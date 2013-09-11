道琼工业指数更换三只成分股 为近十年来最大变化

路透纽约9月10日 - 高盛(Goldman Sachs)、Visa和Nike将成为道琼工业指数成分股，而两年前资产规模还是美国最大银行的美国银行(BAC.N)等将退出该指数。这是近十年来，道琼工业指数经历的最大变化。

三家新成分股分别是投资银行、信用卡支付商和服装公司。它们取代的还有1959年就加入该指数的美国铝业(Alcoa)(AA.N)，以及惠普(Hewlett-Packard Co.)(HPQ.N)。

标普道琼斯指数(S&P Dow Jones Indices)称，上述调整将在9月23日开盘时生效。道琼工业指数的构成由该公司指数委员会决定。

该委员会这次仍未将苹果(AAPL.O)和谷歌(Google)(GOOG.O)纳入成分股，两者分别是美国市值第一和第三大公司。周一苹果和谷歌股票收盘分别高于500和888美元。

“我们考虑了一些200美元以上的股票，包括谷歌和苹果，”标普指数委员会主席执行董事和主席David Blitzer表示。

“那些显然都是有名的、绩优的、全球性公司。但是由于这两家公司的股价，不适合纳入道琼工业指数。”

道琼工业指数创立于1896年，仍被视为美国股市的主流指标。但该指数是价格加权平均数，而非按市值加权。这种加权方式，使其把诸如苹果和谷歌之类美国大公司拒之门外，因为这些股票会对指数产生过大影响。

周二，高盛(GS.N)股票收涨3.54%至165.14；Visa(V.N)收高3.38%至184.59；Nike(NKE.N)收高2.17%至66.82。美国银行收升约0.9%至14.61；美国铝业微跌0.37%至8.05；惠普微跌0.4%至22.27。苹果收盘跌2.28%报494.64；谷歌涨0.07%报888.67。(完)

(编译 朱晓军；审校 张涛)

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