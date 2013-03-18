道琼斯否认有在华人员贿赂中国官员获取信息

(本文由路透中文网编译提供)

路透3月17日 - 道琼斯公司称调查未发现其中国分支机构有不当行为。《华尔街日报》稍早报道称，一名告发者指控该报贿赂中国官员以获取信息。

美国司法部已要求道琼斯调查此事，这也是对其母公司、传媒大亨默多克旗下的新闻集团 2011年爆出的电话窃听丑闻调查的一部分。

目前尚不清楚美国司法部对道琼斯的这一内部调查结果是否满意，或者该部门是否会另外进行调查。暂时无法联络到美国司法部发言人对此置评。

《华尔街日报》周日在其网站报道称，一名身份不明的消息人士曾告诉美国司法部，称《华尔街日报》驻中国的雇员通过向中国官员赠送礼物的方式换取信息。据该报网站称，这一指控涉及到《华尔街日报》在重庆的报道。