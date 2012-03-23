《阳歌专栏》当当网战略收缩

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。
**当当网战略收缩**
媒体报导，中国唯一的大型电子商务上市企业--当当网DANG.N进行战略收缩。近期公布的数据还显示，由於投资者看好中国互联网概念，大量资金流入导致去年电子商务行业急剧膨胀。当当网正受到电子商务领域激烈竞争所带来的冲击，其竞争对手包括京东商城以及沃尔玛(WMT.N)和亚马逊(AMZN.O)所投资和运营的在线零售网站。
媒体引述当当网首席执行官李国庆的话报导称，当当网正在进行“战略收缩”，以降低运输成本。李国庆还表示，当当网未来将更加专注于VIP客户。此前当当网公布季度亏损近2,100万美元，上年同期为获利200万美元。
去年大量资金流入是电子商务行业竞争加剧的部分原因，比如去年春季京东商城获得逾10亿美元新资金。清科集团公布的数据显示，创投和私募去年投给中国年轻企业的金额为创纪录的58亿美元，其中互联网企业最受青睐，276家互联网企业共获得33亿美元新资金，较前一年大幅增长。这些投资只反应了清科追踪的较小型投资，而大众点评和窝窝团等团购网站获得的是上亿美元的投资。
团宝网（Groupon.cn）一名高管近期在接受采访时称，一度非常看好中国互联网企业的投资者因为担忧泡沫，突然对增加投资失去了兴趣，导致团宝网等类似企业大量裁员以求得生存。
长期来看，当当网的规模料足以度过泡沫破裂，但是今年余下时间甚至可能包括2013年，估计当当网和业内其他企业以及团购网站都将受到冲击，直到泡沫破裂最终结束。
一句话：当当网战略收缩和2011年投资数据突显去年中国互联网泡沫，泡沫开始加速破裂。
**联通拟增加开支加强3G业务 效果有待观察**
所有人都在密切关注中国联通(0762.HK)(CHU.N)的最新业绩报告，希望看到这个中国第二大移动运营商在经历了2011年的黯淡後能最终步入正轨，并开始带来一些惊喜。中国联通去年深受各种管理问题困扰，其去年的业绩也反应了这点。尽管中国联通去年有较好机会抗衡对手中国移动(0941.HK)(CHL.N)，但却未能抢占市场份额且录得令人满意的增速。
中国联通的年报显示，公司2011年净利同比增长14%，营收同比增长22%，均低於市场预期，尤其是净利增长。事实上，中国联通应该录得更强劲的增长，因其基数相对较小，且其3G网络在技术上要远远优於中国移动。但中国联通却未能利用好其技术优势，2011年，联通的3G网络市场份额保持相对稳定，中移动丢失的市场份额被中国电信(CHA.N)(CHA.N)夺得。目前，中国电信正积极拓展其3G网络。
根据去年中国媒体的报导，中国联通的很多重要市场似乎受其管理层问题所影响。中国联通去年经历了新一轮管理层调整，且对某些3G手机机型的需求判断不准，导致出现断货且失去了销售良机。
关於其最新业绩，最有趣的似乎是中国联通透露，其利润率今年将继续承压，因公司试图改善其3G网络并计划通过积极推广措施增加手机用户，这将导致市场营销费用增加。联通称预计其3G业务今年有望扭亏，今年全年3G补贴金额占营运收入比重扩大至约18%。
我不反对增加营销开支，因为这些大都是一次性支出，但如果联通能吸引更多新客户并说服他们在未来几年使用其服务，这将能带来长期营收。但大笔投入并不意味着营收一定会大幅增加，而且我认为，仅增加开支联通就能改善其市场占有率。
中国联通去年的管理不善是市场对该公司目前的印象，所以公司亟需向市场证明，能改变这点，其增加的投入能带来成果。否则2012年对联通可能又是一个亏损年。
一句话：除非中国联通能解决其管理问题，否则其2012年增加投入，加强3G业务的努力成功机率不高。（完）
编译：靳怡雯/李富强 发稿：程芳
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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