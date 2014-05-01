道指触及纪录收盘高位 因美联储对经济前景充满信心

金价重拾跌势 特朗普税改计划疑虑带来的提振消失

路透纽约/伦敦4月27日 - 金价周四重拾从本月中触及的五个月高位 回落的态势，回吐美国总统特朗普减税计划引发疑虑所录得的涨幅，欧洲 央行总裁德拉吉的讲话拖累欧元下跌。 1909 GMT，现货金下跌0.3%，报每盎司1,265.21美元。美国期 金收升0.1%，报每盎司1,265.90美元。 黄金从4月17日高位1,295.42美元回落，本周迄今下跌了1.5%。 周三黄金从两周低位反弹，因特朗普提议降低企业税。 “隔夜市场的走势没有延续，是因为欧洲央行和美元上涨，令黄金处 于守势，”RJO Futures资深市场策略师Bob Haberkorn说。 美元指数上涨，此前数据显示美国企业投资加速增长，欧元降 至盘中低位，因德拉吉称欧洲央行决策者在周四会议上没有讨论撤走宽松 货币政策的倾向。 丹麦盛宝银行商品策略部门主管Ole