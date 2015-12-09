陶氏化学与杜邦正进行合并谈判--消息人士

路透12月8日 - 两名熟知内情的消息人士周二对路透表示，陶氏化学(Dow Chemical)(DOW.N)和杜邦(DuPont)(DD.N)正在进行合并谈判。

根据华尔街日报引述熟知内情的消息人士报导，双方合并后，将一分为三。

以周二收盘价计算，陶氏化学市值为589.7亿美元，杜邦为583.7亿美元。

根据率先披露并购消息的华尔街日报报导，陶氏化学执行长Andrew Liveris料将为新公司的执行总裁，杜邦执行长Edward Breen料保留现有职位。

消息人士对华尔街日报透露，双方可能在未来几天宣布合并。华尔街日报补充称，双方尚未达成协议，谈判可能破裂。

陶氏化学发言人Rachelle Schikorra在一份电子邮件声明中对路透表示，该公司不会对外界猜测置评。

尚未联系到杜邦发表评论。

杜邦在与包括陶氏化学在内的竞争对手，就农产品业务进行谈判。

同时，陶氏化学在评估关于农药和种子部门的所有选项，该部门销售已经持续近一年下滑。(完)