焦点：陶氏化学与杜邦达成合并协议 可能诱发产业整并潮

路透12月11日 - 陶氏化学(Dow Chemical)(DOW.N)和杜邦(DuPont)(DD.N)两大化工巨头同意以全股票方式合并，此宗交易规模达1,300亿美元。之后将分拆成三家单独的企业。此举让维权投资者感到高兴，并可能引发行业整并潮。

合并后将带来成本与税负方面的节省效应。

杜邦与陶氏化学股价周五双双下跌。而受关于并购谈判消息的影响，这两只股票本周初均上涨。

分析师表示，这宗交易将面临监管机构的严格审查，尤其是对于二者的农业业务合并将格外关注。

两家公司的高管表示，双方的农用化学业务几无重叠部分，即使出售资产，规模也会很小。

分析师表示，进行这种复杂的先合并后分拆交易，潜在的节税效应是因素之一。“他们需要首先合并，以便进行随后的分拆，使得交易在美国符合免税条件，”SunTrust Robinson Humphrey的分析师James Sheehan表示。

双方表示，在优先股转换之后，陶氏化学股东将拥有新公司的52%股权。

这是今年以来规模最大的并购交易之一，将允许陶氏化学与杜邦根据各自业务的不同情况来调整资产。

由于农作物价格下跌和美元强势，两家公司一直面临农用化学品需求下滑的困境。与此同时，他们的塑料业务却因天然气价格低廉而非常兴旺。

维权投资者--Trian Partners的Nelson Peltz表示，他“完全支持”这宗合并，并认为合并“对于所有股东来说都是很好的结果”。

Key Private Bank的分析师Rob Plaza表示，由于缺乏成长机遇，这两家化学巨头感受到了合并的压力。

“我认为，主要推动因素应该是(杜邦执行长)Ed Breen的上台，以及杜邦与Nelson Peltz之间的争斗；，Breen过去让各公司发挥价值的记录辉煌”Plaza表示，“我们可能看到还会有更多的企业整合。”

**影响巨大**

具有213年历史的杜邦生产的产品用于石化、药物、食品与建筑等行业。旗下品牌包括Kevlar，以及现在隶属于科慕(Chemours)(CC.N)一部分的铁氟龙(Teflon)，杜邦已将该公司分拆出来。

陶氏化学有118年历史，生产塑料、化学品、碳氢化合物与农用化学品。 陶氏化学还将完全控制硅树脂产品生产商道康宁(Dow Corning)，这是与康宁(GLW.N)组建的合资企业。

合并后的公司将拆分成材料科学、专业产品与农用化学品，可能在合并完成后的18至24个月内进行。

这宗合并将给巴斯夫和拜耳(BAYGn.DE)等对手造成压力，促使他们进行整合。

“最大影响肯定是在农业市场，种子与农用化学产业将进行快速整合，”SunTrust的Sheehan表示。

它也可能引发对欧洲同业的新一轮竞购，先正达(Syngenta) SYNN.VX是最可能的目标。

多位分析师表示，孟山都(Monsanto)(MON.N)可能再度试图收购先正达。孟山都在8月份放弃收购瑞士企业先正达，当时出价为450亿美元。。

孟山都周五表示，不会轻率行动，并对其市场地位感到满意。

野村的分析师Aleksey Yefremov表示，杜邦与陶氏化学合并，拜耳、巴斯夫、苏威(Solvay)(SOLB.BR)和Eastman Chemical Co (EMN.N)可能在近期受益。他指出，这两家公司的文化不同，杜邦更多地是“由研究与成长驱动”，而陶氏则注重严格的成本控制与合理创新。

“有很大的执行风险，”Yefremov表示，“这是非常巨大的交易。”

杜邦是道琼工业指数成分股，周五收低5.5%至70.44美元。陶氏化学收低2.8%至53.37美元。主要股指收低约2%，并创出8月以来的最大周线跌幅。(完)