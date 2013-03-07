美股道指再创纪录高位 关注非农就业报告

股市下滑 美国公债和日圆因地缘政治局势紧张走高
路透新加坡4月11日 - 亚股周二在震荡交投中走低，因中东和朝鲜半岛的政治局势紧张，另有即将举行的法国大选的不确定性，促使紧张不安的投资者寻求避险，买入日圆和美国公债等较安全的资产。
* 道指连续三天创下盘中纪录高位
* 金融股是表现最强的板块，美银美林上扬
* 上周初请失业金人数意外下降
* 道指和标普500指数均上升0.2%，Nasdaq指数涨0.3%
路透纽约3月7日 - 美国股市周四小幅收高，道指连续第三天触及纪录高位，因初请失业金人数直指就业市场复苏势头增强。明日市场备受关注的非农就业数据将出炉。
道指和标普500指数均连涨第五天，因投资人寻机买入。不过，在美国就业报告公布前的谨慎情绪限制了股市升幅，使标普500指数较其纪录收盘高位低1%以上.
“今日市况相当平静，没有人愿意在明日经济数据公布前作大量押注，但股市显然处于上升趋势，”ING Investment Management的资产配置主管Paul Zemsky说。
偏重成长的板块今日领涨。标普金融股指数.SPSY升0.7%，且触及日内高位。道指成份股企业美国银行(BAC.N)上涨2.9%，至12.26美元，摩根大通(JPM.N)上涨1.2%，至50.63美元。
美国经济不断增强及全球各国央行放宽货币政策，今年推高美国股市。自股市周二上涨以来，投资人纷纷买入，不过涨势一直比较温和。
投资人的忧虑犹在，因美国仍在争论财政政策的路线，欧元区尚未摆脱危机，美国经济成长仍然乏力。
不过最新数据令人鼓舞，上周初请失业金人数经季节调整后减少至34万，连续第二周减少。
投资人仍聚焦在周五公布的非农就业数据，预期将显示美国2月就业岗位增加16万。
“如果非农数据令人失望，股市将会回落，但这不会足以令股市脱离上升轨道，”Zemsky说，“如果报告强劲，市场将有上涨空间。”Zemsky帮助管理1,700亿美元的资产。
道琼工业指数.DJI收高33.25点，或0.23%，至14,329.49点；标准普尔500指数.SPX收高2.8点，或0.18%，至1,544.26点.Nasdaq指数.IXIC升9.72点，或0.30%，至3,232.09点。
周四盘中，道琼工业指数高见14,354.69，为连续第三日刷新纪录高位。
今年迄今，道指升9.4%，标普500指数升8.3%。
衡量2,000家美国中小盘股走势的罗素2000指数.TOY周四收在纪录高位，罗素1000.RUI和罗素3000指数.RUA亦收在新高。
美国商务部在另一报告中公布，1月美国贸易逆差增幅大于预期，因原油进口增加以及燃料油出口减少。形成对比的是商务部下修了12月的贸易逆差。
网络设备生产商Ciena CIEN.O跳升17.3%，至17.53美元，此前该公司公布季度亏损减少。
2月同店销售数据公布后，零售股交投活跃。GAP(GPS.N)跳升4.1%，报35.87美元，因其业绩强于预期。Zumiez(ZUMZ.O)销售报告疲弱，股价下挫4.8%，报22美元。
青少年服装零售商Hot Topic Inc HOTT.O表示将以约6亿美元被私募股权基金Sycamore Partners收购，该股暴涨29%，报13.87美元。
时代华纳(TWX.N)升2.4%，报56.78美元，此前该公司表示将分拆杂志业务，结束同Meredith Corp (MDP.N)为期数周的合并谈判，后者股价大跌6.2%。
下跌个股中，PetSmart PETM.O重挫6.6%，报62.18美元，此前该公司对全球盈利预测不及市场预估。至少两家券商下调该股目标价。
纽约证交所中约有56%的股票收高，Nasdaq中收在平盘上方的股票约占58%。
纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为61亿股，低于约64.8亿股的年内迄今为止日均值。(完)
(编译 利棣儿/李军；审校 张涛)
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