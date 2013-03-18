道琼斯否认有在华人员贿赂中国官员获取信息

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
(本文由路透中文网编译提供)
路透3月17日 - 道琼斯公司称调查未发现其中国分支机构有不当行为。《华尔街日报》稍早报道称，一名告发者指控该报贿赂中国官员以获取信息。
美国司法部已要求道琼斯调查此事，这也是对其母公司、传媒大亨默多克旗下的新闻集团 2011年爆出的电话窃听丑闻调查的一部分。
目前尚不清楚美国司法部对道琼斯的这一内部调查结果是否满意，或者该部门是否会另外进行调查。暂时无法联络到美国司法部发言人对此置评。
《华尔街日报》周日在其网站报道称，一名身份不明的消息人士曾告诉美国司法部，称《华尔街日报》驻中国的雇员通过向中国官员赠送礼物的方式换取信息。据该报网站称，这一指控涉及到《华尔街日报》在重庆的报道。
“通过第三方律师和审计人员对(华尔街日报)在中国运营活动的全面审查，我们未发现有证据表明道琼斯方面有不当行为。也没有任何人对我们的审查结果提出异议，”道琼斯周日在通过电子邮件发送给路透的声明中称。（完）
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉