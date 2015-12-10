焦点：陶氏化学与杜邦股价大涨 因可能进行价值1300亿美元并购

路透12月9日 - 陶氏化学(Dow Chemical) (DOW.N)和杜邦(DuPont) (DD.N)两大化工巨头可能联姻，这将导致美国和其他国家监管部门进行严格审查，但华尔街乐见这项并购谈判的报导，提振两家公司股价双双大涨12%。

陶氏涨至纪录高位，杜邦或创七年来最大单日涨幅，因投资者对这两家原为长期竞争对手的企业，可能进行1,300亿美元的并购表示震惊。

分析师称，这次携手将把两家的农业化工业务结合，再加上杜邦的种子业务，这引来监管部门的密切关注。农民担心种子和农用化学品价格上涨。

“我认为这就像百事和可口可乐合并，再分成糖浆、灌装和食品与杂货业务，”Avant-Garde Advisors的Eric Linser称。“我看到这新闻时...被雷翻了。”

消息人士称，合并后的公司可能拆分成材料科学，例如包装和汽车引擎用塑料，专业产品与农用化学品，不过消息人士也提醒，计划尚未底定。美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)报导称，成本协同效益可能达到30亿美元。

华尔街日报周二率先发出了上述公司正在进行谈判的报导。

陶氏化学以及杜邦周三对此均不予置评。

Mawer Investment Management的投资组合经理Grayson Witcher称，在农业和化学等诸多行业，由于融资成本较低并且增长乏力，更多公司通过增加回购、提高派息以及并购活动来凸显收益。Mawer持有杜邦股份。

股东表示，杜邦执行长Ed Breen可能是该交易的一大推手。Breen几年前曾拆分TycoTYC.N，是让企业扭转局面的专家。

陶氏化学收涨12%至纪录高位56.97美元。道指成分股杜邦上涨近12%至74.49美元，日内高点在75.72美元。

“这就像是一份圣诞节礼物，”Levin Capital Strategies的投资组合经理Jack Murphy在谈及股价上涨时如是说。

但反垄断专家提醒未来道路上可能出现坎坷。

“此事令人惊讶，”法律事务所Buchanan Ingersoll and Rooney的反垄断专家Steven Bizar称，“我想知道该交易是否会受阻，是否会面临重大业务剥离的要求。”

近来，一个月中就曾有五起交易因美国联邦贸易委员会和美国司法部的干预而失败。

**合并并不简单**

在农业方面，杜邦在美国玉米和大豆种子市场占约三分之一，而陶氏约占5%。“我认为合并并非那么简单，”威斯康辛大学法学院反垄断法教师Peter Carstensen表示。

“我认为，农业化学合并...是最难解决的部分。”

美国农业联合会(AFBF)表达了对合并的担忧，因农业利润已经降至2002年以来最低水准。

“我们的会员将非常担心农业供应领域进一步整合，”AFBF首席分析师Bob Young表示。

一位反垄断专家私下表示，除了农业以外，杜邦和陶氏之间存在竞争的领域很少，业务重叠的问题可透过出售资产来解决。

“这似乎可行，”这位专家称，其并补充道，该交易需要在管辖地区获得充分的批准，审查可能需耗时一年时间。

虽然路透消息人士称该交易是“对等合并”，但杜邦股东可能要求在合并后公司持股达60%，指称过去12个月其市值和未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)略多一些。

Jefferies的股市分析师Laurence Alexander表示，合并后再拆分成的三家公司中，最大的一家或将包括陶氏主要的塑料业务以及杜邦的性能材料部门，后者向自动设备制造商出售聚合物及其他产品。

Alexander在研报中称，合并后公司2016年的未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)料约为82亿美元，其中把预估5%的成本节省考虑在内。

Alexander表示，第二家公司或将合并陶氏的基建解决方案部门和杜邦的安全防护业务，前者出售建筑隔热材料和胶粘剂产品，后者生产防护材料。把合并后预估5%的成本节省计算在内，2016年的EBITDA料约为43亿美元。

他还说，陶氏和杜邦的农产品业务合并后，2016年的EBITDA料约为41亿美元，其中包括10%的成本节省因素。

**维权股东**

陶氏化学执行长Andrew Liveris将面临来自一位主要投资人的新压力，并且联邦当局正对其花销进行调查，与杜邦合并对他而言时机绝佳。

陶氏与维权投资者Daniel Loeb此前达成协议，后者承诺一年内不公开向陶氏发难，该协议距离到期还有大约一周时间。

Key Banc Capital Markets分析师Robert Scelza表示，“我敢肯定，在这个时候那起到一定作用。”

陶氏化学2014年11月在董事会增加了四名独立董事，避免与Loeb展开代理权之争。Loeb此前要求陶氏进行拆分。

华尔街日报报导称，Breen料担任合并后公司的执行长，Liveris料将为新公司的执行董事长。(完)