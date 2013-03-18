道琼斯否认有在华人员贿赂中国官员获取信息

总统撤换财长之后 南非共产党呼吁防堵财政部贪腐
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透3月17日 - 道琼斯公司称调查未发现其中国分支机构有不当行为。《华尔街日报》稍早报道称，一名告发者指控该报贿赂中国官员以获取信息。
美国司法部已要求道琼斯调查此事，这也是对其母公司、传媒大亨默多克旗下的新闻集团(NWSA.O)2011年爆出的电话窃听丑闻调查的一部分。
目前尚不清楚美国司法部对道琼斯的这一内部调查结果是否满意，或者该部门是否会另外进行调查。暂时无法联络到美国司法部发言人对此置评。
《华尔街日报》周日在其网站报道称，一名身份不明的消息人士曾告诉美国司法部，称《华尔街日报》驻中国的雇员通过向中国官员赠送礼物的方式换取信息。据该报网站称，这一指控涉及到《华尔街日报》在重庆的报道。
“通过第三方律师和审计人员对(华尔街日报)在中国运营活动的全面审查，我们未发现有证据表明道琼斯方面有不当行为。也没有任何人对我们的审查结果提出异议，”道琼斯周日在通过电子邮件发送给路透的声明中称。（完）
编译：王燕焜 发稿：王凤昌
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