括电信设备检测机构不再需工信部授权，获得进网许可证的企业不再需向当地通信管理局备案。目前仅有10家公司可以进行类似检测，且均需要得到工信部的批准。变化之处在于，以后这种检测机构不再需要工信部的授权，会有更多企业允许进入这一领域。目前还不完全清楚该变化的最后结果是什么，但其目的在于在现行制度下加快对于所有电信产品的审批流程。如果大批企业获准进行类似检测，那么理论上而言，这将有助于苹果这样的公司在未来能更快地将产品投入市场。

一句话：iPhone 6在中国大陆的销售迎来开门红，而中欧接近达成的新协议将缓解贸易紧张关系，并有利于双方市场的电信设备制造商。

**中航工业联手中投收购Avolon的谈判破裂**

有报导称，中国航空工业集团公司（下称：中航工业）和中国投资有限责任公司（下称：中投）收购欧洲飞机租赁公司Avolon的谈判破裂。这是两年中第二次出现中资企业收购海外飞机租赁公司未能成事的消息。在此之前，一家不太有名的财团竞购美国飞机租赁巨头ILFC亦失败。这种情况表明，中资企业在进行此类并购交易时，仍需要有所学习。鉴于中航工业负责设计国产大飞机，该公司和中投收购Avolon的谈判破裂，可能也与一些政治因素有关。

从大角度看，这项交易谈崩或许符合各方的最佳利益，Avolon可能会选择在纽约IPO，而不是出售。Avolon进行IPO可确保让其继续以商业原则为基础进行运营，这不仅符合该公司所有人的利益，也符合其客户的利益。如果中航工业和中投完成收购Avolon的交易，几乎可以确定该公司至少会被部分政治化，并且被迫购买中航工业及其旗下的中国商飞公司研发的国产大飞机。

先来简单回顾一下这项交易，最新报导称相关谈判无果而终。相关传言最早是在8月出现的，当时媒体报导称这项交易规模将达到120亿欧元（160亿美元）。这样的金额看起来有点高，可能包括承担大量的债务。最新报导称，双方谈判的金额则低出很多，介于还算合理的40-50亿美元，但谈判还是破裂。

报导没有提及谈判破裂的原因，但指出Avolon在6月时登记计划在纽约进行IPO。Avolon目前属于一个私募股权集团，当中包括Cinven Ltd、CVC Capital Partners、Oak Hill Capital Partners以及新加坡主权财富基金GIC，这些公司目前寻求退出。鉴于此，中航工业和中投的投标似乎是这家私募股权集团通过出售为Avolon获得更多资金的最后努力。

随着中国中产阶层崛起，中国正在快速成为全球最大的航空市场。此外，中国还是波音(BA.N)和空客(AIR.PA)的全球头号市场之一，而且中国当局明显更愿投资支持航空公司购买国产飞机。此外，中国当局也想控制一两家大型飞机租赁公司。

两年前，一个不太有名的财团出价48亿美元对ILFC发起收购。这项交易最终未能成事，原因不明，ILFC后来被卖给了AerCap Holdings NV。由于买家经验不足，这项交易失败可能与财务问题有关。此外，鉴于此类交易的敏感性，可能也存在一些政治因素。

鉴于中航工业和中投在投资方面成熟老练，可轻松融资，我觉得财务问题不太可能是主要原因。相反，他们可能是被Avolon所有人较高的要价吓走的，同时也可能担心这项交易在欧洲遇到政治阻力。更广泛一点说，相关交易谈崩，还表明中国不再打算在该领域进行大规模并购。由于任何大型交易几乎肯定会涉及政治因素，这样的决定或许是明智的。

一句话：中航工业和中投收购Avolon的谈判破裂可能与价格问题有关，同时表明由于政治因素中国将不会寻求类似交易。（完）

编译：靳怡雯/侯雪苹 发稿：王燕焜/王琛

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