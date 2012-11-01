《阳歌专栏》奇瑞欲重启IPO 中兴发布新手机品牌Nubia

**捷豹路虎合资项目获批 奇瑞欲重启IPO**

在奇瑞汽车首次宣布该公司与捷豹路虎成立的合资公司获得政府审批一个多月後，中国国家发改委出面正式宣布了这一消息。但引起我注意的是新合资公司的某些细节问题，以及更为有趣的是，奇瑞正加快推进IPO计划，以求为该项目募集资金。

如果奇瑞确实推进IPO计划，那麽观察市场将对此作如何反应将极为有趣。在中国本土汽车品牌与更老练的国外竞争者抗衡的过程中，奇瑞这家曾极为高调的企业现在“虎落平阳”。奇瑞可能会选择在香港和上海上市，但中国汽车制造商们似乎更喜欢前者，或许这能反映出他们在全球扩张的雄心。

我将很快回到IPO问题上，不过让我们先看看《中国日报》对奇瑞和捷豹路虎计划成立的这家新合资企业的报导。该公司将推出合资自主品牌，年产量13万辆乘用车，总投资为120亿元(约合20亿美元)，2014年年中开始投产。20亿美元的投资或许比该公司今年早些时候提到该计划时的30亿美元投资额要少，但这依然是个大数目，也无疑将为奇瑞带来一些挑战。奇瑞汽车在过去两年处境艰难。今年前9个月，奇瑞汽车的销量下滑11.5%，由於近期一系列的产品召回，该公司近期的出口状况也遭遇瓶颈。奇瑞汽车目前负债逾300亿元人民币，我认为政府之所以批准该项目，或许有部分原因在於奇瑞的前景有所改善。

所以现在让我们回到奇瑞IPO计划以及他们可能会如何推进该计划的问题上。既然政府已批准成立合资公司，那麽我想相关监管机构现在也会对奇瑞的上市计划给予放行。上市本身将考验投资者对该合资公司的热度，因奇瑞目前的运营看似没那麽诱人。

我认为，奇瑞最终将在香港上市，因在香港上市会赋予此次IPO更多信誉度，即便很多股东或许最终都是些大型国有企业。最後，排除不可预见的问题，我们可能会在明年上半年看到奇瑞上市，融资规模约为10亿美元，在香港上市的可能性最大。尽管奇瑞汽车自身前景不明朗，但上市本身很可能带来某种程度的成功，因其会得到来自国有企业投资者的大力支持，这些国有企业希望尝试阻止奇瑞目前的颓势。

一句话：奇瑞很可能在2013年上半年进行IPO，为新成立的合资公司融资，而在香港上市的可能性最大。

**中兴发布新手机品牌Nubia 发力高端市场**

中国电信设备制造商中兴通讯000063.SS(0763.HK)低调推出手机新品牌努比亚（Nubia），欲以此开拓高端市场，进一步推进智能手机业务。对该公司来说，这一策略似乎有点不同寻常。中兴本周稍早召开新闻发布会称，该公司已超越台湾HTC(2498.TW)成为世界第四大智能手机厂商。

但在我看来，我很赞同中兴这一低调举动，因为它充满风险，同时如果该公司想成为智能手机市场的强力角逐者，这一举动也很必要。

我们先来看一下这条消息。中兴在北京召开的低调新闻发布会上宣布推出了这个手机品牌，并通过微博进行推广。媒体报导称，中兴Nubia将作为独立品牌，区别于该公司以低端手机为主的现有品牌。

当我刚看到这一新品牌名称时不由得想笑，因为“Nubia”这个词代表古埃及的民族与王国，会让很多西方人头脑中浮现异域王子的形象。所以，如果这个词没有别的意义，可能这个带有异域风情的名字会让一些西方顾客为这一新的不同寻常的品牌买单。

事实上，“Nubia”在拉丁语中还有“云”的意思，这层意思似乎是中兴在讨论这一新产品线时所想的。据媒体报导，首款Nubia品牌手机为Z5，将配备1,300万像素摄像头，由意大利设计师设计，其他细节暂不清楚。

先不管这些笑话，我的确认为，如果中兴真想在智能手机领域取得成功，这一新品牌的发布很有意义，对该公司来说也是比较明智的举动。中兴在智能手机领域的快速崛起，几乎完全依赖于其价格不到100美元的低端手机。这些手机的利润率极低，中兴对它们的大举营销，是导致其最新财季亏损加大的一大原因。

相比之下，因消费者愿意为知名品牌支付溢价，苹果(AAPL.O)iPhone和三星(005930.KS)Galaxy系列手机利润率则较高。因此，中兴发布新高端品牌的决定是很明智的，因为很多消费者已经认为“中兴”这一名字就代表着低端产品，因而不会为这一品牌支付溢价。

但高端品牌的打造也极为艰难，这也是它们能够赚取高溢价的原因。此类品牌的打造通常需要十年甚至更长时间的营销，当然还需要一款出色的产品。我相信，从设计的角度来说，中兴能够打造出可以与iPhone及Galaxy手机媲美的产品。但我不太确信的是，中兴是否有耐心及意愿，投入将Nubia变成高端品牌所必须的资源。

考虑到所有这些，我不会说Nubia有很大的成功机率，但也不认为它注定会失败。如果中兴愿意付出耐心，且愿意给予这一品牌建设所需要的资源，那麽它在未来5-10年内跻身高端智能手机品牌市场的机率可以达到30-40%；但我也认为，中兴可能很容易失去耐心，这意味着，Nubia在拥有必要的时间被认可为高端品牌之前，可能在未来1-2年内悄然消失。

一句话：中兴通讯如果愿意付出耐心以及必要的资源，其对Nubia高端智能手机品牌的押注可能有30-40%的成功机率。（完）

编译：靳怡雯/张家伟 发稿：王燕焜/王凤昌

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