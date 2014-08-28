独家：陶氏化学聘请投行出售旗下两家化学分支企业--消息

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
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路透纽约8月27日 - 消息人士称，陶氏化学(Dow Chemical)(DOW.N)已启动出售旗下两家专用化学品分支的程序，可能总计获利近20亿美元。该公司计划在2015年之前剥离价值数十亿美元的非核心资产，此次行动也是计划的一部分。
消息人士周三表示，陶氏化学已聘请包括摩根士丹利(MS.N)在内的投资银行出售Angus Chemical和AgroFresh。由于此事没有公开，消息人士要求匿名。
陶氏化学此前还表明，将要出售环氧树脂业务和一些氯气及衍生资产。
Angus Chemical是陶氏化学的全资子公司，其未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)约为1.15亿美元，一些消息人士称，售价可能为EBITDA的逾10倍。
AgroFresh亦为陶氏化学的全资子公司，其每年EBITDA为5,000至6,000万美元，消息人士称，售价也可能达到EBITDA的逾10倍。
了解情况的消息人士称，上述两项业务目前均处于出售的初步阶段，料将吸引其他化学企业及私募股权投资公司的关注。
消息人士称，在摩根士丹利之外，陶氏化学亦就资产处置听取前花旗集团银行家Michael Klein的建议。
陶氏化学没有回复置评要求，摩根士丹利拒绝发表评论，另外目前无法立即联系到Michael Klein置评。(完)
(编译 于春红; 审校 徐文焰)
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