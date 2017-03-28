焦点：出售资产换通行证 陶氏与杜邦1300亿美元并购案获欧盟支持

路透3月27日 - 陶氏化学(Dow Chemical) (DOW.N)和杜邦(DuPont) (DD.N)价值1,300亿美元的合并案周一得到欧盟点头，条件是同意出售关键研发活动等大量资产。

欧盟执委会一直担心，美国两家规模最大，历史最悠久的化学生产商合并，可能会打消生产新型除草剂和杀虫剂的动力。该交易是能够重塑行业版图的三大并购交易之一，这三笔交易后六家企业整合成三家。

执委会称，资产出售能够确保行业内的竞争，有利于欧洲农户和消费者。

“这个行业需要有效竞争，推动企业开发对人身更安全，对环境更有利的产品，”欧盟竞争事务执委维斯塔格在一份声明中称。

“我们今天的决定确保，陶氏和杜邦合并不会减少现有杀虫剂的价格竞争，也不会减弱未来开发更安全更优良产品的动力。”

业内另外两笔大型交易是中国化工出价430亿美元欲收购先正达(Syngenta)(SYNN.S)，以及拜耳(BAYGn.DE)收购孟山都(MON.N)。

陶氏化学和杜邦表示，他们仍计划该交易带来30亿美元的成本协同效益以及10亿美元的成长效益。

该交易仍有待美国、巴西、中国、澳洲和加拿大监管机构批准，但两家公司表示，他们相信所有剩余司法管辖地区都会放行。

“得到欧盟监管机构的批准，是朝着完成合并迈出的重要一步，这样未来要拆分成三个独立的上市公司，”陶氏化学发言人Rachelle Schikorra在电邮中称。

非营利组织American Antitrust Institute的总裁Diana Moss表示，欧盟的批准可能表明美国监管机构也将效仿其决定，因为欧美监管机构往往协同对大型跨国并购案进行审查和纠正。

但监管方提出的任何资产出售要求，都可能反映出当地市场的反垄断担忧。

“他们在美国的玉米和大豆种籽领域占据非常高的市场份额。我们预期这些问题会非常突出，促使美国的执法单位对其做出修正，”Moss表示。

**重大决定**

该份长达1,000页的决定书凸显了合并的重要性。为了换取欧盟的放行，杜邦将剥离全球大部分农药业务，包括全球研发机构。

该业务生产用于谷物、油菜、向日葵、稻米及牧草的除草剂，以及用于果蔬的杀虫剂。

陶氏化学也将出售在西班牙和美国的两家乙烯丙烯酸聚合物(EAA)生产厂，并与第三方签署购买离聚物(ionomers)的合同。陶氏化学已在韩国SK Innovation(096770.KS)中找到了一个买家。

“主要的意外之处在于农药业务被包括在其中，而种籽资产却排除在外，”Bernstein分析师在报告中写道。

分析师还称，他们原本预测欧盟会担心种子销售过于集中，从而要求陶氏化学剥离其玉米种籽业务。

“我们看到要求的业务剥离规模比起初预测的小，因为种籽资产被排除在外。”

反垄断专家称，监管当局要求出售大量研发资产，或将为未来的交易树立参考指标。

游说组织欧洲地球之友(Friends of the Earth Europe)抨击欧盟此项决定，称这三宗交易将导致仅仅三家公司就掌控了全世界约70%农化产业以及60%以上的商用种子。

“这项决定将使陶氏化学和杜邦得以组建全球最大的农业综合公司，让企业巨兽把我们的食物和土地更紧地抓在毒掌之中。对公众和自然界而言，这类并购案就像地狱制造出来的联姻，”欧洲地球之友的Adrian Bebb说。

陶氏化学的Schikorra说，借助强大的种子技术和化学业务、以及价格竞争力，陶氏与杜邦将要成立的农业公司将可更好地为农民服务。

“我们担心(这项决定)对美国的审批将要释出的讯号。我们忧心在这个已经高度集中化的行业中出现更进一步的整合。”美国全国农户联盟的政府公关部门主管Barbara Patterson说。该联盟代表美国20万个农牧业者。

上周消息人士称，欧盟本周可能批准中国化工收购先正达案，但也可能错过时间。拜耳(BAYGn.DE)和孟山都(MON.N)则将在未来数月内寻求欧盟批准。

陶氏化学股价收盘上涨1.49%，杜邦收涨1.23%。(完)