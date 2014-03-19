《阳歌专栏》阿里巴巴携手美的开发智能家电

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**阿里巴巴携手美的开发智能家电 腾讯联手新东方推在线教育服务**

近期，阿里巴巴和腾讯(0700.HK)各种动向的消息层出不穷，我已有些厌倦。因此，对于阿里巴巴与美的(000333.SZ)结盟以及腾讯与新东方(EDU.N)合作的相关消息，今天我决定放在一起来谈谈。坦白说，他们的相关举动都很有意思，而且一年前我也专门写文章分析过。但在当前类似交易热潮下，此类合作又显得不那么有意思。

阿里巴巴与美的签署合作协议，双方将联手研发基于物联网的家电产品，而这有望在未来数年成为新的流行趋势。此类产品的理念是消费者可借助互联网，对冰箱、空调等家用设备进行远程语音控制，设备之间也可使用网络进行相互对话。与此同时，有消息称腾讯与新东方将合作提供在线教育服务，这属于新东方正在努力发展的一个新兴领域，旨在抵消传统的教室教育服务增速放缓的影响。

先来看看阿里巴巴与美的的交易，这与新浪和海尔(1169.HK)(600690.SS)去年宣布的类似交易有几分相似。不过，新浪与海尔的交易只以空调产品为重点，而阿里巴巴与美的交易涉及的范围更广。阿里巴巴和美的将联手开发基于阿里云的平台，以实现家电与使用者之间通过互联网进行对话。

首批基于新平台的产品是空调，共涉及八个型号，将于3月19日在天猫商城首发。双方的合作相当详细，而且放眼长远，暗示这可能会成为阿里云业务的重要战略举动。

由于长期关注科技行业动态，我可以明确地说，用户对这一举措是否持欢迎态度是其成功的关键。一些大型科技企业过去几年推出的许多让科技界兴奋的产品，都因过于复杂不能吸引普通消费者而失败。对阿里巴巴和美的是否拥有克服这一障碍的专业技能，我个人表示怀疑，因此也对这项合作不抱太大希望。

再来看看腾讯与新东方的合作。这项合作目前还只是传言，来自腾讯方面的未具名消息人士。新东方对于排他性的说法予以否认，称会与任何适合的合作伙伴进行在线业务方面的合作。而就在一个月前，新东方将旗下在线业务分拆为独立公司。与基于教室的传统业务相比，在线业务增长潜力要大很多。

在中国，在线教育服务需求旺盛，似乎属于蕴藏巨大增长潜力的一个领域，所以此举看起来也很有意思。但对于新东方不愿大力宣传此类合作交易，我有些迷惑不解，因为腾讯或许是其希望寻找的最佳合作伙伴。显然，付诸实施是任何合作迈向成功的关键一步。由于两家公司都是各自领域的龙头企业，这就无疑提高了合作成功的几率。如果进展顺利，这项合作还有望成为新的主要收入来源。

一句话：阿里巴巴与美的联手开发智能家电，此举可能因缺乏经验而失败；据传新东方与腾讯将合作推出在线教育服务，双方合作成功的可能性较大。

**英利、人人网都公布亏损**

光伏企业英利(YGE.N)和社交网站人人网(RENN.N)都公布了大幅亏损业绩，引发股价大跌。英利的情况显然不太好，但问题似乎是暂时性的。人人网的情况并不相同，其业绩显示该公司无法长期独立生存，应该开始寻找战略合作伙伴了。

英利最新公布的业绩和同行比起来显然令人失望，很多光伏企业的业务都在持续两年的行业下滑期后出现了迅速的好转。英利四季度的营收为37亿元人民币，环比基本持平，同比上升28%，四季度亏损达5.94亿元，而三季度亏损为7,000万元。

英利面对的一个很大问题是未履行的、在行业繁荣期签署的合同，包括签署的基于两年前价格的长期供应合同，目前的价格比两年前低很多。很多光伏企业都存在类似问题，结果是面对大量价格高估的产品库存，现在不得不提取减值准备。

业绩公布后，英利股价下挫8%。该公司股价仍远高于其最低点，但去年底至今下跌了三分之一。该公司的问题看起来是暂时性的，因为在试图处理旧的问题。不过该公司可能还会经历几个艰难的季度后才能再度崛起。

人人网的情况则更为悲观，伴随其业务的低迷，亏损似乎越来越大，看不到尽头。该公司曾一度以中国Facebook(FB.O)自居，2011年上市后股价一度大涨。但由于一直亏损以及被新浪(SINA.O)微博和腾讯(0700.HK)微信迅速超越，该公司的股价逐步走低。

人人网四季度营收为3,070万美元，同比下滑近30%；亏损4,260万美元，同比接近翻番。该公司预计今年一季度营收下滑40-45%。

业绩公布后，该公司股价在盘后交易中大跌8%，向其历史最低点挺进。长期来看，该公司独立生存的前景不太好。估计今年晚些时候人人网会开始考虑“战略选择”，最终可能被一家中国互联网企业收购。

一句话：英利四季度疲软的业绩是历史问题，明年情况可能改善；人人网的营收下滑、亏损扩大，将需要寻找战略合作伙伴。（完）编译：侯雪萍/李富强 发稿：王琛/王燕焜

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