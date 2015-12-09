陶氏化学与杜邦正进行合并谈判--消息人士

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透12月8日 - 两名熟知内情的消息人士周二对路透表示，陶氏化学(Dow Chemical)(DOW.N)和杜邦(DuPont)(DD.N)正在进行合并谈判。
根据华尔街日报引述熟知内情的消息人士报导，双方合并后，将一分为三。
以周二收盘价计算，陶氏化学市值为589.7亿美元，杜邦为583.7亿美元。
根据率先披露并购消息的华尔街日报报导，陶氏化学执行长Andrew Liveris料将为新公司的执行总裁，杜邦执行长Edward Breen料保留现有职位。
消息人士对华尔街日报透露，双方可能在未来几天宣布合并。华尔街日报补充称，双方尚未达成协议，谈判可能破裂。
陶氏化学发言人Rachelle Schikorra在一份电子邮件声明中对路透表示，该公司不会对外界猜测置评。
尚未联系到杜邦发表评论。
杜邦在与包括陶氏化学在内的竞争对手，就农产品业务进行谈判。
同时，陶氏化学在评估关于农药和种子部门的所有选项，该部门销售已经持续近一年下滑。(完)
(编译 陈宗琦/杜明霞；审校 龚芳/王丽鑫)
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