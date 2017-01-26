分析：道指站上20,000点关口 市场憧憬其再接再厉

2017年1月25日，美国纽约，纽约证交所内电子显示屏上的道琼工业指数收盘数据。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约1月25日 - 美股道琼工业指数.DJI周三收于20,000点关口之上，令美国大选后美股狂热涨势臻于圆满。道指从首次收盘站上19,000点到收于20,000点之上只用了42个交易日，为道指120年历史上大涨千点所用时间第二少。

道指反弹主要因美国新任总统特朗普支持增长的政策激发了投资者的热情，并且财报季也乐观开局。这样的涨势让一些人臆测股市或已涨过头。但分析师和投资者依然乐观地认为，只要美国经济和上市公司获利继续呈增长态势，那么美股长达近九年的牛市就会保持下去。

“虽然道指触及20,000点在我看来是没有多大意义的一个点数，但却表明美股反弹非常普遍，”Weeden & Co.的首席全球分析师兼衍生品研究主管Michael Purves称，“重要的是道指处于上升通道。”

自道指首次收于19,000点之上以来，金融类股引领股市急升，其中高盛(GS.N)和摩根大通(JPM.N)总共贡献了逾20%的涨幅。

道指跨越千点大关最快的一次是从10,000点升至11,000点时，当时从1999年3月29日到5月3日，历时24个交易日。而该指数从18,000点涨至19,000点用了483个交易日。

这波涨势多数来自那些预计会从美国政府所推出政策中受益的个股。

自11月8日特朗普胜选以来，银行股是表现最好的板块之一，投资者押注他的财政刺激政策将推动通胀和利率走高。

对11月22日以来走势贡献最大的个股是高盛，该股凭一己之力将指数推高170点。高盛是道指成份股中唯一高于200美元的个股，因此对基于价格加权计算的道指影响自然更大一些。

特朗普对道指冲上这一重大点位十分欣喜，在白宫官方推特上发表推文称“棒极了！”

这波涨势的原因还在于，本财报季开局强劲，鼓舞了投资者信心并帮助股市在连续数周温和下跌后重返升势。

“在我们看来，投资者对特朗普的关注过多了，”瑞银财富管理的超高净值投资策略师Maximilian Kunkel表示，“但显然是财报正在推动这波涨势。”

根据汤森路透的数据，美国企业第四季盈利目前预计增长6.8%，这标志着两年来最强劲的增长。

**危险信号**

道琼工业指数11月22日以来的涨势非常凌厉--当时首次收于19,000点以上，现在仅比最新路透调查中分析师给出的2017年底目标水准相差略多于2%。

如此迅猛的上涨速度引起了一些交易商担忧，促使他们越发谨慎。

道琼工业指数的市盈率为20.6，是逾七年来的最高水平。

“对我们来说，一大疑问是，企业获利改善或这方面的预期，有多少已经反映在股价之中，”波士顿Ameriprise Financial的首席市场策略师David Joy表示。

“获利增长需要达到能支持当前市盈率的水准才行。”他说。

一些分析师审慎表示，若随着时间推进，新政府的政策受困于政治程序而停滞不前，那么股市也有可能受阻。其他可能的隐藏危险还包括美元升值，及美国联邦储备委员会(美联储/FED)采取较预期更激进的行动。

“鉴于政策面有可能令人失望，我们或许会看到市场自这些繁盛的高点回落。”克利夫兰Key Private Bank的首席投资策略师Bruce McCain称。

即便外界仍视道琼指数为股市表现的代表，但其作为指标的重要性已渐渐降低。

市场观察人士对道指冲上2万点的重要性淡然以对，认为它只是一个心理上的里程碑，并非特别意义深远。

“这就好比看着你的里程表超过了10万，或者瞥一眼时钟，恰好到了正午时分，”富国基金管理公司的首席投资策略师Brian Jacobsen说。

“没有什么魔法数字，但我们喜欢假装有那种数字存在。”

道琼指数里程碑图表：tmsnrt.rs/2jRzad5

(完)