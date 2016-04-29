陶氏化学首季利润率升至逾10年高点 因合并前削减成本

亚洲股市上扬 特朗普有关美元的言论提振出口股
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透4月28日 - 美国营收排名第一的化工企业--陶氏化学(Dow Chemical)(DOW.N)公布第一季经调整后的获利高于预期，因成本削减带动利润率升至10年多以来最高。
陶氏化学一直在削减管理成本并裁员，为与一贯竞争对手杜邦(DuPont) (DD.N)的1,300亿美元合并交易做准备。
陶氏化学的财务长Howard Ungerleider说，公司计划今年大幅削减3亿美元成本。第一季度将削减9,000万美元。
该公司第一季基于未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的营业利润率扩大164个基点至21.1%。
不过，当季归属于公司普通股股东的净利锐减87.9%，主要受和解一宗集体诉讼案相关的支出影响。
当季净利降至1.69亿美元，合每股盈余(EPS)0.15美元，上年同期净利为13.9亿美元，合每股盈余1.18美元。
汤森路透I/B/E/S的数据显示，剔除法律诉讼支出和其他项目，陶氏化学当季EPS为0.89美元，高于分析师的平均预估的0.83美元。
净营收下降13.5%至107亿美元，高于分析师的平均预估106.6亿美元。
陶氏化学股价周四收跌0.34%至53.42美元。(完)
(编译 汪红英；审校 陈宗琦)
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
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