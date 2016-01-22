（更正）达沃斯论坛：IMF总裁拉加德称中国的结构性改革是一个“宏大任务”

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
（更正：因英文原文有误，更正红条及内文中有关拉加德对于中国完成改革能力的看法，是针对过去几年人民币成为特别提款权(SDR)货币过程的看法，而非针对国有企业改革）
路透北京1月21日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周四表示，中国的结构性改革将是一个“宏大的任务。”
拉加德是在达沃斯世界经济论坛上做出上述评论。
在回应有关中国国营企业改革前景的问题时，拉加德称尽管挑战艰钜，她认为北京当局能够成功完成改革。
她举多年与中国“密集”讨论人民币加入IMF特别提款权(SDR)货币问题为例，她当时曾认为中国不会完成必要改革以满足加入SDR的条件。在IMF认定人民币以达成加入SDR条件后，已于去年11月成为SDR货币。(完)
(编译 王洋; 审校 李春喜)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)