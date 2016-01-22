（更正）达沃斯论坛：IMF总裁拉加德称中国的结构性改革是一个“宏大任务”

（更正：因英文原文有误，更正红条及内文中有关拉加德对于中国完成改革能力的看法，是针对过去几年人民币成为特别提款权(SDR)货币过程的看法，而非针对国有企业改革）

路透北京1月21日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周四表示，中国的结构性改革将是一个“宏大的任务。”

拉加德是在达沃斯世界经济论坛上做出上述评论。

在回应有关中国国营企业改革前景的问题时，拉加德称尽管挑战艰钜，她认为北京当局能够成功完成改革。

她举多年与中国“密集”讨论人民币加入IMF特别提款权(SDR)货币问题为例，她当时曾认为中国不会完成必要改革以满足加入SDR的条件。在IMF认定人民币以达成加入SDR条件后，已于去年11月成为SDR货币。(完)