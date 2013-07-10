道指小跌标普500指数微升 此前美联储公布会议记录

* 美联储会议记录显示官员希望在放缓购债前看到就业复苏的更多迹象

* Family Dollar公布业绩后股价创下七个月高位

* 道指跌0.1%，标普500指数微升不到1点，Nasdaq指数升0.5%

路透纽约7月10日 - 美国股市道指周三小跌，标普500指数微升不到1点，投资人试图判断何时美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能开始缩减刺激计划。

美联储周三公布的6月会议记录显示，尽管美国联邦公开市场委员会(FOMC)委员们就可能需要在短期内开始缩减经济刺激规模达成一致，但一些委员希望在开始撤走刺激政策前，看到就业复苏正稳步展开的更为确凿的迹象。金融市场普遍预计美联储可能从9月开始缩减每月850亿美元的购债规模，但会议记录显示，时间并不确定。

在会议记录发布后，美股三大股指随即收复部分失地，但反弹稍纵即逝，因投资人揣摩会议记录细节。道指小幅收低，止住四日连升，而标普500指数仅微幅收高。

美联储主席伯南克上月称经济扩张足以令美联储在今年稍晚开始缩减购债，令投资人措手不及。

部分市场人士预计美联储可能在9月开始放缓购债，但会议记录显示这尚不能下定论。

“会议记录同美联储会议后获得的信息一致，即我们应预计缩减购债将是缓慢展开的，可能不会在9月。”Edward Jones投资策略师Kate Warne表示。

道琼工业指数.DJI收跌8.68点，或0.06%，至15,291.66点；标准普尔500指数.SPX微升0.30点，或0.02%，至1,652.62点；Nasdaq指数.IXIC上扬16.50点，或0.47%，至3,520.76点。

在过去五个交易日，标普500指数大涨逾2%，较5月21日创下的1,669.16点纪录收盘高位仅差约1%。

由于美联储的量化宽松政策是今年股市大涨的一个重要推动力，有关美联储何时缩减购债以及缩减的幅度已经成为投资人关注的焦点。

在伯南克6月讲话后股市一度遭到抛售，但近几日因对经济确实站稳脚跟，能够抵住美联储缩减购债的乐观情绪，股市基调更为积极。

上周，美国公布的6月非农就业报告强于预期，巩固了上述观点。

“市场担心的是美联储因非经济原因撤走量化宽松政策，比如他们担心泡沫或量化宽松政策的成本超过收益...这令股市紧张。”ING U.S. Investment Management多种资产策略部门投资长Paul Zemsky表示。

“在看到就业数据一如美联储预估后，市场认为缩减购债将是合适的。”

零售股中，Family Dollar Stores Inc FDO.N劲升7.1%，报68.50美元，在标普500指数成份股中表现最好，此前该公司公布了季度盈利。

工业和建筑用品供应商Fastenal Co (FAST.O) 公布的第二季盈利符合预期，该股收低2.8%，报45.77美元。

根据汤森路透数据，分析师预计标普500指数成份股企业第二季盈利同比增长2.6%，营收预估增长1.5%。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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